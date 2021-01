Ivermectina în tratarea Covid-19. Microbiologul Andrew Hill demonstrează eficacitatea crescută a medicamentului

Interviu acordat publicației FranceSoir - cu dr. Andrew Hill, microbiolog la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie. Echipa sa lucrează din februarie 2020 pentru a evalua diferite tratamente pentru Covid-19. De șase săptămâni pregătesc o meta-analiză a ivermectinei, un tratament promițător împotriva Covid-19 pentru cazurile severe, dar și medicament potrivit pentru profialxia bolii.

Meta-analiza a fost publicată și rezultatele sunt încurajatoare, chiar dacă mai sunt încă patru studii noi de analizat. Discutăm cu el toate subiectele acestui tratament, mecanismul, dozajul, concentrația necesară, care nu are nevoie să atingă niveluri excesive, potrivit medicului.

Andrew Hill extinde cercetările și asupra studiilor din țări cu venituri mici (Iran, Bangladesh, Liban, India) care au utilizat cu succes ivermectina, cu rezultate notabile privind reducerea încărcăturii virale și beneficii în ceea ce privește rata mortalității. Nu sunt studii „Gold Standard", dar este mulțumit că sunt realizate cu scopul de a trata și că rezultatele sunt vizibile.

Am văzut că ai scris un articol care a fost menționat în Financial Times. Medicamentul este ivermectina. Și ne interesează foarte mult o discuție despre acest medicament, pentru că aș spune că există o absență a dezbaterii, sau o absență a considerației pentru acest tratament și sunt multe puncte pe care ne-am dori să le clarificăm. Ai putea, pentru să te prezinți și să explici ce faci și cum ai ajuns să studiezi acest medicament?

Mă numesc dr. Andrew Hill, lucrez în Departamentul de farmacologie și terapie de la Universitatea din Liverpool. Și am analizat tratamente Covid-19 de la începutul epidemiei, din februarie. Am testat o mulțime de medicamente, care din păcate nu au funcționat: Hidroxiclorochină, Lopinavir, Remdesivir, Nitazoxanidă, Farapiravir... o listă de eșecuri, din păcate. Și acum aproximativ șase săptămâni, am început să lucrez la Ivermectină. Am fost surprins de rezultatele pe care le observam, atât ca tratament preventiv, cât și ca tratament curativ. Am înființat o echipă de proiect cu 20 de țări diferite. Medicii care lucrează în țările în curs de dezvoltare din întreaga lume ne-au trimis rezultatele și ne-au împărtășit informațiile. O cooperare reală între medici, adesea cu foarte puține resurse, care arată rezultate similare în diferite țări.

Ce arată aceste rezultate? Puteți să ne împărtășiți unele dintre aceste descoperiri?

Da, acum am primit informații din 18 studii clinice randomizate. Randomizarea - acest lucru este ceva foarte important - face rezultatele mai fiabile și putem vedea până acum că pentru mai mult de 2000 de pacienți tratați, cei care au primit ivermectină elimină virusul mai repede, devin negativi într-un timp scurt, vedem oameni recuperându-se mai repede, fiind spitalizați pentru mai puțin timp și, cel mai important, rata mortalității este redusă. O scădere cu 75% a ratei de mortalitate la pacienții care iau ivermectină, comparativ cu grupul martor. Sunt rezultate preliminare și așteptăm date din mai multe studii. Dar se va întâmpla foarte curând, în următoarele 4 săptămâni, pentru a valida ceea ce am observat până acum.

Tocmai ați menționat că acest medicament poate trata pacienții în stadiu incipient și, de asemenea, pacienții în stadiu grav?

Da, medicamentele aprobate - dexametazonă și, mai recent, tocilizumab, sunt destinate persoanelor care au nevoie de oxigen și persoanelor aflate la terapie intensivă. Acum, studiile clinice cu ivermectina pe care le-am analizat arată că medicamentul funcționează pentru pacienții cu simptome moderate sau în regim ambulatoriu, dar și pentru pacienții internați - poate fi utilizat pentru o mare varietate de pacienți.

Ar fi un plus față de dexametazona? Sau ca tratament alternativ în spital?

Unele studii au analizat ivermectina și dexametazona. În combinatie. Pot fi folosite împreună, da.

