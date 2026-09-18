Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul

Oamenii de știință au reușit în sfârșit să descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care parte a corpului cedează prima.

Procesul de îmbătrânire

Cele mai semnificative schimbări au loc între vârsta de 45 și 55 de ani, iar după vârsta de 50 de ani, îmbătrânirea se manifestă în valuri.

Procesul de îmbătrânire nu e întotdeauna uniform.

Cercetările arată că organismul uman suferă schimbări drastice în anumite etape ale vieții, iar îmbătrânirea accelerată nu afectează toate organele în același ritm.

O schimbare radicală după împlinirea vârstei de 50 de ani

După vârsta de 50 de ani, corpul uman intră într-o fază cu totul nouă. În loc să fie un proces gradual, îmbătrânirea în această perioadă se produce în valuri.

Conform celui mai recent studiu, prezentat de Popular Mechanics, țesuturile și organele își accelerează brusc procesul de deteriorare la 50 de ani.

Vasele de sânge - prima linie care cedează cel mai repede

Campionul absolut în ceea ce privește ritmul de îmbătrânire al corpului uman îl reprezintă vasele de sânge, în special aorta.

Oamenii de știință au identificat anumite proteine care sunt direct legate de îmbătrânirea accelerată a sistemului vascular. Celulele vaselor de sânge par să intre într-un „mod turbo" și își modifică rapid structura.

Pe lângă vasele de sânge, și următoarele organe prezintă semne extrem de rapide de îmbătrânire în această perioadă:

pancreas

splina

glandele suprarenale.

Este interesant faptul că anumite țesuturi încep să prezinte primele semne de îmbătrânire mult mai devreme - încă de la vârsta de 30 de ani.

Comunitatea științifică utilizează „ceasuri proteomice" moderne pentru a măsura nivelul diferitelor proteine din sânge și țesuturi.

Aceste teste permit experților să determine cu precizie vârsta biologică a fiecărui organ în parte. Adesea diferă radical de vârsta cronologică înscrisă în cartea de identitate.

Prin țintirea unor proteine specifice, oamenii de știință consideră că vor reuși să încetinească procesul de îmbătrânire a vaselor de sânge. Vor preveni astfel o serie de boli cardiovasculare și menține tinerețea întregului organism.