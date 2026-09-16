Fetiță de 6 ani, găsită moartă în casă de tatăl ei, la câteva ore după ce ar fi fost la spital cu dureri de burtă. Procurorii au deschis dosar
Postat la: 16.09.2026 |
O fetiță de numai 6 ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a murit luni, 14 septembrie, în condiții care sunt acum cercetate de polițiști și procurori. Copila a fost găsită inconștientă în locuința familiei, iar echipajul medical chemat la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a o salva.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cu numai câteva ore înainte fetița ar fi ajuns la spital după ce acuza dureri de burtă, iar ulterior ar fi fost dusă acasă. Poliția precizează că, la examinarea preliminară, nu au fost observate leziuni sau alte semne vizibile de violență. Cauza morții va fi stabilită prin procedurile medico-legale.
Tragedia s-a produs luni, în comuna Nănești din Vrancea. Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Nănești au fost alertați prin 112 de tatăl copilului, un bărbat în vârstă de 51 de ani.
Acesta a anunțat că fiica sa de 6 ani fusese găsită inconștientă în locuința familiei.
La adresă au ajuns atât polițiștii, cât și un echipaj medical, însă pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Cadrele medicale au constatat decesul.
Ar fi ajuns la spital cu dureri de burtă cu numai câteva ore înainte
Un element care urmează să fie lămurit de anchetatori este ceea ce s-ar fi întâmplat în orele de dinaintea morții copilului.
Potrivit informațiilor apărute la nivel local, fetița ar fi fost în aceeași zi la spital, pentru că acuza dureri abdominale. Ulterior ar fi ajuns din nou acasă, iar câteva ore mai târziu starea sa s-ar fi deteriorat dramatic.
Acest aspect nu apare însă în comunicarea transmisă de IPJ Vrancea, care confirmă deocamdată doar găsirea copilului inconștient, constatarea decesului și deschiderea unei anchete.
Tocmai de aceea, cercetările urmează să stabilească inclusiv traseul medical al fetiței, starea pe care o avea înainte de deces și ce s-a întâmplat în intervalul dintre apariția simptomelor și momentul în care a fost găsită inconștientă.
Poliția: Nu au fost găsite semne vizibile de violență
IPJ Vrancea a transmis că primele verificări nu au indicat existența unor leziuni vizibile pe corpul copilului.
„La data de 14 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Nănești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un bărbat, de 51 de ani, cu privire la faptul că fiica acestuia, de 6 ani, ar fi fost găsită inconștientă la domiciliul acestora, din comuna Nănești.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au efectuat verificări. Totodată, la adresă s-a deplasat un echipaj medical, care a constatat decesul fetiței.
În urma examinării preliminare, nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență", au transmis reprezentanții Poliției.
Absența unor urme vizibile de violență nu stabilește însă cauza morții, aceasta urmând să fie determinată de medicii legiști.
Dosar penal. Procurorii trebuie să afle exact cum a murit copilul
Polițiștii au deschis dosar penal, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului competent.
„În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului competent, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul", precizează IPJ Vrancea.
Urmează procedurile medico-legale, esențiale pentru stabilirea cauzei exacte a morții.
În același timp, dacă informația privind prezentarea copilului la spital înainte de deces se confirmă, anchetatorii vor putea reconstitui și circumstanțele în care fetița a fost evaluată medical și evoluția stării sale în orele care au urmat.
Deocamdată, nu există o concluzie oficială privind cauza decesului și nici date care să indice că moartea copilului ar fi fost provocată de o faptă violentă sau de o culpă medicală.
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