Când vorbim despre eficacitate, pare destul de mare, deși acestea sunt rezultate preliminare - una dintre problemele pe care le-am văzut la alte tratamente este concentrația medicamentului. Ce concentrație credeți că este necesară pentru a obține aceste rezultate?

Este o întrebare foarte interesantă. Deci, există un articol publicat în aprilie de un grup din Melbourne, Australia, care sugerează că ivermectina are acțiune antivirală. Că ar putea ucide SARS-CoV-2, dar previziunea lor a fost că poate anihila virusul numai dacă ai avea o concentrație foarte mare de medicament în sânge.

Însă rezultatele lor s-au bazat pe teste pe celule de maimuță (celule Vero). Experimentele au fost reproduse în celule umane și predicția este că o concentrație atât de mare nu este nevesară pentru a inhiba virusul. În plus, ivermectina nu este doar un antiviral, ci funcționează și ca antiinflamator. Dacă analizezi studiile pe pacienți Covid-19 cărora li se administrează ivermectină, ele arată diminuarea proteinelor C-reactive (CRP), feritinei și dimerilor D, deci este posibil ca pentru ivermectina să nu fie necesară administrarea unei doze atât de mari pentru a calma sistemul imunitar.

Credeți că veți intra în acest argument mai în profunzime în următoarele 4 săptămâni, când vei publica rezultatele suplimentare ale studiilor pe care le-ați menționat?

Da, deja vedem că, oferind oamenilor ivermectină, virusul este învins mai repede, trebuie să aibă un efect antiviral și, de fapt, predicția este irelevantă. Vedem efecte antivirale foarte clare. Efecte modeste se văd doar atunci când medicamentul este administrat pentru o singură zi. Dacă medicamentul este administrat în doze mari timp de până la 5 zile, atunci observăm un efect puternic. Cum este posibil acest lucru dacă medicamentul (ivermectina) nu ar opri replicarea virusului? O face. Avem elementele pentru a o demonstra.

Deci, aveți încredere, în acest moment, că aveți suficiente dovezi și că este doar o chestiune de timp înainte ca aceasta să fie aprobată

Așadar, în acest moment putem afirma cu încredere că ivermectina reduce cantitatea de virioni din sânge, însă în momentul de față avem puține date.

Se pare că administrarea ivermectinei crește rata de supraviețuire a pacientului, dar avem nevoie de mai multe date. În 3-4 săptămâni vom avea studiile pentru a demonstra acest lucru.

Ați lucrat la o doză recomandată? Deoarece nu există o autorizație temporară de utilizare (ATU) pentru acest medicament, cel puțin pentru tratamentul Covid-19, și medicii când vor să prescrie acest medicament o fac sub responsabilitatea lor. Care ar fi doza pentru pacienții cu simptome moderate și care pentru pacienții severi.

Doza normală, atunci când oamenii utilizează ivermectina pentru alte boli, este adesea doar pentru o zi și pentru o doză destul de mică, 0,2 mg / kg corp. Dacă analizați studiile ivermectinei împotriva Covid-19, jumătate dintre ele au analizat doza administrată o singură zi și nu au prezentat rezultate foarte bune.

Unele dintre rezultate au fost încurajatoare. Celelalte 9 studii au studiat doze mai mari, administrate pentru mai multe zile, iar cele mai bune rezultate se obțin atunci când doza este de 0,4 mg / kg corp, timp de 5 zile.

La această doză, există potențiale efecte secundare pe care ar trebui să le căutăm sau despre care medicii ar trebui să fie conștienți?

Până în prezent, anchetatorii nu au raportat probleme majore de siguranță și trebuie să ne amintim că ivermectina este un medicament destul de bine tolerat, administrat sutelor de milioane de oameni din întreaga lume. Există experiență clinică cu alte boli la aceste doze mari și, în general, este foarte puțin îngrijorator. Singura problemă este toxicologia reproducerii, astfel încât femeile însărcinate nu trebuie să ia ivermectină. Femeile care sunt susceptibile de a fi însărcinate, care nu au un test de sarcină negativ, ar trebui să fie atente, deoarece în studiile la animale au existat cazuri de malformații congenitale când ivermectina a fost administrată pacienților.

Deci, desigur, ați început să urmăriți acest lucru doar de 6 săptămâni, dar care a fost declanșatorul acestei investigații?

