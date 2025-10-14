UE ne exploateaza mascat bogatiile subsolului in folosul tarilor occidentale contra a 600 de milioane de euro investitii din care nu ramanem cu nimic!

Comisia europeana a pus la dispozitie peste 600 milioane de euro pentru exploatarea zacamintelor romanesti, apare transcris in Critical Raw Materials Act (CRMA). In fapt, este o forma mascata de exploatare a zacamintelor importante din România pentru marii producatori occidentali, carora le punem indirect exploatarea la dispozitie pentru 600 de milioane de euro investitie, din care noi nu ramanem cu nimic:

"Romania's mining sector is receiving €615 million in EU funding through the Critical Raw Materials Act to support three strategic projects: reviving the Baia de Fier graphite deposit, extracting magnesium at Budureasa, and developing the Rovina copper mine. This funding, part of a broader EU strategy to reduce reliance on foreign sources of raw materials, aims to boost domestic production of critical materials essential for the green energy transition, with benefits including potential access to other public and private financing sources under the CRMA framework."

Traducere: "Sectorul minier din România primește 615 milioane de euro din fonduri UE prin Legea privind materiile prime critice pentru a sprijini trei proiecte strategice: reactivarea zăcământului de grafit din Baia de Fier, extragerea magneziului la Budureasa și dezvoltarea minei de cupru de la Rovina. Această finanțare, care face parte dintr-o strategie mai amplă a UE de reducere a dependenței de sursele externe de materii prime, are ca scop stimularea producției interne de materiale critice esențiale pentru tranziția către energia verde, cu beneficii care includ accesul potențial la alte surse de finanțare publice și private în cadrul CRMA."