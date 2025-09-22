Scene incredibile: Doi copii de 13 ani au făcut sex în școală la Timișoara și s-au filmat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a solicitat desfăşurarea unui control la Şcoala Gimnazială 30 din Timişoara, după ce doi elevi de 13 ani au făcut sex în incinta școlii și s-au filmat.

"În cursul zilei de marţi, 16.09.2025, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 30 Timişoara a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş cu privire la producerea unui incident grav, petrecut în incinta unităţii de învăţământ, în cadrul căruia doi elevi ar fi întreţinut relaţii sexuale într-unul dintre grupurile sanitare", a anunţat, luni, ISJ Timiş, condus de Aura Danielescu.

Ca urmare, Inspectoratul a dispus realizarea unui control.

"Având în vedere gravitatea situaţiei şi implicaţiile asupra siguranţei şi protecţiei elevilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind:

a) asigurarea siguranţei elevilor în timpul programului şcolar şi în incinta unităţii de învăţământ;

b) supravegherea elevilor în spaţiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.);

c) gestionarea incidentului produs şi respectarea obligaţiilor de sesizare a instituţiilor competente;

d) aplicarea măsurilor disciplinare, educaţionale şi de sprijin psihologic prevăzute de legislaţia în vigoare", a transmis ISJ Timiş.

Potrivit sursei citate, în prezent, echipa de control "analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate şi verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum şi măsurile adoptate de conducerea şcolii imediat după producerea incidentului".

"În acest sens, Inspectoratul va formula recomandări şi va monitoriza implementarea acestora, în vederea prevenirii unor situaţii similare şi a consolidării climatului de siguranţă în unitatea de învăţământ", a adăugat ISJ.

Cei doi elevi implicaţi în incidentul de la Şcoala Gimnazială 30 din Timişoara, o şcoală de elită din oraş, au 13 ani şi sunt elevi în clasa a VII-a. Cei doi s-ar fi filmat în timpul actului sexual şi au trimis imaginile colegilor.