Accesul copiilor și adolescenților la rețele sociale va fi interzis în Uniunea Europeană. Ce presupune proiectul propus de Comisia Europeană

Ursula von der Leyen propune noi reguli pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online, inclusiv interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și introducerea unor conturi cu funcții limitate pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani. Măsurile, care vizează și platformele de jocuri și asistenții AI, urmează să fie incluse în proiectul „EU Kids Act".

"Fără rețele de socializare până la (vârsta de) 13 ani" și "fără cont personal înainte de 15 ani", a declarat președinta Comisiei într-un discurs solemn despre "starea Uniunii" în Parlamentul European (PE).

"Astfel, copii cu vârsta între 13 și 15 ani nu vor dispune decât de mini-conturi, instalate și supravegheate de către părinții lor, cu funcționalități restrânse și o durată de utilizare limitată. Iar pentru cei în vârstă de 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte o concepție securizată", a adăugat ea.

Măsurile trebuie să primească acordul europarlamentarilor

Aceste măsuri, care vor necesita atât acordul eurodeputaților, cât și al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), urmează să fie detaliate joi, într-un proiect european de lege - "EU Kids Act" -, care va fi prezentat la Strasbourg de către președinta Comisiei, alături de comisarul însărcinat cu domeniul Digital, Henna Virkkunen.

Dependența de ecrane, hărțuirea, lipsa de somn, tulburări de comportament alimentar, plus solicitări cu caracter sexual sunt unele dintre numeroasele riscuri la care copiii se expun online.

Iar legislația europeană existentă și Regulamentul Serviciilor Digitale (DSA) nu sunt suficiente.

Astfel, presiunile politice cresc din toate părțile în vederea unei protecții mai bune a copiilor și adolescenților în cadrul UE, iar inițiativele se multiplică la nivel național, cu Franța în frunte.

Ursula von der Leyen a preluat personal acest dosar în urmă cu un an. Propunerile sale sunt în mare parte inspirate dintr-un raport al unor experți în protecția copilului, cercetători și psihiatri pediatri, predat în iulie.

Cum se vor impune restricțiile

Potrivit documentelor consultate de AFP, proiectul legii care urmează să fie prezentat joi se va aplica diverselor categorii de platforme online - rețele de socializare, asistenți AI, roboți conversaționali (chatbot) și altor jocuri online.

Restricțiile legate de vârstă, valabile în întreaga UE, vor fi cuplate cu noi constrângeri impuse operatorilor, dacă vor ca serviciile lor să rămână accesibile minorilor. Amenzile ar putea ajunge până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial în cazul unei infracțiuni.

Între aceste obligații, platformele vor trebui să suprime funcțiile cele mai "adictive" - derulare nelimitată de conținut, recomandări ultrapersonalizate - și să verifice în mod sistematic vârsta noilor lor utilizatori.

Cu privire la acest subiect, organizația 5Rights a publicat un studiu care arată că funcționalitățile adictive sunt omniprezente pe platformele folosite de către copii - jocuri online - și că unele folosesc "tactici de manipulare emoțională" pentru a-i determina să se conecteze.

Sistemul promovat de către von der Leyen se anunță mai suplu decât o interzicere completă a accesului la rețele de socializare adolescenților în vârstă de până la 16 ani, impus anul trecut în Australia, care a fost larg ocolit între timp de către adolescenți.

Accesul treptat avut în vedere de UE pare, în schimb, să aducă mult în legătură cu un proiect de lege francez, anunțat luni de către președintele Emmanuel Macron.

Acest nou text francez, transmis Bruxellesului pentru ca Franța să se asigure că este conform dreptului european, vizează interzicerea accesului la rețele de socializare până la vârsta de 15 ani, în cazul în care acestea prezintă funcționalități nocive, însă prevede derogări începând de la vârsta de 13 ani.

Această formulă nouă ține cont de respingerea de către Consiliul Constituțional francez, în august, a unei interziceri generale.

Multe alte țări au imitat Australia și au anunțat sau implementat restricții ale accesului la rețele de socializare a tinerilor, uneori chiar interdicții.

Între ele se află Canada, al cărei premier Mark Carney a asistat la discursul solemn de miercuri al Ursulei von der Leyen, o mare premieră în cazul unui conducător străin.

Guvernul canadian anunța, în iunie, un proiect de interzicere a accesului până la vârsta de 16 ani, cu excepții în cazul platformelor care oferă "măsuri de protecție suficiente pentru copii".

Comisia Europeană (CE) se poate aștepta la dezbateri intense în Parlamentul European și între statele membre UE, mai ales cu privire la modalități de aplicare și la sisteme de verificare a vârstei, care provoacă multă neîncredere în rândul navigatorilor pe internet.