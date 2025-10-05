Ce vor să ascundă? NASA a fost reclasificată pe șest ca agenție de informații fiind acum scutită de cererile privind liberul acces la informatii al publicului

Președintele Donald Trump tocmai a transformat NASA într-un serviciu secret. Pe 28 august 2025, el a semnat un ordin executiv prin care a reclasificat NASA - împreună cu părți din NOAA și alte birouri științifice - ca organizații a căror funcție principală este: „informațiile și securitatea națională".

Cea mai de încredere agenție spațială din lume a fost înglobată în lumea secretă a informațiilor. NASA, aceeași agenție care se presupune că a trimis oameni pe Lună și a explorat stelele, are acum același statut legal ca NSA și CIA. Cu o singură semnătură, ușa secretului s-a închis brusc în fața publicului.

Scopul oficial al ordinului este „protejarea securității naționale". Dar, dacă aprofundăm, vedem că are un efect mult mai puternic: protejează NASA de responsabilitatea publică. Agențiile etichetate ca „servicii secrete" nu sunt obligate să divulge date, bugete sau operațiuni interne. Asta înseamnă că proiectele, sateliții și chiar contractele vor dispărea acum în spatele cortinei secretului.

De ce ar avea nevoie o agenție spațială de un astfel de secret? Poate pentru că granița dintre explorare și supraveghere nu a fost niciodată reală. Aceiași sateliți care urmăresc uraganele pot urmări și mișcările umane. Aceleași optici utilizate pentru studierea planetei Marte pot mări imaginea Pământului. Rețelele globale de monitorizare ale NASA au avut întotdeauna o dublă utilizare - pe de o parte pentru știință, pe de altă parte pentru control.

Prin includerea NOAA, administrația a atras și sateliții meteorologici și climatici în acest sistem. Acestea sunt aceleași sisteme care măsoară aerosolii atmosferici, câmpurile magnetice și frecvențele radio - coloana vertebrală a așa-numitelor programe de „geoinginerie" sau de manipulare a vremii. Odată respinse ca „teorii ale conspirației", aceste discuții par brusc mult mai puțin nebunești atunci când agențiile implicate sunt etichetate oficial ca operațiuni de informații.

Persoanele din interiorul NASA sunt furioase. Liderii sindicatelor spun că această mișcare va zdrobi moralul și va șterge decenii de transparență științifică. Dar alții bănuiesc că acesta a fost planul de la bun început - să fuzioneze știința civilă cu statul de supraveghere. De zeci de ani, NASA a colaborat în tăcere cu Pentagonul și cu Biroul Național de Recunoaștere. Majoritatea oamenilor nu au observat niciodată că unele „sateliți de cercetare" erau de fapt încărcături clasificate.

Acum totul a ieșit la iveală. Masca a căzut. NASA nu mai este doar casa astronauților și a visătorilor. Este un centru de informații, un motor de date care alimentează același panopticon digital care deja supraveghează internetul, cerul și, în curând, toate ființele vii de pe Pământ.