Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore

Greutatea nu înseamnă doar un număr pe cântar. Contează și raportul dintre greutate și înălțime. Valorile din imagine corespund aproximativ unui IMC de 30, pragul de la care Organizația Mondială a Sănătății clasifică, la adulți, obezitatea. IMC-ul se calculează astfel: greutatea în kilograme ÷ înălțimea² în metri.

De exemplu:

la 170 cm și 86,7 kg, IMC-ul este aproximativ 30.

Este important însă să înțelegem că IMC-ul este doar un instrument de orientare. Nu spune singur câtă grăsime are o persoană și nici unde este aceasta distribuită. Circumferința taliei, masa musculară, alimentația, activitatea fizică și starea generală de sănătate completează imaginea.

Un exces important de greutate este asociat cu un risc mai mare de probleme cardiovasculare, diabet de tip 2, afecțiuni musculo-scheletice și alte boli cronice.

Ce poți face practic? În locul dietelor extreme, începe cu lucrurile de bază: alimentație echilibrată, mai multe legume și alimente integrale, reducerea excesului de zahăr și grăsimi, hidratare adecvată, mișcare regulată și un program pe care îl poți menține pe termen lung. OMS recomandă pentru adulți cel puțin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână.

Dacă simți că ai nevoie de structură și nu știi de unde să începi, în programul meu de sănătate lucrăm pas cu pas la obiceiurile zilnice, alimentație, hidratare și stil de viață, astfel încât schimbările să fie ușor de integrat și de menținut.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății (WHO) – Obesity and overweight; Obesity: Health consequences of being overweight; Nutrition for a healthy life.