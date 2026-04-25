Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României

Guvernul României a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize în cuantum de 80.000 MW, adică de peste 10 ori puterea instalată a României. Premierul Ilie Bolojan spunea că prin aceste avize anumite persoane blochează aportul investitorilor serioși și că aceste Avize doar blochează și nu ajută România.

Potrivit analizei bazate pe datele furnizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA şi de alţi operatori de distribuţie, că au fost emise peste 1.400 de avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie.

După analiza a 722 de firme din listă, cu 72 000 MW capacitate aprobată, a rezultat că 318 firme beneficiare au capital social sub 1.000 de lei. în timp ce 78% nu aveau niciun angajat. Cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023. De asemenea, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero.

"Avize tehnice de racordare emise pentru 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie a României

Peste 1400 de avize tehnice de racordare (ATR) aparțin, în prezent, unui număr de peste 1000 de titulari - companii private și cu capital de stat, municipalități, administrații publice și alte entități - care dețin cumulat cel puțin 1 MW.

Aceste avize tehnice de racordare valabile corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW - de aproape zece ori puterea actuală necesară - disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare.

Informațiile rezultă din radiografia realizată pe baza datelor furnizate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA, care a consolidat și informațiile transmise de ceilalți operatori de distribuție.

Publicarea acestei liste urmărește să asigure un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor.

Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecție, nu o listă exhaustivă, deoarece include entitățile care dețin cumulat cel puțin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz).

De asemenea, această listă reflectă o situație de moment, care poate fi modificată, și include proiecte aflate în toate etapele procesuale - de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuție și puneri în funcțiune recente.

Sunt incluse, deopotrivă, capacități operaționale reale, proiecte în curs de realizare și ATR-uri aflate încă în faze de început ale procesului de dezvoltare.

Lista avizelor tehnice de racordare, data emiterii, denumirea titularului, etapa procesuală și alte informații despre titulari se regăsesc în tabelul atașat.

318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi

În paralel, a fost efectuată o interogare la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru un eșantion aleatoriu de 722 firme din listă ~ 72 000 MW capacitate aprobată.

Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înființate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 și 59 după anul 2024.

Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% din aceste firme avea cifră de afaceri zero, și doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.

De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024, și doar 15 firme aveau peste 250 de angajați.

Analizate din punctul de vedere al capitalului social, peste jumătate din companii, respectiv 387, aveau capital social mai mic de 10.000 de lei, dintre care 318 firme aveau capital social sub 1.000 de lei. Doar 14%, adică 101 firme, aveau capital social între 100.000 de lei și 1 milion de lei.", se spune în Comunicatul de presă semnat de Biroul de presă al Guvernului.

Iată Lista titularilor care dețin Avize ATR

Ilie Bolojan: S-a creat un sistem de speculă

În cadrul unui interviu acordat vineri, 24 aprilie, la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a detaliat strategia energetică a Guvernului, axată pe deblocarea rețelei naționale și eficientizarea companiilor de stat. Șeful Executivului a semnalat o anomalie majoră în sistemul de racordare, unde au fost eliberate autorizații pentru o capacitate de 80.000 MW, în condițiile în care consumul zilnic al României este de aproximativ 9.000 MW.

Conform premierului, această situație a permis crearea unui sistem de speculă în care proiecte care sunt „doar hârtii" blochează accesul investitorilor serioși.

„Nu e vorba de a sări în ochi o firmă, ci de a sparge un sistem care a fost creat prin faptul că am avut regulamente permisive. Cei care administrează rețeaua au eliberat autorizații, iar acestea au fost tolerate", a explicat Bolojan, anunțând că va face publică lista tuturor firmelor implicate.

Pentru a corecta aceste blocaje, premierul a stabilit împreună cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un calendar de măsuri ce vizează impunerea unor termene ferme și garanții financiare pentru proiectele de energie.

Proiectele care nu avansează între etapele de autorizare vor fi anulate.

„E ca o linie de tren pe care trebuie să o parcurgi și trebuie să ajungi în câteva stații. Ei s-au oprit la prima stație. Introducem condiții de garanție între stația 1 și 2. Cei serioși să rămână, cei care și-au făcut hârtii să blocheze să fie anulați", a declarat premierul.

Dacă reglementările ANRE nu vor fi suficiente, Guvernul va interveni prin legislație primară pentru a forța deblocarea capacităților de producție. Scopul final, conform lui Bolojan, este creșterea producției cu 1.000-2.000 MW pentru a asigura „energie ieftină".