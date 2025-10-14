Un studiu despre Near Death Experiments: "Sentimentul de a fi un străin în propria viață"

Inima lui Sarah s-a oprit timp de trei minute în timpul operației. Când și-a revenit, totul părea diferit, dar nu în modul în care se aștepta cineva. S-a întors din ceea ce părea a fi iubire necondiționată, doar pentru a descoperi că nu mai putea să se conecteze cu propriul soț. Preocupările banale ale vieții de zi cu zi păreau lipsite de sens. Căsnicia ei s-a încheiat în doi ani.

Sarah nu este singură. Un nou studiu al Universității din Virginia, citat de StudyFinds, constată că experiențele la limita morții (cunoscute ca NDE - Near Death Experiments) aduc adesea schimbări spirituale profunde și pot reduce spre zero frica de moarte. Ele pot, de asemenea, să pună la încercare relațiile cele mai apropiate și să îi facă pe cei care le trăiesc să se simtă izolați într-o lume cu care brusc le este greu să se identifice.

Publicat în Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, studiul a chestionat 167 de persoane care au avut experiențe la limita morții. Acestea sunt episoade raportate de persoane aflate în pragul morții, care pot include decorporalizare, întâlnirea cu persoane dragi decedate sau sentimentul unei păci copleșitoare. Studii anterioare sugerează că aproximativ unul din șase pacienți în stare critică raportează astfel de experiențe, deci nu sunt rare.

Mai mult de unul din cinci participanți a spus că relațiile cu familia, prietenii sau oamenii în general s-au înrăutățit după experiență. Alți 22% au raportat un divorț sau o despărțire. „Experiența mea a fost considerabilă; știu că nu voi mai fi niciodată aceeași persoană, așa că este nevoie de reflecție continuă și muncă interioară în fiecare zi", a mărturisit unul dintre participanți. Un altul a numit-o „sabie cu două tăișuri", dorind să împărtășească informații pentru a ușura frica de moarte a celorlalți, dar temându-se să nu fie judecat.

Cei care au trăit această experiență descriu adesea schimbări majore de valori. Aproape 70% au raportat schimbări în credințele religioase sau spirituale și noi perspective despre supraviețuirea după moarte. Mulți și-au schimbat stilul de viață sau activitățile zilnice. Mai mult de o treime și-au schimbat complet locul de muncă sau ocupația. Iată însă o întorsătură: aceleași perspective care aduc pace în privința morții pot face ca viața de zi cu zi să pară îndepărtată. Unora le este mai greu să se conecteze cu cei din jur.

Cercetătorii descriu perioada de după o experiență la limita morții ca „probleme de reintegrare", un fel de șoc cultural. Imaginați-vă că gustați pacea și iubirea perfectă, apoi vă treziți în mijlocul traficului, al facturilor și al certurilor mărunte. Mulți se luptă cu ceea ce un cercetător a numit „trivialitatea percepută a vieții lor sau problemele cu care se confruntau înainte de experiența morții iminente". Sentimentul de iubire necondiționată devine un contrast puternic cu viața obișnuită. Unii simt furie sau depresie pentru că s-au întors la ceea ce simțeau ca fiind „acasă", doar pentru a se regăsi din nou în lumea reală.

„Mă simt treaz la realitate, dar singur în această cunoaștere", a scris unul dintre participanți. Acest sentiment poate crea izolare chiar și în rândul celor dragi. Oamenii pot pierde motivația pentru aceleași sarcini zilnice, roluri profesionale sau obligații sociale. Valorile schimbate intră în conflict cu așteptările celorlalți, iar tensiunile cresc. 85% au spus că simt o nevoie puternică de a vorbi despre experiența lor de moarte clinică. 55% au spus, de asemenea, că le era teamă să o facă. Este o situație dificilă: să trăiești cea mai importantă experiență din viața ta, în timp ce te temi că, dacă vorbești despre ea, ai putea fi ridiculizat sau etichetat ca având o boală mintală.

Aceste temeri nu sunt nefondate. Aproape una din cinci dezvăluiri făcute profesioniștilor din domeniul sănătății a fost raportată ca fiind negativă, neplăcută sau dăunătoare. În loc de validare, cei care au trăit experiența s-au confruntat uneori cu respingere sau cu o rapidă patologizare. „După câteva încercări, sincer, nu am simțit că cineva ar fi suficient de profund pentru a face față", a scris unul dintre participanți. „Toate răspunsurile au fost stereotipe și lipsite de inspirație; foarte dezamăgitor." Un altul a spus: „Experiența mea mi-a dat senzația că cei din jurul meu nu înțelegeau amploarea a ceea ce am trăit, așa că nu credeam că și altora le-ar păsa."

Mai mulți factori au determinat cine a căutat sprijin medical. Persoanele cu experiențe mai profunde și mai intense erau mai susceptibile să aibă nevoie de ajutor, probabil din cauza efectelor secundare mai puternice. Cei cu antecedente de consiliere sau consum de substanțe au apelat, de asemenea, mai des la ajutor. Problemele de sănătate continue cauzate de evenimentul care a dus la experiența la limita morții au jucat, de asemenea, un rol important.

Persoanele care au raportat o copilărie fericită erau mai puțin susceptibile să aibă nevoie de sprijin și mai susceptibile să beneficieze de acesta atunci când îl căutau. Reziliența psihologică timpurie poate ajuta unele persoane să treacă peste șocul experienței cu mai multă încredere. Faptul că sprijinul a ajutat a depins de un ingredient cheie: validarea. O primă reacție pozitivă a fost importantă. Persoanele care au trăit experiența și s-au simțit crezute de prima persoană căreia i-au povestit au fost mult mai predispuse să considere că sprijinul ulterior a fost util. Cei care au luat legătura cu organizații sau comunități online dedicate experiențelor de moarte clinică au raportat, de asemenea, un nivel mai ridicat de satisfacție.

În schimb, ședințele cu profesioniști în sănătate mintală au fost adesea considerate mai puțin utile decât sprijinul oferit de colegi sau comunitate. Lipsa de pregătire face ca mulți dintre cei care au trăit astfel de experiențe să nu beneficieze de îngrijirea adecvată pentru ceea ce au trăit. Șaizeci și patru la sută au căutat o formă de ajutor profesional, terapie sau sprijin pentru a procesa experiența. Mulți au avut nevoie de ajutor pentru a face față efectelor secundare ale experienței la limita morții în sine. Alții au dorit sprijin pentru recuperarea fizică, tensiunile din relații sau pur și simplu pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Barierele erau frecvente. Dincolo de teama de a fi etichetați ca „nebuni" sau neînțeleși, mulți simțeau că nu există ajutor disponibil, nu puteau găsi pe cineva potrivit, se confruntau cu limite financiare sau considerau subiectul prea dificil de discutat. Unii au fost respinși când au încercat. După cum a spus unul dintre participanți, „Sincer să fim, nu există cu adevărat „terapii" sau sprijin. Acesta nu este un fenomen ca altele, cum ar fi dependența, abuzul sau sindromul de stres posttraumatic, care afectează o populație largă de pacienți."

Dr. Bruce Greyson, unul dintre autorii studiului și psihiatru, observă că manualul de diagnostic al Asociației Americane de Psihiatrie include o categorie pentru „Probleme religioase sau spirituale". Acestea sunt probleme care pot necesita atenție profesională, dar nu sunt tulburări mentale. Experiențele la limita morții sunt enumerate ca exemplu. Chiar și așa, această recunoaștere nu a devenit o abilitate clinică de rutină. Mulți furnizori de servicii medicale încă nu au pregătirea necesară pentru a răspunde la experiențele de moarte clinică.

Persoanele mai în vârstă din studiu erau mai predispuse să considere sprijinul ca fiind util. Experiențele din copilărie pot fi deosebit de dificile, deoarece copiii nu au adesea cadrul necesar pentru a înțelege ce s-a întâmplat și se pot teme că nu vor fi crezuți. Organizații precum Asociația Internațională pentru Studii privind Experiențele la Limita Morții oferă grupuri de sprijin și educație. Mulți participanți au considerat că acestea sunt utile. Unii au descoperit, de asemenea, că reflecția liniștită, meditația sau timpul petrecut în natură îi ajută.

Integrarea poate dura ani de zile. Pentru mulți, este un proces îndelungat de a menține două realități simultan: iubirea și sensul simțite în apropierea morții și lumea obișnuită, care rareori se ridică la înălțimea așteptărilor. Autorii solicită o mai bună pregătire a profesioniștilor, sisteme de sprijin specializate și studii care să testeze care abordări sunt cu adevărat utile. Ei observă, de asemenea, paralele clare cu alte experiențe intense, inclusiv cele provocate de substanțe psihedelice, care pot ridica provocări similare de integrare. După cum a scris unul dintre participanți, experiența poate oferi o perspectivă profundă asupra conștiinței, morții și sensului, dar la un cost pe care mulți nu îl așteaptă: sentimentul de a fi un străin în propria viață, chiar și pentru cei care te iubesc cel mai mult.