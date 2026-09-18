Senzaționala desemnare a lui Siegfried Mureșan

Nu e rea. Dar nici genială. E doar senzațională. Și în oglindă cu clasa politică actuală. Ruptă complet de realitate. Impostoare. Disperată.

Nu câștigă nimeni. Pierde toată lumea.

1. Bolojan pierde și mai mult autoritatea în partid. Se vede încă o dată că nu e decât un cacealmist. În paralel, Partida Conservatoare din PNL va mai câștiga câteva filiale.

2. USR se brevetează drept partid remorcă, oportunist, disperat să rămână la guvernare, cu o identitate tot mai confuză și edulcorată.

3. UDMR încearcă să tacă inteligent, dar nu le prea mai iese.

4. PSD, deși pare opțiunea predilectă pentru o viitoare desemnare, azi, în timp ce vorbim, este la categoria „și alții”. Nu contează.

Din cel mai important partid al țării, PSD a ajuns să fie cufundat în irelevanță. Eu n-aș fi așa liniștit că nu vor fi scoase săbiile la ședința din 21 septembrie...

5. AUR a ratat încă o ocazie să propună ceva inteligent cu care să-și arate forța și anvergura. Jocul la ofsaid funcționează o vreme, dar la un moment dat oamenii așteaptă și ceva concret, soluții viabile, nu doar contre și lozinici....

6. Nicușor Dan. Sigur că desemnarea lui Siegfried Mureșan este cea mai senzațională din câte avea, strategică chiar. Dar este un joc la închidere. Fără opțiuni. Fără control. Și care nu rezolvă problema. După patru luni de provizorat, nu mai e timp pentru jocuri și experimente. Asta arată slăbiciune și nepricepere. România reală așteaptă soluții și idei clare. Ori când răspunzi cu sec la o cacealma arăți că ești bazat și inspirat, dar deja joci poker... cu țara.

Ciprian Purice

PS. În ciuda strigătelor de vitejie din prime-time, zilele următoare, nu se va duce o luptă de adunat voturi în Parlament, ci o muncă de convingere ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Ca nu cumva Bolojan, Fritz și Kelemen să fie dați de gol cât sunt de goi.