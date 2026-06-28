„Îmi aud băiețelul plângând sub dărâmături." Mărturia unei mame care își caută copilul după cutremurele devastatoare din Venezuela

În ziua în care două cutremure puternice au zguduit Venezuela, Andreina Valerio s-a întors în grabă de la serviciu, cu un singur gând: să ajungă la fiul ei, Santiago, care nu împlinise încă doi ani.

Copilul rămăsese în grija partenerului ei, Ramsés Mendoza, la locuința părinților acestuia, în orașul de coastă La Guaira. Când a ajuns acolo, blocul în care locuiau era deja un morman de ruine.

Printre bucățile de beton și fier contorsionat, cumnatul ei, Samuel Mendoza, încerca cu disperare să găsească urme de viață.

Când jurnaliștii BBC au întâlnit-o pe Andreina, sâmbătă,27 iunie, în fața clădirii prăbușite, femeia încă spera că fiul ei este în viață. Alături de Santiago și Ramsés se aflau sub dărâmături și părinții acestuia, bunicii, precum și sora lui.

Nu sunt singurii dispăruți. Andreina și Samuel spun că în aceeași clădire se mai află cel puțin doi copii: Lucas, în vârstă de nouă ani, și Aranza, o fetiță de doar trei ani.

Echipe de salvare venite din El Salvador și Spania au ajuns sâmbătă la fața locului, însă accesul în clădire s-a dovedit extrem de dificil. Până în acel moment, nimeni nu fusese scos în viață dintre ruine.

„Încă am credința că fiul meu este în viață"

În dimineața de după cutremure, Samuel spune că a auzit o voce.

„La început nu înțelegeam cine vorbește. Am deslușit doar un singur cuvânt: Ajutor."

A doua zi, Andreina a revenit printre dărâmături. De data aceasta, spune că a auzit plânsul unui copil.

„Încă am credința că fiul meu este în viață. Cred că plânsul era al lui. Știu că va rezista și că familia lui va rezista", spune femeia.

Andreina și Samuel sunt doar doi dintre miile de venezueleni care își caută rudele printre ruine, după ce cele două seisme au distrus sute de clădiri în întreaga țară, notează BBC.

În La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni, familiile sapă cu mâinile goale printre bucățile de beton. Mulți dintre cei cu care jrnaliștii BBC au vorbit nu mai dormiseră de zile întregi. Vocile le erau răgușite după ore întregi în care își strigaseră apropiații, sperând la un răspuns.

Pe măsură ce orele treceau, vecinii au început să se mobilizeze, iar oameni veniți din alte colțuri ale Venezuelei au ajuns pentru a da o mână de ajutor.

Salvatorii lucrează fără întrerupere în mai multe zone ale țării, însă amploarea dezastrului scoate la iveală lipsa de pregătire a autorităților pentru un astfel de scenariu, într-un stat care traversează de ani buni crize succesive.

Când jurnaliștii BBC au ajuns la Hotel Edward, aerul era apăsător. Mirosul morții plutea peste tot. Era limpede că bilanțul victimelor urma să crească și că șansele celor rămași sub dărâmături scădeau cu fiecare oră.

Numai în La Guaira au văzut peste 50 de clădiri grav avariate. Potrivit autorităților, peste 1.400 de construcții au fost afectate în regiune.

Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, a descris cutremurele drept „cel mai grav dezastru pe care l-a cunoscut republica în ultimii 123 de ani".

Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute

Bilanțul oficial indică 1.430 de morți și 3.238 de răniți. Însă zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar echipele de intervenție caută supraviețuitori zi și noapte.

Pe străzile din La Guaira sunt prezenți numeroși polițiști și militari. Președintele interimar Delcy Rodríguez a anunțat că aproximativ 14.000 de membri ai forțelor de ordine au fost trimiși în regiune, care a fost practic militarizată pentru menținerea ordinii.

La început, în zonă exista doar un utilaj de mici dimensiuni. Abia mai târziu au început să sosească echipamente grele, după un drum dificil pe șosele afectate de cutremure.

Pe măsură ce timpul trecea, unii încercau să le ceară rudelor să păstreze liniștea pentru ca eventualele zgomote venite de sub ruine să poată fi auzite. Dar strigătele disperate ale familiilor și zgomotul motocicletelor acopereau orice alt sunet.

Voluntarii împărțeau medicamente, iar hainele donate erau așezate în grămezi, în speranța că vor ajunge la cei rămași fără nimic.

Se necesita mucha más ayuda de equipos de rescate en Res. Ritamar Palace, Avda. la Playa, Caraballeda, La Guaira.

După lăsarea întunericului, atmosfera a devenit și mai apăsătoare. Trupurile victimelor erau scoase dintre ruine de voluntari fără echipamente speciale și transportate în autoturisme sau camionete.

Ambulanțele nu reușeau să pătrundă în oraș din cauza blocajelor. Șoferul jurnaliștilor BBC, Leo, a văzut răniți transportați pe motociclete, singura soluție pentru a traversa traficul paralizat, agravat și de prăbușirea unui pod din apropiere.

Au asistat și la un moment tensionat în care polițiștii încercau să oprească un presupus hoț.

Între timp, rudele victimelor și-au improvizat adăposturi pe străzi. Refuză să plece de teamă că autoritățile vor restricționa accesul în zonă, iar ele nu vor mai putea ajunge la casele prăbușite unde își caută apropiații.

Delcy Rodríguez a anunțat că echipe de salvare din zece țări urmau să ajungă în statul La Guaira, iar alimentarea cu energie electrică fusese restabilită în proporție de aproximativ 60%.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite deplasările către La Guaira, descrisă drept o regiune afectată de „distrugeri uriașe".

La un spital din Caracas, unde sunt aduși răniții din zona calamitată, un medic le-a spus jurnaliștilor că numai în ultimele zile au fost internați cel puțin 600 de pacienți, majoritatea cu fracturi.

Potrivit acestuia, pe lângă traumatismele fizice, mulți dintre supraviețuitori suferă de șoc psihologic, iar unii au avut atacuri severe de panică.

În fața spitalului este afișată lista persoanelor decedate și a celor internate, pentru ca familiile să își poată găsi rudele.

Lângă aceste liste au început să apară afișe cu fotografiile celor dispăruți, lipite de oameni care încă speră că, undeva, printre ruine, cei dragi lor sunt încă în viață.

Fiecare minut poate face diferența

Mâini goale și lopeți sapă printre bucățile de beton sfărâmat, în timp ce deasupra ruinelor o dronă survolează zona în căutarea unor semne de viață. Fiecare clipă contează. Pentru cei rămași sub dărâmături, timpul înseamnă șansa de a mai fi salvați.

În statul de coastă La Guaira, aflat în apropierea capitalei Caracas, distrugerile par fără sfârșit. Aproape oriunde privești vezi blocuri prăbușite, străzi acoperite de moloz și oameni care refuză să plece, convinși că cei dragi sunt încă acolo, sub tone de beton și fier.

Regiunea este una dintre cele mai grav afectate după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela miercuri.

Locuitorii caută cu disperare rude dispărute și încearcă să recupereze câte ceva din ceea ce le-a mai rămas. Din când în când se opresc și ascultă. Speră să audă o voce, o bătaie în beton, un geamăt - orice semn că cineva este încă în viață.

Autoritățile au confirmat până acum cel puțin 1.430 de morți în urma seismelor cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, acesta din urmă fiind unul dintre cele mai puternice înregistrate în Venezuela în ultimul secol.

Sute de clădiri s-au prăbușit, iar mii de oameni sunt încă prinși sub dărâmături. Numărul victimelor crește de la o oră la alta, în timp ce Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute.

Echipele naționale de intervenție sunt insuficiente pentru amploarea dezastrului. Salvatori din Mexic, Spania, Statele Unite și Marea Britanie au ajuns în Venezuela pentru a sprijini operațiunile, însă nevoile depășesc cu mult resursele disponibile.

Organizațiile umanitare avertizează că primele 48-72 de ore sunt decisive pentru salvarea supraviețuitorilor, deși acest interval poate fi mai lung dacă persoanele captive au acces la apă și hrană.

„Fiecare om scos viu dintre ruine este un miracol", spune Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale. „Nu vom ascunde dimensiunea acestei tragedii."

„Nu îl putem salva fără utilaje"

În Catia La Mar, unul dintre orașele de coastă din La Guaira, puține clădiri au rămas în picioare.

Autoritățile distribuie apă și alimente supraviețuitorilor, iar președinta interimară Delcy Rodríguez susține că guvernul desfășoară toate resursele disponibile în aceste ore critice.

Însă, printre ruine, oamenii continuă să aștepte aproape singuri. Jesús Suárez a parcurs aproape 200 de kilometri pentru a-și căuta fiul, Jean.

„Nu există nicio informație. Cei care îl cunosc spun că nu l-au văzut ieșind." Arată spre un bloc transformat într-un morman de moloz. „Cred că este acolo."

Dar știe că nu îl poate salva singur. „Este imposibil fără utilaje. Nu există echipamente performante aici. Un om nu poate muta singur asemenea bucăți de beton. Este prea periculos."

Pentru familia lui Carlos Eduardo, în vârstă de 31 de ani, speranța încă există.

Ei știu exact unde se află. Din când în când îl aud gemând.

„Am început să-l strigăm: «Carlos, Carlos, băiete...». Și ne-a răspuns cu un geamăt. A fost acum aproximativ o oră și jumătate", povestește un văr al acestuia.

De atunci s-a făcut din nou liniște. „Și ieri s-a întâmplat la fel. A gemut, apoi nu am mai auzit nimic. Noi încă așteptăm ajutor și sperăm să fie scos viu."

Oamenii cer liniște. Dronele caută semne de viață

Traficul și mulțimea îngreunează operațiunile de salvare.

Soldații și voluntarii mexicani le cer oamenilor să păstreze liniștea pentru ca echipele să poată asculta eventualele zgomote venite de sub ruine.

În lipsa echipamentelor suficiente, localnicii folosesc orice au la îndemână.

Cei care dețin drone le ridică deasupra ruinelor, încercând să surprindă imagini din locuri unde salvatorii nu pot ajunge.

Familiile urmăresc imaginile în direct, căutând orice detaliu familiar: o haină, un obiect personal, o șuviță de păr. Orice le-ar putea spune unde se află cei dispăruți.

Între timp, mirosul cadavrelor începe să se simtă tot mai puternic.

„Deja se simte mirosul morții. O să ne îmbolnăvim și noi, și copiii", spune Glendys Delgado.

În apropierea locuinței sale, două blocuri s-au prăbușit complet.

„Nimeni de la autorități nu a venit aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că au venit oameni din Caracas cu alimente."

Deiyer Gabril, în vârstă de 27 de ani, spune că întreaga zonă de coastă este devastată.

„Macuto, Caribe... peste tot este la fel. Și peste tot se simte același miros."

Autoritățile au anunțat că peste 860 de voluntari și salvatori din Mexic, Statele Unite, El Salvador, Elveția, Columbia și alte țări participă la intervenții, iar alte echipe sunt pe drum.

Delcy Rodríguez a declarat că a discutat telefonic cu președintele american Donald Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio, care au reconfirmat sprijinul Statelor Unite prin trimiterea de echipe de salvare și ajutoare umanitare.