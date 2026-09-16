Surpriză în topul celor mai bune metropole din lume! Cele două orașe din România care au prins clasamentul
Postat la: 16.09.2026 |
Analiștii de la Oxford Economics au publicat Indicele Global al Orașelor pentru 2026, un clasament mamut care evaluează cele mai importante 1.000 de metropole ale lumii. Doar două orașe din România au reușit să își facă loc pe această listă selectă: Bucureștiul se află pe locul 214, iar Iașiul pe poziția 486. Ierarhia mondială rămâne dominată de giganți precum New York, Londra și Paris.
Pentru a stabili cele mai bune orașe din lume, experții au analizat fiecare metropolă din cinci perspective esențiale: puterea economică, talentele și educația oamenilor (capitalul uman), calitatea vieții, calitatea mediului și modul în care este administrat orașul (guvernanța).
Unde excelează și unde suferă Bucureștiul și Iașiul în clasamentul mondial
Capitala României ocupă locul 214 în clasamentul general. La capitolul economie, Bucureștiul se află pe poziția 111, în timp ce la capital uman ocupă locul 375. În ceea ce privește calitatea vieții, Capitala se află pe poziția 234. La mediu, Bucureștiul ocupă locul 419, iar la guvernanță se află pe poziția 346.
Iașiul se află pe locul 486 în clasamentul general. Orașul ocupă poziția 398 la economie, 472 la calitatea vieții, 278 la mediu și 346 la guvernanță. La capitolul capital uman, însă, Iașiul are o poziționare mult mai slabă, ocupând locul 808.
New York, Londra și Paris conduc topul global al metropolelor
Clasamentul mondial este condus de New York, urmat de Londra și Paris. Primele zece poziții sunt completate de Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose (California), Tokyo și Zurich.
Statele Unite și Europa domină primele poziții ale indicelui, însă cu rezultate diferite în funcție de criteriul analizat. Orașele americane se remarcă în special prin puterea economică și capitalul uman, în timp ce orașele europene obțin rezultate mai bune la calitatea vieții, mediu și guvernanță.
Spania atrage investiții: Madrid și Barcelona strălucesc, dar piața imobiliară devine o problemă
Madridul ocupă locul 30 în lume și este cel mai bine clasat oraș din Spania. Capitala spaniolă este urmată în clasament de Barcelona, pe locul 72, Valencia, pe 180, Palma de Mallorca, pe 200, Bilbao, pe 211, Malaga, pe 212, Zaragoza, pe 219, Sevilla, pe 229, Santa Cruz de Tenerife, pe 239, și Las Palmas, pe 248.
Potrivit Oxford Economics, Madridul se remarcă printr-o economie diversificată și prin capitalul uman, în timp ce Barcelona combină o bază economică și de talente solidă cu o calitate ridicată a vieții și o puternică atractivitate internațională. Valencia și Bilbao se remarcă în special prin calitatea vieții și mediu.
În același timp, creșterea populației și presiunea asupra pieței imobiliare reprezintă provocări importante pentru marile orașe spaniole. Cererea ridicată și oferta limitată au dus la creșterea prețurilor de achiziție și a chiriilor.
Oxford Economics arată că orașe precum Madrid și Barcelona au reușit să atragă oameni, investiții și afaceri, însă oferta de locuințe nu a ținut pasul cu cererea. În acest context, accesibilitatea locuințelor va deveni tot mai importantă pentru atragerea lucrătorilor.
Salto spectaculos pentru Varșovia și evoluția orașelor din Europa de Est
Raportul evidențiază și evoluția mai multor orașe din Europa Centrală și de Est și din Asia. Varșovia a urcat 109 locuri, în timp ce Taipei a avansat 12 poziții și a intrat în top 50. Kuala Lumpur a urcat 14 locuri, ajungând pe poziția 65.
Shenzhen a intrat pentru prima dată în top 100, iar Beijingul ocupă poziția 165.
În regiune, Budapesta se află pe locul 111, Sofia pe poziția 303, iar Kievul, capitala Ucrainei, ocupă locul 304, în condițiile în care țara se află în continuare în război. Odesa este clasată pe poziția 605, în timp ce Moscova se află pe 313.
Cum arată harta performanței urbane în America Latină
În America Latină, Buenos Aires ocupă locul 138, Lima se află pe poziția 196, iar Ciudad de Mexico pe 221. San Jose, din Costa Rica, ocupă locul 297, iar Bogota se află pe poziția 299.
Oxford Economics indică și câteva „orașe de urmărit", despre care estimează că ar putea urca în clasament în următorii ani. Printre acestea se numără Brasilia, Lima, Medellin, Monterrey și Santiago.
Metropolele de la coada clasamentului și ascensiunea celor din Asia
La polul opus se află mai multe orașe din China, Haiti, India și Nigeria. Guigang ocupă locul 996, capitala Haitiului, Port-au-Prince, se află pe 997, iar Weinan și Sultanpur sunt pe poziția 998.
Ultimul loc al clasamentului, 1.000, este ocupat de orașul nigerian Sokoto.
Oxford Economics anticipează, însă, o importanță tot mai mare a orașelor asiatice în anii următori. Creșterea productivității și a produsului intern brut contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai în aceste centre urbane.
Indicele Global al Orașelor pentru 2026 oferă astfel o imagine de ansamblu asupra performanței celor mai importante centre urbane ale lumii, analizate prin prisma economiei, capitalului uman, calității vieții, mediului și guvernanței.
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