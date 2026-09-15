Anunt Protest: Grupul pagubitilor Nordis anunță un protest în fața sediului DNA din București, pe 25 Septembrie 2026 incepand cu ora 10:00
Postat la: 15.09.2026 |
În calitate de investitori de bună-credință, ne considerăm prejudiciați grav în urma operațiunilor
ilegale ale grupului de societăți Nordis, solicităm public autorităților statului român să clarifice
cu celeritate situația sesizărilor penale privind posibile fapte de corupție și infracțiuni asimilate
corupției. Cercetarile penale in dosarul Nordis aflat la DNA au inceput abia in luna mai 2025,
desi existau in presa inca din anul 2024 suficient de multe date si indici in urma carora procurorii
acestui parchet ar fi trebuit sa se autosesizeze.
Plângerea penală depusă la DNA
Pe lângă numeroasele plângeri penale formulate de catre sute de persoane prejudiciate la
DIICOT, în data de 16 Iunie 2025, un grup format inițial din patru persoane prejudiciate in
dosarul Nordis, cărora li s-au alăturat ulterior și alte persoane, am depus la sediul DNA o
plângere penală privind posibile fapte de corupție și infracțiuni asimilate corupției.
Prin această sesizare am solicitat verificarea unor aspecte care, în opinia noastră, ar putea avea
legătură cu producerea prejudiciilor reclamate, inclusiv posibila implicare a unor persoane cu
funcții publice și a unor funcționari din cadrul mai multor instituții de stat.
Subliniem că aceste aspecte trebuie stabilite exclusiv prin investigații și proceduri judiciare,
motiv pentru care solicităm autorităților competente să efectueze toate verificările necesare.
De ce considerăm că este necesară intervenția DNA
Din informațiile aflate la dispoziția noastră, încă din anul 2022 au fost formulate la parchetele
din București și Constanța plângeri penale împotriva unor persoane din cadrul grupului Nordis,
în care au fost semnalate, direct sau indirect, aspecte privind posibile fapte de corupție sau
infracțiuni asimilate.
În opinia noastră, trecerea timpului fără rezultate investigative comunicate public în mod clar
generează o stare de profundă neîncredere în rândul persoanelor prejudiciate si a societatii
civile in general.
Aspecte care solicităm să fie verificate
Printre altele, sesizările și informațiile pe care le avem în vedere există mai multe categorii de
aspecte care, în opinia noastră, necesită verificări aprofundate:
1. Zboruri charter cu avioane private și deplasări în străinătate in locatii de lux
Au fost prezentate informații și documente referitoare la zboruri private și sejururi în străinătate
în care ar fi fost implicați membri ai clasei politice.
Solicităm autorităților competente să verifice cine a suportat efectiv costurile acestor
deplasări, care a fost natura relațiilor dintre persoanele implicate și societățile din grupul Nordis
și dacă există elemente care ar putea avea relevanță penală.
De asemenea, solicităm clarificarea situației unor facturi despre care au existat informații
publice privind posibilitatea ca acestea să fie false sau neconforme cu realitatea.
2. Posibile legături financiare cu alte proiecte imobiliare
Au fost prezentate în spațiul public informații privind implicarea unor membri ai familiilor unor
persoane publice în proiecte imobiliare și privind posibile legături financiare cu societăți din
grupul Nordis.
Solicităm verificarea acestor informații, inclusiv a eventualelor fluxuri financiare, pentru
stabilirea situației de fapt.
3. Rolul instituțiilor statului
Considerăm necesară verificarea modului în care și-au exercitat atribuțiile instituțiile publice
care aveau competențe în domeniile relevante pentru activitatea grupului Nordis.
Printre instituțiile menționate în sesizările și demersurile noastre se află Primăria Năvodari,
ANAF, ANCPI/Oficiul de Cadastru, ISC și ANPC.
Nu afirmăm că aceste instituții sau reprezentanții lor au săvârșit infracțiuni. Solicităm însă ca
autoritățile competente să verifice dacă au existat încălcări ale legii, neglijențe, omisiuni sau alte
fapte de complicitate care ar putea avea relevanță penală.
Situația documentației cadastrale
Un alt aspect pe care îl considerăm important îl reprezintă solicitările adresate Oficiului de
Cadastru Constanța pentru identificarea unităților locative.
