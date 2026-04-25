Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României
Postat la: 25.04.2026 |
Guvernul României a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize în cuantum de 80.000 MW, adică de peste 10 ori puterea instalată a României. Premierul Ilie Bolojan spunea că prin aceste avize anumite persoane blochează aportul investitorilor serioși și că aceste Avize doar blochează și nu ajută România.
Potrivit analizei bazate pe datele furnizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA şi de alţi operatori de distribuţie, că au fost emise peste 1.400 de avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie.
După analiza a 722 de firme din listă, cu 72 000 MW capacitate aprobată, a rezultat că 318 firme beneficiare au capital social sub 1.000 de lei. în timp ce 78% nu aveau niciun angajat. Cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023. De asemenea, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero.
"Avize tehnice de racordare emise pentru 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie a României
Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparțin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari - companii private și cu capital de stat, municipalități, administrații publice și alte entități - care dețin cumulat cel puțin 1 MW.
Aceste avize tehnice de racordare valabile corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW - de aproape zece ori puterea actuală necesară - disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare.
Informațiile rezultă din radiografia realizată pe baza datelor furnizate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA, care a consolidat și informațiile transmise de ceilalți operatori de distribuție.
Publicarea acestei liste urmărește să asigure un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor.
Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecție, nu o listă exhaustivă, deoarece include entitățile care dețin cumulat cel puțin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz).
De asemenea, această listă reflectă o situație de moment, care poate fi modificată, și include proiecte aflate în toate etapele procesuale - de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuție și puneri în funcțiune recente.
Sunt incluse, deopotrivă, capacități operaționale reale, proiecte în curs de realizare și ATR-uri aflate încă în faze de început ale procesului de dezvoltare.
Lista avizelor tehnice de racordare, data emiterii, denumirea titularului, etapa procesuală și alte informații despre titulari se regăsesc în tabelul atașat.
318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
În paralel, a fost efectuată o interogare la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru un eșantion aleatoriu de 722 firme din listă ~ 72 000 MW capacitate aprobată.
Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înființate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 și 59 după anul 2024.
Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% din aceste firme avea cifră de afaceri zero, și doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.
De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024, și doar 15 firme aveau peste 250 de angajați.
Analizate din punctul de vedere al capitalului social, peste jumătate din companii, respectiv 387, aveau capital social mai mic de 10.000 de lei, dintre care 318 firme aveau capital social sub 1.000 de lei. Doar 14%, adică 101 firme, aveau capital social între 100.000 de lei și 1 milion de lei.", se spune în Comunicatul de presă semnat de Biroul de presă al Guvernului.
Iată Lista titularilor care dețin Avize ATR
Ilie Bolojan: S-a creat un sistem de speculă
În cadrul unui interviu acordat vineri, 24 aprilie, la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a detaliat strategia energetică a Guvernului, axată pe deblocarea rețelei naționale și eficientizarea companiilor de stat. Șeful Executivului a semnalat o anomalie majoră în sistemul de racordare, unde au fost eliberate autorizații pentru o capacitate de 80.000 MW, în condițiile în care consumul zilnic al României este de aproximativ 9.000 MW.
Conform premierului, această situație a permis crearea unui sistem de speculă în care proiecte care sunt „doar hârtii" blochează accesul investitorilor serioși.
„Nu e vorba de a sări în ochi o firmă, ci de a sparge un sistem care a fost creat prin faptul că am avut regulamente permisive. Cei care administrează rețeaua au eliberat autorizații, iar acestea au fost tolerate", a explicat Bolojan, anunțând că va face publică lista tuturor firmelor implicate.
Pentru a corecta aceste blocaje, premierul a stabilit împreună cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un calendar de măsuri ce vizează impunerea unor termene ferme și garanții financiare pentru proiectele de energie.
Proiectele care nu avansează între etapele de autorizare vor fi anulate.
„E ca o linie de tren pe care trebuie să o parcurgi și trebuie să ajungi în câteva stații. Ei s-au oprit la prima stație. Introducem condiții de garanție între stația 1 și 2. Cei serioși să rămână, cei care și-au făcut hârtii să blocheze să fie anulați", a declarat premierul.
Dacă reglementările ANRE nu vor fi suficiente, Guvernul va interveni prin legislație primară pentru a forța deblocarea capacităților de producție. Scopul final, conform lui Bolojan, este creșterea producției cu 1.000-2.000 MW pentru a asigura „energie ieftină".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă
O jurnalista din Franța a reușit o performanța rara in presa europeana: sa obțina, in decurs de doar cateva zile, doua c ...
-
Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați
Premierul Ilie Bolojan anunța primele masuri dupa ce o drona ruseasca a cazut la Galați: „În noaptea trecuta ...
-
Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
Guvernul a elaborat prima varianta a noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice, un proiect care vi ...
-
Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"
Într-o lume in care toata lumea vrea sa fie vazuta, fotografiata, citata, Vadim Zeland a ales exact invers: sa dis ...
-
Transformă dormitorul într-un spațiu de odihnă perfectă
Transforma dormitorul intr-un spațiu de odihna perfecta Dormitorul reprezinta refugiul in care ne reincarcam bateriile d ...
-
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, ca a fost diagnosticat cu cancer de prostat ...
-
De la Strâmtoarea Ormuz la Strâmtoarea Taiwan - Lecțiile învățate de China din conflictul din Orientul Mijlociu
China monitorizeaza indeaproape evolutia razboiului din Iran, nu doar pentru implicatiile sale economice si diplomatice, ...
-
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
-
SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Washingtonul ridica tonul și agita din nou spectrul sancțiunilor in interiorul NATO, intr-un moment in care fisurile din ...
-
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
-
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
-
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
-
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
-
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
-
Dezechilibru pe piața carburanților: Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină, din cauza prețurilor mici / Reacția companiei
Zeci de benzinarii Petrom au ramas fara motorina standard joi, relateaza site-ul Economica citand surse din piața și obs ...
-
Greșeli de depozitare care îți distrug uneltele de grădină fără să-ți dai seama
Gradinaritul este o activitate care aduce satisfacții imense, insa eficiența acesteia depinde direct de starea uneltelor ...
-
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
-
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
-
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
-
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
-
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
-
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
-
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
-
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
-
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
-
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
-
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
-
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
