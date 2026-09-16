Undă verde în Parlament pentru modificarea Codului Penal! Inteligența artificială a fost introdusă în sfera penală
Postat la: 16.09.2026 |
Camera Deputaților a adoptat astăzi, în calitate de for decizional, PL-x nr. 489/2026 - proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
Este vorba despre un proiect de lege care schimbă legislația privitoare la pornografia infantilă.
Din 257 de deputați prezenți, 180 au votat „pentru".
61 de deputați s-au pronunțat „împotriva". Au fost înregistrate și 15 abțineri, iar un deputat a fost prezent, dar nu a votat.
Proiectul de lege a fost inițiat de Diana Tușa, deputat PSD și președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.
Conform inițiatoarei, pedeapsa privind producerea de astfel de materiale a fost majorată.
Astfel, potrivit proiectului, producerea de materiale de pornografie infantilă se pedepsește cu o pedeapsă cuprinsă între 5 și 12 ani.
„Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi în cazul producerii, în orice mod, de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, chiar dacă fapta este precedată sau urmată de efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute la alin.(1) ori alin.(2)", se arată în PL-x nr. 489/2026.
„Îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol ce conține abuzuri sexuale asupra minorilor, obținerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol sau exploatarea unui minor în orice alt fel pentru realizarea de asemenea spectacole se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă", se mai menționează în proiectul de lege citat.
Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: „Aceste dispoziții aduc în actualitate utilizarea inteligenței artificiale"
„Această normă este una care consolidează protecția, în ceea ce privește fenomenul acesta de pornografie infantilă. Dă o rigoare sporită terminologiei juridice.
Nu diminuează pedepsele, ci nu face decât să stabilească ipoteze mai clare de sancționare progresivă, în raport pe un element material care este dezvoltat și care este adus în raport cu realitatea juridică care decurge atât din jurisprudență, cât și din evoluția factuală.
Aceste norma nu presupun existența unui consimțământ al minorului. Nu putem discuta în cazul minorului de consimțământ, iar textul de lege nu introduce o astfel de ipoteză justificativă.
(...) Aceste dispoziții aduc în actualitate utilizarea inteligenței artificiale, pentru a construi astfel de materiale care aduc atingere copiilor noștri. (...)
Am votat cu toată încrederea acest proiect de lege. Mulțumesc!", a afirmat Radu Marinescu, deputat PSD.
Diana Tușa, deputat PSD: „Pentru prima dată, a fost introdusă în sfera penală inclusiv inteligența artificială"
„Ca noutate, pentru prima dată, a fost introdusă în sfera penală inclusiv inteligența artificială, pentru că vedem care sunt efectele în viața noastră.
De asemenea, am mărit pedeapsa pentru consumatori, plecând de la considerentul că cei care susțin cererea sunt consumatori, drept pentru care am majorat pedeapsa până la 5 ani.
De asemenea, la clauzele de agravare, am introdus faptul că abuzul săvârșit de o persoană care ar fi trebuit să protejeze copilul să fie sancționat mult mai grav", a declarat Diana Tușa, inițiatoarea proiectului, în cadrul ședinței Comisiei Juridice, ce a avut loc marți.
„Prin materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor se înțelege orice material, inclusiv generat cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială, care prezintă un minor ori o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament, precum și orice reprezentare a organelor genitale ale unui minor cu scop sexual", se menționează în proiectul de lege.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Accesul copiilor și adolescenților la rețele sociale va fi interzis în Uniunea Europeană. Ce presupune proiectul propus de Comisia Europeană
Ursula von der Leyen propune noi reguli pentru protejarea copiilor și adolescenților in mediul online, inclusiv interzic ...
-
Fără precedent! Germania intră în alertă: spitalele sunt pregătite pentru un posibil război
Societatea de Chirurgie Traumatica din Germania (DGU) cere integrarea rețelelor specializate de traumatologie in sistemu ...
-
Medicament creat cu ajutorul AI, semnal spectaculos: Sângele pacienților a căpătat un profil biologic mai tânăr
Un medicament conceput cu ajutorul inteligenței artificiale a determinat schimbari ale proteinelor din sange care au fac ...
-
Surpriză în topul celor mai bune metropole din lume! Cele două orașe din România care au prins clasamentul
Analiștii de la Oxford Economics au publicat Indicele Global al Orașelor pentru 2026, un clasament mamut care evalueaza ...
-
Uniunea Europeană devine din ce în ce mai atractivă: Australia adoptă modelul canadian
Australia urmarește cu interes demersurile Canadei pentru construirea unei relații mult mai stranse cu Uniunea Europeana ...
-
Fetiță de 6 ani, găsită moartă în casă de tatăl ei, la câteva ore după ce ar fi fost la spital cu dureri de burtă. Procurorii au deschis dosar
O fetița de numai 6 ani din comuna Nanești, județul Vrancea, a murit luni, 14 septembrie, in condiții care sunt acum cer ...
-
Un interlop cunoscut din Iași, găsit împușcat în cap într-o pădure. A condus „Brigada", prima grupare mafiotă românească din Italia
Un cunoscut interlop ieșean afost gasit impușcat in cap intr-o padure din Holboca. Barbatul, in varsta de aproximativ 50 ...
-
Mâncarea făcută la imprimantă 3D devine realitate. Specialiștii spun că o friptură ar fi gata între cinci și 15 minute
Imprimarea 3D a alimentelor nu mai este doar un experiment de laborator. Exista deja aparate capabile sa modeleze ciocol ...