Echipa mea de cercetare a fost finanțată, am căutat să explorăm diferitele medicamente repoziționate, raportăm unei echipă de la Unitaid și am petrecut câteva luni lucrând la alte medicamente, din martie până în decembrie, dar nu am avut succes - a fost foarte dificil, alte grupuri de cercetare au avut aceeași problemă, continuam să încercăm cu aceste medicamente și nimic nu funcționa... apoi ne-am uitat spre ivermectină și acolo vedem în mod constant rezultate pozitive - a fost o mare surpriză.

Ați urmărit literatura și studiile care au fost publicate, există unul publicat de Dr. Kory și, de asemenea, unul de medicii brazilieni. Credeți că sunt importante?

Da, analiza doctorului Kory este foarte largă, au analizat studiile, au analizat datele din țările care au introdus ivermectina ca tratament și au arătat beneficii foarte consistente, fie în prevenire, pentru a evita noi infecții, dar și pentru a-i ajuta pe cei care erau deja infectați, pentru a-și reveni.

Care credeți că sunt cele mai importante studii? Sau, dacă ați fi un organism de reglementare, dacă ar trebui să prezentați dovezile agențiilor dvs. de sănătate publică, care credeți că ar fi cele mai importante studii pe care ar trebui să le revizuiască?

Cele mai importante studii sunt cele cu doză mare, cred că studiile în care există o singură zi de tratament nu vor fi cele mai importante în viitor, dar există studii în Iran, Bangladesh, India - cu doze mari. În viitorul apropiat vom avea încă vreo 4 studii din America de Sud, studii noi.

Este interesant că ați menționat Iran, Bangladesh, India, America de Sud, Desigur, acestea nu sunt țări care fac parte din OCDE (cu excepția Chile). Credeți că ar putea fi o problemă cu aceste studii? Sau sunt de cel mai înalt standard, despre care ați spune că este comparabil cu cel al testelor din Regatul Uni,t de exemplu?

Da, ai dreptate, un studiu „normal" pentru Covid-19 ar fi realizat de o mare companie farmaceutică sau de un guvern occidental precum NIH (~ DGS în SUA) sau „ILRS" sau NHS în Marea Britanie. În lumea în curs de dezvoltare, cu venituri mici și medii, este tot ce au. Era un medicament care părea interesant și aveau foarte puține resurse. Am vorbit cu clinici din Iran, Irak, Bangladesh, au resurse elementare, iar calitatea dovezilor nu va fi aceeași cu cea pe care ați vedea-o dacă ar fi fost produse de o mare companie farmaceutică. Contează dacă se află într-o altă țară sau în Europa? Cred că au doctori buni, dar nu au resursele pe care le avem noi.

Credeți că am putea considera aceste studii ca având un standard similar? Din cauza, să-i spunem, „rasismului științific", credeți că ar putea exista o problemă cu asta?

Dacă un organism de reglementare dorește un raport standard „Gold", cu toate verificările de bună calitate, cu toate formularele completate, nu îl vor avea în aceste studii. Nu au fost testați la acest nivel, nu aveau bani, nu aveau sprijinul unui grup farmaceutic mare. Dar cred că rezultatele lor de bază, mașinile lor de măsurare a viremiei, numărul de supraviețuitori și decese, cred că este valabil. Dar aveți dreptate, nu este aceeași calitate a informațiilor pe care le-am obține dintr-un studiu pilotat în Franța, Europa sau America de Nord.

Ca om de știință, credeți că rezultatele sunt suficient de bune pentru a vorbi cu încredere pe baza acestor studii?

Ceea ce văd în toate aceste țări sunt rezultate consistente. Văd un nivel scăzut de eficacitate pentru tratamentele de o singură zi, un nivel mai mare de eficacitate când tratamentul durează câteva zile și văd acest lucru în Liban, Pakistan, Bangladesh, Egipt, Brazilia. Cred că este adevărat, din moment ce toate aceste țări spun același lucru.

A trecut un an de când ne aflăm în acest ciclu de descoperire a Covid-19 iar echipa dumneavoastră a analizat o mulțime de medicamente, unele nu au dat rezultatele scontate. Din moment ce a existat un studiu australian asupra ivermectinei, destul de devreme, primăvara trecută, de ce nu există nicio cerere de utilizare temporară în nicio țară?

