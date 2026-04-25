Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați
Postat la: 25.04.2026 |
Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați:
„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.
Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni. Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.
Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă", a spus Bolojan.
Fragmente de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, anunţă MApN. Au fost detectate drone în apropierea spaţiului aerian al României. Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări.
Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Zona în care au căzut resturile de dronă a fost evacuată pe o rază de 200 de metri, din cauza posibilităţii ca drona să aibă o încărcătură explozivă.
Ambasadorul rus a fost convocat la MAE, ca urmare a prăbuşirii "unei drone ruseşti folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene". Parchetul General monitorizează situaşţa la graniţa cu Ucraina, anunţă, sâmbătă, oficialii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ).
„Cu privire la evenimentele petrecute în cursul zilei de astăzi, 25 aprilie 2026, respectiv incidentele provocate de atacurile cu drone ale forţelor ruse asupra unor obiective din Ucraina, (în proximitatea frontierei fluviale cu România), precizăm următoarele: Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea situaţiei din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri", transmit oficialii instituţiei. Potrivit acestora, conducerea PÎCCJ se află în permanentă legătură cu echipele specializate aflate la faţa locului.
O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă
O jurnalista din Franța a reușit o performanța rara in presa europeana: sa obțina, in decurs de doar cateva zile, doua c ...
Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României
Guvernul Romaniei a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize in cuantu ...
Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
Guvernul a elaborat prima varianta a noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice, un proiect care vi ...
Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"
Într-o lume in care toata lumea vrea sa fie vazuta, fotografiata, citata, Vadim Zeland a ales exact invers: sa dis ...
Transformă dormitorul într-un spațiu de odihnă perfectă
Transforma dormitorul intr-un spațiu de odihna perfecta Dormitorul reprezinta refugiul in care ne reincarcam bateriile d ...
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, ca a fost diagnosticat cu cancer de prostat ...
De la Strâmtoarea Ormuz la Strâmtoarea Taiwan - Lecțiile învățate de China din conflictul din Orientul Mijlociu
China monitorizeaza indeaproape evolutia razboiului din Iran, nu doar pentru implicatiile sale economice si diplomatice, ...
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Washingtonul ridica tonul și agita din nou spectrul sancțiunilor in interiorul NATO, intr-un moment in care fisurile din ...
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
Dezechilibru pe piața carburanților: Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină, din cauza prețurilor mici / Reacția companiei
Zeci de benzinarii Petrom au ramas fara motorina standard joi, relateaza site-ul Economica citand surse din piața și obs ...
Greșeli de depozitare care îți distrug uneltele de grădină fără să-ți dai seama
Gradinaritul este o activitate care aduce satisfacții imense, insa eficiența acesteia depinde direct de starea uneltelor ...
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
