Medicament creat cu ajutorul AI, semnal spectaculos: Sângele pacienților a căpătat un profil biologic mai tânăr
Postat la: 16.09.2026 |
Un medicament conceput cu ajutorul inteligenței artificiale a determinat schimbări ale proteinelor din sânge care au făcut ca pacienții tratați să pară, din punct de vedere biologic, mai tineri, potrivit unei noi analize.
Cercetătorii avertizează însă că rezultatele nu înseamnă că oamenii au „întinerit" și că sunt necesare studii mai ample și mai lungi pentru a afla dacă modificările observate au legătură directă cu procesul de îmbătrânire.
Medicamentul, numit rentosertib, a fost dezvoltat pentru tratarea fibrozei pulmonare idiopatice, o boală gravă în care țesutul pulmonar se cicatrizează și respirația devine tot mai dificilă. Analiza recentă, publicată în revista Nature Biotechnology, sugerează că tratamentul ar putea influența și unele mecanisme biologice asociate îmbătrânirii, noteaz[ Science Alert.
Cercetătorii au folosit șase modele computerizate, cunoscute drept „ceasuri biologice", pentru a estima vârsta biologică pe baza proteinelor din sânge. Deși aceste modele folosesc metode diferite și pot produce rezultate diferite, toate au indicat aceeași tendință în cazul persoanelor tratate cu rentosertib.
Șase „ceasuri" au indicat aceeași direcție
Studiul a pornit de la probe de sânge recoltate în cadrul unui studiu clinic anterior. Cercetătorii de la Insilico Medicine, Harvard Medical School și alte instituții au analizat probe provenite de la 42 de persoane cu fibroză pulmonară idiopatică, cu o vârstă medie de 67 de ani.
Participanții primiseră una dintre cele trei doze de rentosertib sau placebo. În probele analizate au fost măsurate aproape 3.000 de proteine, deoarece acestea pot păstra indicii despre inflamație, deteriorarea țesuturilor, consumul de energie, stresul celular și alte procese asociate bolii și îmbătrânirii.
Cercetătorii au introdus aceste date în șase „ceasuri" biologice de îmbătrânire. Unele dintre ele estimează vârsta biologică, în timp ce altele sunt concepute pentru a evalua riscuri pentru sănătate și mortalitate.
Rezultatul a fost surprinzător prin consistența sa: toate cele șase modele au indicat o scădere a vârstei biologice estimate în rândul pacienților care au primit rentosertib.
Cele mai clare rezultate au apărut după patru săptămâni de tratament. La persoanele care au primit 60 de miligrame de medicament pe zi, modelele concepute pentru estimarea vârstei cronologice au indicat reduceri ale vârstei biologice estimate cu aproximativ 2,71 până la 3,46 ani.
Cercetătorii nu au stabilit însă că rentosertibul „scade vârsta biologică" cu un anumit număr de ani. Diferitele modele au generat rezultate diferite, iar unele dintre cele exploratorii, concepute pentru analiza unor organe individuale, au indicat modificări mult mai mari.
Importantă este, în primul rând, direcția comună a rezultatelor.
Medicamentul a schimbat sute de proteine
Analiza a identificat și modificări importante la nivelul proteinelor din sânge. Rentosertibul a modificat nivelurile a 326 de proteine, în timp ce în grupul placebo au fost observate modificări pentru doar două proteine.
Unele dintre proteinele afectate sunt asociate cu procese precum cicatrizarea pulmonară și repararea țesuturilor. Altele au legătură cu inflamația, metabolismul energetic, stresul celular și activitatea celulelor îmbătrânite sau deteriorate.
O parte dintre aceste modificări au persistat pe durata celor 12 săptămâni ale studiului. În schimb, schimbarea estimată de ceasurile biologice a ajuns la un platou după aproximativ patru săptămâni.
Deocamdată, cercetătorii nu știu exact de ce. O posibilitate este ca organismul să se fi adaptat la tratament. O altă explicație ar fi că schema de dozare ar putea necesita ajustări sau că aceste ceasuri biologice nu pot surprinde toate modificările produse de medicament într-un studiu atât de scurt.
Întinerire sau doar ameliorarea bolii?
Aici apare însă partea esențială a poveștii.
Toți participanții aveau fibroză pulmonară idiopatică, o boală asociată cu inflamația, deteriorarea celulară și problemele de reparare a țesuturilor. Aceste procese se suprapun, în anumite privințe, cu mecanismele observate în timpul îmbătrânirii.
Prin urmare, este posibil ca îmbunătățirea stării plămânilor să fi modificat și profilul proteinelor din sânge. Cu alte cuvinte, „ceasurile biologice" ar putea să fi detectat ameliorarea bolii, nu neapărat o încetinire sau inversare a procesului de îmbătrânire.
Studiul a avut și alte limite importante. Analiza a inclus doar 42 de persoane și s-a desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni. Cercetarea nu demonstrează că participanții au întinerit, că vor rămâne sănătoși mai mult timp sau că vor trăi mai mult.
De asemenea, mai mulți dintre autorii cercetării lucrează pentru Insilico Medicine, compania care dezvoltă rentosertib. Autorul principal, Alex Zhavoronkov, este fondator și co-CEO al companiei.
Un pas "cel puțin interesant" în cercetarea îmbătrânirii
Pentru moment, rentosertibul nu poate fi considerat un medicament anti-îmbătrânire. Rezultatele sunt însă interesante pentru că șase modele independente au indicat aceeași direcție, iar tratamentul a produs modificări consistente ale proteinelor asociate cu inflamația, repararea țesuturilor și alte procese biologice.
Următoarea provocare pentru cercetători este să afle dacă această „întinerire" observată în sânge reflectă o schimbare reală și durabilă a procesului de îmbătrânire sau doar răspunsul organismului la tratarea unei boli severe.
Pentru asta vor fi necesare studii mai mari, cu perioade de monitorizare mult mai lungi și, foarte important, cercetări care să includă și persoane fără fibroză pulmonară.
Dacă rezultatele vor fi confirmate, cercetarea ar putea deschide o direcție interesantă în medicina longevității: medicamentele dezvoltate pentru tratarea unor boli asociate vârstei ar putea influența, în anumite condiții, și mecanisme biologice comune mai multor afecțiuni.
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