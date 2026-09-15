Mâncarea făcută la imprimantă 3D devine realitate. Specialiștii spun că o friptură ar fi gata între cinci și 15 minute

Imprimarea 3D a alimentelor nu mai este doar un experiment de laborator. Există deja aparate capabile să modeleze ciocolată, brânză, legume, carne sau alternative vegetale, iar unele dintre ele sunt folosite în cofetării și proiecte de cercetare.

Totuși, ideea unei imprimante care pregătește singură cina în câteva minute este încă departe de realitatea unei bucătării obișnuite.

Principiul este relativ simplu. Ingredientele sunt transformate într-o compoziție suficient de moale pentru a putea trece printr-o duză, apoi sunt depuse strat peste strat după un model digital. Un specialist în tehnologia alimentelor de la Universitatea din Hohenheim estimează că imprimarea unei alternative vegetale la friptură ar putea dura între cinci și 15 minute.

Acesta este însă doar timpul de modelare. Preparatul poate avea nevoie ulterior de încălzire sau de alte etape înainte să poată fi consumat.

Adevărata miză nu este doar viteza

Una dintre cele mai interesante aplicații ale tehnologiei nu ține de restaurante sau de gadgeturi pentru acasă, ci de spitale și centre de îngrijire.

Pentru persoanele care au dificultăți de mestecare sau înghițire, alimentele pasate pot fi greu de acceptat pe termen lung. O imprimantă 3D poate folosi aceeași consistență moale, dar îi poate reda forma unui aliment recognoscibil.

În plus, rețeta poate fi adaptată mai ușor. O porție poate conține mai multe proteine, grăsimi sau alte ingrediente, în funcție de nevoile persoanei.

Tehnologia permite și forme greu de realizat manual, lucru care poate conta inclusiv în alimentația copiilor.

Există însă și limite clare. Imprimantele costă de la câteva sute la câteva mii de euro, ingredientele trebuie pregătite corect, iar setările diferă în funcție de materialul folosit. Unele sisteme pot lucra cu zeci de tipuri de compoziții, dar asta nu înseamnă că utilizatorul poate introduce orice aliment și apăsa pur și simplu pe „Print".

Și acceptarea publicului rămâne cu semnul întrebării. Un sondaj realizat în Germania în 2025 arăta că doar 24% dintre respondenți ar lua în calcul consumul de carne cultivată și structurată prin imprimare 3D, iar numai 7% ar plăti mai mult pentru ea.

Estimările actuale indică încă cinci până la zece ani până când astfel de aparate ar putea deveni mai comune în locuințe.