Potrivit informațiilor de care dispunem, în mai multe situații aceste solicitări au fost refuzate,
deși fuseseră anexate promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare autentificate notarial și
planurile unităților locative.
Solicităm clarificarea motivelor acestor refuzuri și verificarea modului în care acestea au
influențat posibilitatea persoanelor prejudiciate de a-și apăra drepturile în instanță.
Situația certificatelor de atestare a edificării
Solicităm, de asemenea, verificarea modului în care au fost emise anumite certificate de
atestare a edificării construcțiilor în cazul proiectelor Nordis, inclusiv în situațiile în care, potrivit
informațiilor de care dispunem, nu ar fi existat procese-verbale de recepție la terminarea
lucrărilor.
Este necesar să se stabilească dacă documentele emise au respectat toate condițiile legale și
dacă acestea au fost ulterior utilizate în tranzacții imobiliare care au produs prejudicii
cumpărătorilor.
Peste 15 luni de la sesizarea DNA
Unul dintre principalele motive ale protestului îl reprezintă durata cercetărilor în cazul plângerii
depuse la DNA ; plângerea se află de peste 15 luni în lucru în cadrul structurii competente a
DNA.
Considerăm că, în raport cu gravitatea și complexitatea faptelor sesizate, este necesar ca
cercetările să avanseze într-un ritm care să permită clarificarea situației într-un termen
rezonabil.
În concret, persoanele prejudiciate reclamă următoarele aspecte:
• lipsa unor demersuri investigative suficiente, în raport cu informațiile și documentele
indicate în plângeri;
• necesitatea administrării unor probe suplimentare, inclusiv prin solicitarea și verificarea
documentelor aflate la societățile comerciale menționate;
• lipsa audierii unor persoane, aspect care, potrivit informațiilor de care dispunem, nu s-
ar fi realizat în perioada menționată.
Nu solicităm un tratament preferențial și nu solicităm ca cineva să fie considerat vinovat înainte
de finalizarea anchetei.
Solicităm însă ca sesizările noastre să fie investigate efectiv, imparțial și cu celeritate.
Solicitările persoanelor prejudiciate
Prin protestul din 25 Septembrie 2026, solicităm public DNA:
1. 2. 3. 4. 5. Să clarifice stadiul cercetărilor privind plângerea penală depusă de persoanele
prejudiciate;
Să efectueze toate verificările necesare cu privire la posibilele fapte de corupție și
infracțiuni asimilate corupției sesizate;
Să administreze probele relevante, inclusiv documentele financiar-contabile și
contractuale indicate în plângere;
Să verifice eventualele fluxuri financiare între societățile din grupul Nordis și persoanele
sau entitățile menționate în sesizările noastre;
Să verifice modul în care și-au exercitat atribuțiile instituțiile publice indicate în
sesizările și documentele depuse;
6. 7. Să clarifice situația persoanelor responsabile, în cazul în care verificările vor confirma
existența unor fapte de natură penală;
Să asigure desfășurarea anchetei într-un termen rezonabil, cu respectarea deplină a
garanțiilor și drepturilor tuturor persoanelor implicate.
Un apel pentru aflarea adevărului
Noi, persoanele prejudiciate Nordis nu cerem condamnarea nimănui în afara cadrului legal.
Cerem adevărul, o anchetă reală și respectarea dreptului nostru de a vedea că sesizările pe
care le-am formulat sunt tratate cu seriozitate.
Înțelegem că o anchetă penală complexă necesită timp. În același timp, considerăm că timpul
scurs fără o evoluție suficient de vizibilă a cercetărilor amplifică prejudiciile și neîncrederea
persoanelor afectate.
În acest context, vom organiza, în data de 25 Septembrie 2026, un protest în fața sediului
Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din București, pentru a solicita efectuarea cercetarilor
efective, in mod transparent și într-un termen rezonabil.
Totodata, analizăm inclusiv posibilitatea formulării unei contestații privind durata rezonabilă a
procesului penal, în condițiile prevăzute de art. 488¹ și următoarele din Codul de procedură
penală.
Protestul din 25 septembrie 2026 este, înainte de toate, un apel pentru aflarea adevărului,
pentru recuperarea prejudiciilor și pentru ca instituțiile statului să își îndeplinească cu
celeritate responsabilitățile prevăzute de lege.
Marius Dragu
Dan Costescu
Viorel Paun
Emil Grecu
Pagubiti Nordis
București, Septembrie 2026
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