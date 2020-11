Impuscaturi in plina de zi pe un bulevard in Constanta. Doua persoane ranite

Un conflict a izbucnit marti, 17 noiembrie, intre mai multe persoane pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta. La fata locului se afla echipaje ale politiei si ale ambulantei.

Potrivit surselor Ziua Constanta, politisti din cadrul Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi folosit un pistol cu bila de cauciuc. Barbatul in cauza a fost identificat si condus la sediu pentru audieri. In urma conflictului, au fost ranite doua persoane. Acestea se afla la spital, fiind in afara oricarui pericol.