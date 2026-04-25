O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă

O jurnalistă din Franța a reușit o performanță rară în presa europeană: să obțină, în decurs de doar câteva zile, două convorbiri telefonice directe cu președintele american Donald Trump. Demersul nu a fost unul întâmplător, ci rezultatul unei munci îndelungate de documentare, contacte și insistențe repetate, desfășurate în contextul scrierii unei cărți președiniția lui Trump.

Reușita scoate în evidență atât dificultatea accesului la lideri politici de acest nivel, cât și determinarea jurnalistică necesară pentru a depăși aceste bariere. Jurnalista franceză Margot Haddad a ajuns în centrul atenției după ce a obținut două convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump în mai puțin de o săptămână, o performanță rară pentru un reporter european, scrie Le Figaro.

Aceste discuții nu au venit din senin. Margot Haddad, în vârstă de 38 de ani, lucrează la o carte despre președinția lui Donald Trump, iar în acest context a încercat, timp îndelungat, să obțină acces direct la el. „Este vorba despre o întreagă muncă jurnalistică de teren. Am făcut mai multe drumuri la Washington și am reușit să intru în circuite netradiționale", a povestit ea pentru TV Magazine.

După ce a obținut numărul de telefon, a urmat partea cea mai dificilă: să-l facă pe Trump să răspundă. „Îl sunam când era ora potrivită în Statele Unite. I-am trimis și SMS-uri. Cred că l-am sunat de aproximativ 30 de ori înainte să răspundă. Îmi spuneam: «Ce am de pierdut? În cel mai rău caz, îmi închide telefonul în nas»", a explicat jurnalista.

Pe 14 aprilie, Trump a răspuns în cele din urmă. Momentul a surprins-o chiar acasă, într-o situație cât se poate de banală. „De obicei, îl sunam când lucram la carte, când eram în redacția LCI sau înainte de una dintre emisiunile mele. De data aceasta, eram acasă și așteptam o livrare. Testam o aplicație ca să am un prefix american pe telefon, pentru că mi se spusese că prefixul francez ar putea bloca apelul. Aplicația nu a funcționat, am sunat cu prefixul meu și, de data aceasta, a răspuns. Am alergat să iau reportofonul de pe masă", a povestit ea.

Tenacitatea ei are la bază o pregătire solidă și ani de experiență în jurnalism. Margot Haddad, născută în Iordania și cu legături atât cu Franța, cât și cu Statele Unite, vorbește fluent engleza. După o licență în istorie la Sorbona, unde a început să scrie în timpul unui stagiu la Le Parisien, a studiat la Universitatea Columbia, în Statele Unite, unde a obținut un master în relații internaționale și jurnalism.

Cariera ei a continuat în unele dintre cele mai importante redacții. A fost corespondent la Washington pentru Itélé și Canal+, a lucrat la BFMTV, apoi a petrecut aproape 12 ani la CNN. Astăzi, este una dintre vocile cunoscute ale postului LCI, unde s-a impus ca specialist în politică internațională și apărare. De patru ani, prezintă mai multe emisiuni, inclusiv „L'œil du Monde", difuzată de vineri până duminică, între orele 20.00 și 22.00.

Deși este tot mai prezentă în spațiul public, Margot Haddad își păstrează viața privată departe de expunerea mediatică. Pe rețelele sociale apar doar mici detalii personale: pasiunea pentru Coca-Cola Zero, fotografii cu animalele sale de companie și rare imagini care sugerează o viață sentimentală discretă.

Cu perseverență, curaj și experiență, Margot Haddad a reușit să obțină ceea ce puțini jurnaliști europeni au avut: o linie directă de comunicare cu Donald Trump. Ea poate trece acum în CV o performanță notabilă, fiind prima jurnalistă franceză care a discutat direct la telefon cu liderul american, notează publicația citată.