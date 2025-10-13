Absolut inexplicabil: Oamenii de știință au descoperit ADN uman într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani
13.10.2025
Într-o descoperire care pune sub semnul întrebării tot ceea ce credeam că știm despre viața în univers, cercetătorii au identificat urme de ADN uman într-un meteorit vechi de peste 2 miliarde de ani. Această descoperire uimitoare ridică întrebări profunde despre originile vieții pe Pământ și despre posibilitatea ca elementele constitutive ale vieții să fi călătorit prin cosmos.
Meteoritul, recuperat dintr-o regiune îndepărtată, a fost supus unor teste riguroase pentru a exclude contaminarea. Analiza genomică avansată a revelat secvențe remarcabil de similare cu ADN-ul uman, sugerând că molecule organice complexe, sau chiar materiale legate de viață, ar fi putut exista mult mai devreme decât se credea anterior. Oamenii de știință avertizează că acest lucru nu înseamnă că oamenii existau acum 2 miliarde de ani, dar ar putea indica faptul că componentele sau precursorii ADN-ului erau prezenți în spațiu, însămânțând planete precum Pământul cu ingredientele necesare vieții.
În mod tradițional, cercetătorii credeau că complexitatea vieții a evoluat exclusiv pe Pământ de-a lungul a miliarde de ani. Această descoperire introduce posibilitatea ca materialul extraterestru să fi contribuit la dezvoltarea vieții, susținând teoriile panspermiei, conform cărora moleculele esențiale ale vieții sunt distribuite pe planete de asteroizi, comete și meteoriți.
Această descoperire ar putea revoluționa înțelegerea noastră asupra biologiei, evoluției și universului însuși. Ea ar putea sugera că ingredientele necesare vieții sunt mult mai comune decât se credea anterior și că apariția vieții complexe pe Pământ ar putea face parte dintr-un proces cosmic mai amplu.
Descoperirea stârnește uimire și curiozitate cu privire la ce alte secrete ar putea ascunde universul. Ar putea exista viață, sau elementele sale constitutive, în altă parte? Suntem conectați la stele în moduri pe care încă nu le înțelegem? Această descoperire ne reamintește că universul este plin de mistere care așteaptă să fie explorate.