-
125 de milioane de dolari pierduți de NASA din cauza unei conversii greșite. Ce s-a întâmplat
Una dintre cele mai scumpe greșeli tehnice din istoria explorarii spațiale nu a pornit de la un motor defect sau de la o ...
-
Anunt Protest: Grupul pagubitilor Nordis anunță un protest în fața sediului DNA din București, pe 25 Septembrie 2026 incepand cu ora 10:00
În calitate de investitori de buna-credința, ne consideram prejudiciați grav in urma operațiunilor ilegale ale gru ...
-
SUA vor să confiște 61 de milioane de dolari în criptomonede. Banii ar proveni din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor
Statele Unite incearca sa confiște criptomonede in valoare de 61 de milioane de dolari, despre care procurorii americani ...
-
Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, la cel mai înalt nivel din ultimii 19 ani
Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a atins marți cel mai inalt nivel din ultimii aproape douazeci de ...
-
Fostul director al CIA: Republica Moldova, mai probabil următoarea țintă a lui Putin decât Lituania
Republica Moldova este mai probabil urmatoarea ținta a lui Vladimir Putin decat Lituania, fiindca este mult mai slaba, a ...
-
Îngrijorare în China că inteligența artificială ar putea amenința controlul Partidului Comunist asupra puterii
Chen Yixin, ministrul securitații din China a lansat un avertisment neobișnuit de explicit și imperativ: inteligența art ...
-
Să ne vedem orașele din spațiu noaptea prin "ochiul" Stației Spațiale Internaționale
Stația Spațiala Internaționala trece deseori pe deasupra țarii noastre, iar uneori trece noaptea. Astronauții fotografia ...
-
O reacție în lanț ciudată face ca Antarctica să crească. Partea înfricoșătoare este ce se întâmplă când se oprește
În ciuda caștigurilor surprinzatoare de gheața recente, continentul inghețat ramane intr-un echilibru precar, deoa ...
-
Oamenii de știință au găsit ADN uman misterios vechi de 6.000 de ani care a dispărut brusc din registrul genetic
O analiza a oaselor unor oameni antici care au trait odata in Columbia a descoperit ADN care nu ii leaga direct de nicio ...
-
Ofițerul american doborât în Iran povestește cum a fost salvat: „Cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată"
Aviatorul, salvat in aprilie dupa ce avionul sau a fost doborat deasupra Iranului, a vorbit pentru prima data despre ope ...
-
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
Experții de la NASA din cadrul Institutului Goddard pentru studii spațiale din New York, care au realizat un nou studiu ...
-
Un bâzâit constant pune pe jar cartierul ambasadelor din Viena. Rușii spun că nu aud nimic
Un zgomot ciudat, cu o frecvența neobișnuita, ii deranjeaza de cateva saptamani pe locuitorii și diplomații din cartieru ...
-
SUA au recunoscut că au o armă spațială pe orbita Pământului. Un tratat internațional din 1967 interzice amplasarea pe orbită a armelor de distrugere în masă
SUA au confirmat pentru prima data public ca au desfașurat pe orbita Pamantului o arma spațiala, despre care oficialii a ...
-
O nouă profeție a Babei Vanga devine virală. Ce spune despre experimentul care va provoca schimbări stranii pentru un grup restrâns de persoane
O profeție atribuita Babei Vanga pentru anul 2027 a revenit in atenția publicului din mediul online și a starnit un val ...
-
ANPC a găsit trucul supermarketurilor prin care alimentele din import devin produse "din inima României"
Milioane de romani trec zilnic pragul supermarketurilor din intreaga țara și pun in coșuri alimente atractive, cumparate ...
-
Rezerviști chemați la unitățile militare din trei județe din România
O parte dintre rezerviștii cu domiciliul in județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa, timp de o zi, la activita ...
-
Lumea se apropie de un moment critic. Trei riscuri majore pun presiune pe piețele financiare
Piața de capital din SUA se confrunta in aceasta saptamana cu un val puternic de presiuni, iar principalele titluri fina ...
-
Cum arată Coiful de la Coțofenești după prima etapă a restaurării: "Am fost șocat!"
Coiful de la Coțofenești se afla la Muzeul Național de Istorie, dupa ce a fost recuperat. Specialiștii spun ca au fost ș ...
-
Britanic acuzat că și-a drogat și violat soția peste 20 de ani. Alți 12 bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 74 de ani, sunt acuzați de abuz sexual asupra victimei
Un barbat britanic a recunoscut luni, 14 septembrie, cu puțin timp inainte de inceperea procesului sau, ca și-a drogat ș ...
-
Un oraș din Anglia le-a recunoscut copacilor drepturi similare celor ale oamenilor
Lewes, un oraș din East Sussex, a recunoscut oficial drepturile tuturor copacilor aflați pe teritoriul sau, de la arbori ...
-
Telescoapele Hubble și James Webb au descoperit 27 de obiecte dincolo de Neptun, cele mai îndepărtate din Sistemul Solar
Telescoapele spațiale Hubble și James Webb au colaborat pentru a observa unele dintre cele mai mici și mai indepartate o ...
-
ONU avertizează și face apel la „acţiune urgentă" pentru a reglementa AI: „Ne aflăm în pragul unei schimbări ireversibile".
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a facut luni un apel la o „actiune urgenta" pentru a regleme ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu