Incepe "era mașinilor cu inteligenta artificială" pentru casă: China a lansat primul robot umanoid domestic la preț mai mic ca un iPhone
Postat la: 28.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Compania Noetix Robotics, un startup susținut de gigantul Vertex Ventures, a reușit să aducă pe piață un robot umanoid la un preț care sfidează toate standardele actuale: doar 9.998 de yuani, echivalentul a aproximativ 1.055 de euro. Cu alte cuvinte, robotul Bumi costă cât un iPhone 17 Pro Max pe piața chineză și deschide drumul către o nouă categorie de produse, roboții umanoizi pentru publicul larg.
Finanțată recent cu aproape 300 de milioane de yuani (41 de milioane de dolari), Noetix își propune să facă din Bumi primul robot cu adevărat accesibil publicului larg. Deși are doar 94 de centimetri înălțime, el reproduce fidel mișcările și expresivitatea unui umanoid, și este destinat, în primul rând educației, divertismentului și interacțiunii sociale, potrivit oficialilor companiei.
Reacția pieței a fost imediată. Peste 100 de unități s-au vândut în prima oră, iar primele 500 s-au epuizat în două zile de la lansare. Într-o industrie în care un robot similar din Statele Unite poate costa de 30 până la 100 de ori mai mult, succesul Bumi semnalează o schimbare profundă de direcție. Practic, accentul se mută de la inovația spectaculoasă, dar scumpă, la accesibilitate, funcționalitate și producție pe scară largă.
Fondatorul Noetix, Jiang Zheyuan, explică prețul-record printr-o strategie de inginerie gândită de la zero. În loc să cumpere plăci de control și drivere de motoare de la furnizori externi, compania le-a proiectat intern, fapt care a redus considerabil costurile. Structura robotului este realizată din materiale compozite ușoare, cu întăriri metalice doar acolo unde este necesar, ceea ce a redus greutatea totală la doar 12 kilograme. Această alegere a permis folosirea unor motoare mai mici și a unor baterii mai compacte, generând economii în lanț la toate nivelurile mecanice.
Aproape toate componentele, de la senzori și motoare până la procesoarele Rockchip, sunt produse în China. Această decizie asigură livrări rapide, costuri reduse și un ritm accelerat de dezvoltare, avantaje esențiale într-un domeniu care evoluează de la o lună la alta. Bumi a fost conceput pentru a fi integrat ușor în școli și locuințe, dar și pentru a evita reacția de disconfort provocată de androizii prea asemănători cu oamenii. Noetix declară că dorește ca Bumi să devină un partener educațional și social, o platformă deschisă de explorare și programare, nu doar un gadget spectaculos.
Compania intenționează să extindă rapid producția, și urmărște o capacitate de 1.000 de unități pe lună până la sfârșitul anului 2025. În prezent, Noetix operează fabrici în Beijing și Changzhou, iar un al treilea centru de producție este deja planificat. Dacă trendul continuă, roboții umanoizi care păreau cândva rezervate laboratoarelor sau expozițiilor tehnologice ar putea deveni, în curând, o prezență familiară în case și săli de clasă. Bumi, robotul mai ieftin decât un iPhone, ar putea fi primul pas concret către acea realitate.