Cred că informațiile privind eficacitatea clinică a ivermectinei sunt destul de noi. Acest lucru a fost dovedit abia în decembrie-ianuarie, deci doar în ultimele câteva săptămâni. Trebuie să vedeți că a fost utilizată o ATU (Autorizație temporară de utilizare) pentru a aproba accesul la tratamentul pentru SIDA. Pacienții care mor de SIDA au nevoie de tratament și cred că avem un nivel similar de dovezi ale eficacității și că beneficiile sale sunt mult mai mari decât efectele secundare. Deci, dacă vă gândiți la ATU pentru medicamentele SIDA pe care le-am avut acum 10-15 ani, cred că suntem la un nivel similar de dovezi pentru ivermectină, împotriva Covid-19.

Este doar o chestiune de timp? Sunteți pe punctul de a strânge suficiente dovezi pentru un ATU?

Problema cu ATU-urile este că, dacă datele se dovedesc a fi greșite, ATU-ul poate fi eliminat - este o autorizație temporară de utilizare. Imaginați-vă că în 5 sau 6 săptămâni, ne dăm seama că rezultatele sunt negative. Ar putea fi retrasă, dar, în acest moment, datele par suficient de puternice pentru a afirma că beneficiul utilizării acestui tratament este mai mare decât riscul.

A existat un medicament plin de speranță, Remdesivir, și a primit ATU foarte devreme. Credeți că medicamentele sunt evaluate în conformitate cu aceleași standarde? Unul este dezvoltat sau are date din țări cu venituri mici, cealalt are datele furnizate în conformitate cu ceea ce ați numi un „Golden Standard", deoarece a fost finanțat de o mare companie farmaceutică. Autoritățile de reglementare le privesc echilibrat? Respectând un tratament corect al dosarelor?

Când Remdesivir a primit ATU, nu era dovedit niciun efect asupra reducerii cantității virale, nu s-a demonstrat niciun efect asupra mortalității, dar studiile au avut sprijinul unui grup farmaceutic mare - au fost studii de calitate și au arătat o reducere a duratei de internare. În ceea ce privește ivermectina, există un efect demonstrat, un efect antiviral, efecte asupra markerilor de activare (ai sistemului imunitar) și o reducere semnificativă a mortalității. Dar studiile nu sunt susținute de un grup farmaceutic mare. Acum, dacă o țară acordă un ATU pentru Remdesivir, care nu îmbunătățește ratele de supraviețuire și apoi nu acordă un ATU pentru ivermectină, va arăta ca are standarde duble.

Sunteți optimist cu privire la emiterea unui ATU în Marea Britanie?

Sunt în proces de evaluare a ivermectinei și este o surpriză pentru ei. De fapt, este o surpriză pentru mulți oameni de acolo. Există o listă lungă de medicamente care au fost evaluate pentru Covid-19 și există multe de gândit. Mulți oameni iau în calcul doar vaccinurile și la nimic altceva. În Marea Britanie, Ivermectina nu este aprobată pentru nimic. Tabletele nu sunt disponibile. Trebuie importate din Franța, așa că trebuie să fie pus în aplicare un întreg sistem pentru ca acest medicament să fie utilizat în Marea Britanie.

Lucrul grozav despre ivermectină este că are un preț foarte mic - în India este 3 USD sau 3 EUR. Mă bucur că fac cercetări asupra ivermectinei.

Ne-ați oferit o perspectivă asupra lucrării. Este o decizie științifică aș spune. Există alte lucruri importante pe care nu le-am discutat despre ivermectină? Ce ați dori să adăugați?

Există posibilitatea de a utiliza așa-numita metodă „test și tratament". Avem centre de testare și dacă oamenii nu au virusul (SARS-CoV2) ar putea fi vaccinați, dar dacă testul este pozitiv, i-am putea trata cu ivermectină în aceeași zi. Acest lucru merită să fie studiat.

Vedeți ivermectina ca o alternativă la vaccin? Sau ca un supliment?

Nu, vorbesc despre utilizarea concomitentă a vaccinurilor și a tratamentului. Utilizăm vaccinul pentru a proteja persoanele care nu sunt infectate și utilizăm tratamentul (ivermectina) pentru a trata purtătorii virusului, astfel încât să nu-l poată transmite altora. Așa s-a procedat cu virusul HIV (SIDA), oferim persoanelor infectate un tratament care face virusul nedetectabil. Dacă cineva are un risc ridicat de a se infecta, i se administrează medicamente pentru a preveni infectarea. Am putea inversa astfel dinamica epidemiei.