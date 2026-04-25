Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"

Începem să numărăm durata crizei politice după modelul în care se contabilizează desfășurarea războaielor din Ucraina și Iran. Să știți că situația poate deveni la fel de dramatică ca pe acele fronturi, deoarece infrastructura politico-economico-instituțională a țării noastre este făcută praf, iar efectul crizei politice asupra României poate fi asemănător unei gripe, dar care atacă un organism cuprins de cancer.

N-avem bărbați politici destoinici la conducere în niciuna dintre tabere, deci nici nu ne putem aștepta la tranșarea crizei politice printr-o mutare spectaculoasă, au priceput și românii asta, dar care totuși, speriați de perspectiva cu Bolojan șef peste țară, trag speranțe că, într-un viitor guvern reieșit din această criză, și-ar putea face loc o falangă suveranistă care să reprezinte și interesul național, să mai influențeze deciziile guvernamentale și în favoarea cetățenilor români. Teoretic e posibil, dar practic nu se poate, însă culmea în primul rând din cauza suveraniștilor din politică și o să arăt asta analizând cele trei situații ciudate expuse în titlu.

1. Muțenia lui Călin Georgescu în timpul confruntărilor. Voievodul a pus gaz pe foc din punct de vedere public acum vreo 10 zile în emisiunea cu Ion Cristoiu cu ipoteza unui, așa zis, guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL. Iar de atunci el s-a ascuns și tace. Ce-ar fi trebuit să facă un lider politic de opoziție care a avut un asemenea mesaj provocator, dar constructiv? Să dea zilnic mesaje în serie. Să propună soluții de rezolvare cu variante și subvariante. Să preseze astfel puterea din punct de vedere public și să încerce să profite astfel de contextul de criză forțând rezolvări în favoarea cetățenilor. De ce voievodul Georgescu nu face nimic din toate astea? Pentru că nu are voie. Nu i se acordă această permisiune din partea securisto-masonilor ce-l pilotează și-l folosesc. Aceștia au alte planuri și negocieri subterane ce nu includ în orice caz și interesul cetățenilor. V-ați convins acum astfel și cei mai naivi dintre voi că la voievodul Georgescu e cu libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului, iar lanțul lui este scurtat în timpul acestei crize. Probabil că voievodul va reveni pe ecrane cu mesaje de salvare a țării doar atunci când îi se va da voie din nou.

2. George Simion se împușcă în picior de fiecare dată când are șanse să parvină sau să progreseze politic. Avea nevoie George Simion lider AUR în condițiile în care partidul să poate deveni partener cheie într-o viitoare guvernare mai responsabilă, să se conflictualizeze cu Nicușor Dan, jignindu-l în mod total neavenit, dar și neargumentat, și mai ales cu repetiție? Deloc, deoarece rezolvarea crizei ține în primul rând de președinte în acest moment. Simion să știți că nu se pierde cu firea, nu este motiv deloc, deci a știut exact ce face când i-a zis lui Nicușor paraplegic, dar mai ales când, în loc să-și ceară scuze ulterior, a repetat scena făcându-l damblagiu pe Nicușor Dan. Ce a vrut de fapt George Simion? A vrut ca el și AUR să redevină brusc nefrecventabili pentru orice discuție legată de formatul viitoarei guvernări, le-a oferit pe tavă brusc tuturor inamicilor politici un nou motiv de respingere, că prea se tocise treaba cu extremismul și putinismul. Din păcate există multe exemple similare în cariera de lider politic al lui George Simeon, vi le reamintesc azi doar pe cele din campania prezidențială de anul trecut, când George a plecat din țară, atunci când trebuia să rămână la luptă pe teren cu Nicușor Dan, sau repeta obsesiv că va da afară 500.000 de angajați de la stat.

Ce să mai zic despre afirmația cu arestarea lui Putin, dacă acesta vine în România? Aceasta a fost de fapt semnalul internațional că George Simion se împușcă în picior singur. Apropo de împușcatul în picior, v-am mai spus, dar vă repet, această procedură rușinoasă a practicat-o prima dată Carol II la sfatul mamei sale, ca să aibă motiv public să nu meargă în armată, pentru că avea vârsta. Însă vă reamintesc, tot din file de istorie, că atunci Carol al II-lea doar s-a zgâriat puțin cu glonțul tras razant. Așa pare că e și cu George Simion al nostru. El de fapt nu vrea în armată în slujba țării, dorește doar să cultive această imagine.

3. În fine, POT, așa zisul Partid al Oamenilor Tineri, partid care se autodefinea ca fiind al lui Călin Georgescu, deci tot suveranist, și care exact astfel a intrat în Parlament în 2024. Acest partid acum se dizolvă, iar parlamentarii POT vor deveni o masă de manevră parlamentară la dispoziția celor ce i-au născut și crescut. POT n-a fost partidul lui Călin Georgescu, dar voievodul a tăcut complice, a ascuns adevărul. De ce anume însă a ascuns acest adevăr? Pentru că POT este experimentul politic nefericit al unei falange din SIE, Serviciul de Informații Externe, care, folosind tot oamenii și resursele PNL-ului, ca și în cazul voievodului, l-au introdus în Parlament ca sumă de soți, soții, rubedenii, mulți dintre ei analfabeți, iar acum acești parlamentari sunt la mezat. Pseudosuveraniștii POT se pregătesc să-l sprijină pe Bolojan, în cazul în care nu li se dă altă comandă. Întrebare: Cine răspunde din SIE pentru asemenea aberație? Da, prieteni, chiar asta-i treaba cu suveranismul românesc.

Ocolesc în mod intenționat astăzi partea cu SOS și Diana Șoșoacă, căreia i se va ridica imunitatea săptămâna viitoare în Parlamentul European, iar procurorii noștri se pregătesc să o perpelească pe grătarul din Securistan, dar la foc mic, pentru ca nu cumva să se ardă, la foc mic, după modelul Georgescu din ultimul an.

În final vă descriu o imagine devenită virală pe rețelele de socializare, imortalizată foto și video de către cei de la Flash Paparazzi. Șpriț luxos, târziu, de seară, pe terasa faimosului restaurant Isoletta din Herăstrău, în plină criză politică. Amfitrion a fost aranjorul Adrian Thiess, comeseni Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, alături de Florin Vlădică, consilier la Palatul Cotroceni, ca să fie prezent, nu-i așa, și spiritul lui Nicușor Dan. Celebrul Paolo Zampolli, care intră în scandalul vieții lui, nu a fost prezent din întâmplare, dar invitata de onoare a comesenilor a fost numita Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare SUA în Grecia. Aceasta a ajuns diplomat de vârf de curând, imediat după ce s-a despărțit de Donald Trump Jr. cu care era logodită, și a ajuns diplomat probabil ca și compensație pentru evitarea unor scandaluri de alcov ulterioare.

În cazul acestei mese, ce etichetă putem să punem? Diplomație de Herăstrău. Ce nu știau însă probabil o parte dintre comeseni este că Kimberly Guilfoyle este și fosta soție, după despărțire cu scandal, a lui Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei și probabil viitorul prezidențiabil adversar al regimului Trump. Întrebare logică și consecutivă: Ce s-a intenționat și ce s-a reușit astfel la masa cu omul numărul trei în stat și șeful celui mai mare partid din Parlament?

Cozmin Gușă