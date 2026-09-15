125 de milioane de dolari pierduți de NASA din cauza unei conversii greșite. Ce s-a întâmplat

Una dintre cele mai scumpe greșeli tehnice din istoria explorării spațiale nu a pornit de la un motor defect sau de la o problemă imposibil de anticipat, ci de la o confuzie între două unități de măsură.

Mars Climate Orbiter, o sondă NASA de aproximativ 125 de milioane de dolari, a fost pierdută în 1999 după ce o parte a software-ului de la sol a furnizat date în unități imperiale, iar echipa de navigație le-a interpretat ca fiind în sistem metric.

Sonda fusese lansată în decembrie 1998 și trebuia să studieze atmosfera și clima lui Marte. După aproape nouă luni de călătorie, însă, aparatul a ajuns pe o traiectorie mult prea joasă.

Problema s-a acumulat treptat. Micile propulsoare folosite pentru corectarea orientării produceau impulsuri care erau calculate în pound-force-seconds, deși sistemul trebuia să primească valorile în newton-secunde.

Eroarea nu a fost observată la timp

Diferența dintre cele două unități nu a trimis sonda instantaneu într-o direcție greșită. Fiecare corecție introducea însă o mică eroare, iar efectele s-au adunat pe parcursul lunilor.

Mai complicat este că propriile calcule ale sondei erau corecte. Problema se afla în software-ul de pe Pământ, astfel că estimarea traiectoriei făcută de echipa de control nu corespundea perfect cu poziția reală a aparatului.

În apropierea lui Marte au apărut și semnale că ceva nu era în regulă. Cu aproximativ o săptămână înainte de sosire, estimările arătau deja o altitudine mai mică decât cea planificată.

Cu doar o oră înainte de inserția orbitală, sonda ar fi urmat să treacă la aproximativ 110 kilometri de suprafață, mult prea jos pentru condițiile pentru care fusese proiectată.

Pe 23 septembrie 1999, Mars Climate Orbiter a pornit motorul principal și a intrat în spatele planetei. Semnalul nu a mai revenit.

Investigația NASA a arătat că eroarea de unități a fost cauza principală, dar nu singura problemă. Au fost identificate și deficiențe de comunicare între echipe, verificări insuficiente ale software-ului și proceduri care nu au reușit să transforme semnalele de avertizare într-o intervenție la timp.