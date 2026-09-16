Uniunea Europeană devine din ce în ce mai atractivă: Australia adoptă modelul canadian
Postat la: 16.09.2026 |
Australia urmărește cu interes demersurile Canadei pentru construirea unei relații mult mai strânse cu Uniunea Europeană și nu exclude un parcurs similar. Canberra caută să-și diversifice relațiile comerciale în urma tarifelor impuse de administrația americană.
Ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, a declarat că guvernul de la Canberra se află pe aceeași lungime de undă cu autoritățile canadiene în privința aprofundării relațiilor cu Uniunea Europeană și că va urmări cu atenție strategia premierului canadian Mark Carney, relatează The Independent.
Oficialul australian nu a precizat însă dacă țara sa negociază deja o nouă formă de cooperare cu blocul comunitar și nici ce structură ar putea avea un asemenea parteneriat.
Interesul vine într-un context în care Australia încearcă să-și diversifice schimburile comerciale după ce exporturile sale au fost afectate de tarifele impuse de Statele Unite, în pofida relației de securitate de lungă durată dintre Canberra și Washington și a acordului de liber schimb dintre cele două țări.
Canada negociază o relație specială cu UE
Discuțiile dintre Ottawa și Bruxelles ar putea merge considerabil mai departe decât cooperarea comercială tradițională. Potrivit informațiilor citate de publicația britanică, Canada și UE discută despre posibilitatea ca bunurile, serviciile și lucrătorii canadieni din anumite sectoare strategice să beneficieze de o libertate sporită de circulație.
Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, energia, apărarea și mineralele critice. Sunt analizate, de asemenea, proiecte comune de infrastructură, de la centre de date și servicii de stocare în cloud până la rețele de sateliți și infrastructură pentru transportul energiei.
Premierul Mark Carney a respins însă ideea unei aderări propriu-zise a Canadei la UE, vorbind despre construirea unei „alianțe unice" cu blocul european.
Europa, alternativă într-o economie tot mai protecționistă
Farrell a indicat că Australia este deschisă mai multor variante de cooperare viitoare cu Uniunea Europeană. Ministrul a descris economia mondială ca fiind tot mai împărțită între state care adoptă măsuri protecționiste și cele care continuă să susțină comerțul liber.
Apropierea este cu atât mai relevantă pentru statele UE, în condițiile în care Australia deține resurse importante de materii prime critice, esențiale pentru industriile europene și tranziția energetică.
Relațiile economice dintre cele două părți au făcut deja un pas important: Australia și Uniunea Europeană au semnat în martie un acord de liber schimb, după opt ani de negocieri. Înțelegerea elimină tarifele pentru aproape toate bunurile și poate facilita accesul europenilor la mineralele critice australiene.
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