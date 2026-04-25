Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați:

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni. Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă", a spus Bolojan.

Fragmente de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, anunţă MApN. Au fost detectate drone în apropierea spaţiului aerian al României. Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Zona în care au căzut resturile de dronă a fost evacuată pe o rază de 200 de metri, din cauza posibilităţii ca drona să aibă o încărcătură explozivă.

Ambasadorul rus a fost convocat la MAE, ca urmare a prăbuşirii "unei drone ruseşti folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene". Parchetul General monitorizează situaşţa la graniţa cu Ucraina, anunţă, sâmbătă, oficialii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ).

„Cu privire la evenimentele petrecute în cursul zilei de astăzi, 25 aprilie 2026, respectiv incidentele provocate de atacurile cu drone ale forţelor ruse asupra unor obiective din Ucraina, (în proximitatea frontierei fluviale cu România), precizăm următoarele: Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea situaţiei din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri", transmit oficialii instituţiei. Potrivit acestora, conducerea PÎCCJ se află în permanentă legătură cu echipele specializate aflate la faţa locului.