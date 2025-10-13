Jaf la drumul mare cu noua lege a RCA: Transportatorii ameninta cu proteste masive
Postat la: 13.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Tensiuni majore în jurul votului de marți privind modificarea Legii RCA. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează că schimbările propuse servesc intereselor companiilor multinaționale din asigurări și afectează direct milioane de șoferi români, precum și industria autohtonă. Reprezentanții transportatorilor cer respingerea amendamentelor și amenință cu proteste la nivel național.
Potrivit COTAR, sub pretextul transpunerii unei directive europene, deputați și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară ar fi introdus amendamente care reduc drastic drepturile păgubiților RCA. Printre modificările contestate se află:
• stabilirea exclusivă de către firmele de asigurări a costului și soluției tehnice pentru reparații;
• eliminarea dreptului păgubitului de a-și alege unitatea de service;
• restrângerea mandatului prin care o terță parte poate reprezenta persoana prejudiciată;
• co-plata obligatorie a diferenței de reparație între suma achitată de asigurător și costul real;
• limitarea polițelor RCA doar la perioade de 6 sau 12 luni.
„Probabil cele mai șocante sunt propunerile deputatului minorităților naționale, care are interese financiare directe în piața de asigurări RCA din România", arată comunicatul organizației. Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că impactul economic ar fi devastator, atât pentru consumatori, cât și pentru industriile conexe - de la service-uri și transportatori până la firme de leasing și rent-a-car.
„Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări, deoarece TOATE aceste modificări sunt în avantajul multinaționalelor din asigurări și prejudiciază grav interesele celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA", a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR. El a mers mai departe, acuzând că adoptarea modificărilor ar reprezenta „execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto, care generează 15% din PIB-ul țării".
COTAR anunță că, în cazul în care amendamentele trec de Parlament, transportatorii, service-urile auto, distribuitorii de piese și alte firme din domeniu vor declanșa proteste masive și chiar suspendarea activității. „Domnilor parlamentari, stimați guvernanți, dacă v-ați hotărât să eliminați din piață cetățenii și firmele românești, pregătiți-vă să creșteți taxele multinaționalelor, pentru că noi, ceilalți, vom fi cu toții forțați să plecăm din România!", a adăugat Vasile Ștefănescu.
Confederația le reamintește aleșilor că „mandatul lor este de a reprezenta poporul român, nu companiile multinaționale". Totodată, atrage atenția că firmele de asigurări au înregistrat profituri record în ultimii ani, în timp ce nivelul de trai al românilor a scăzut. COTAR cere adoptarea legii în forma aprobată de Senat și respingerea amendamentelor contestate, subliniind că orice modificare suplimentară trebuie dezbătută transparent, cu participarea tuturor actorilor implicați.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bumerangul austeritatii il loveste pe Bolojan în cap: În loc să vină bani, se pierd bani de la Buget
Masurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul d ...
-
Omenirea a intrat pe un drum fără întoarcere - Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depăşite
Încalzirea globala depaseste pragurile de pericol mai repede decat se preconiza, recifele de corali din intreaga l ...
-
Finanțele cuantice: Descoperirile fizicii încep să zdruncine tot ce știam despre noroc ca fiind la voia intamplarii
Descoperirile recente din domeniul fizicii cuantice zdruncina percepția tradiționala, sugerand ca „norocul" ar put ...
-
Avertisment dur de la Banca Centrală Europeană. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrala Europeana (BCE) trage un semnal de alarma. În era digitala, o criza bancara nu mai are nevoie de sa ...
-
Mașină electrică sau cu motor termic? Care sunt costurile anuale reale
Mașinile electrice caștiga teren tot mai mult in Romania, iar motivația principala nu mai este doar protecția mediului, ...
-
Acțiune fără precedent a Rusiei: Blackout total la cea mai mare centrală nucleară din Europa
Într-o acțiune fara precedent, Rusia a intrerupt deliberat conexiunea dintre Centrala Nucleara Zaporojie (ZNPP), a ...
-
Diabolic. Un bărbat a fost reținut după ce a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican
Un barbat a fost retinut vineri dupa ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfantul Petru de la Vatican, transmite News.ro. ...
-
Ordonanța 52 e "bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură". Un manager explică efectele dure ale reglementarilor din bani publici
Alexandru Patrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Opereta "Ion Dacian", arata intr-un articol efectele dur ...
-
Donald Trump a distrus bursa americană cu o singură postare: Investitorii au pierdut 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi
O singura postare pe retelele sociale a fost suficienta pentru a sterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pi ...
-
Laura Codruța Kovesi va fi schimbata de la șefia EPPO: Lista scurtă a favoriților pentru a-i lua locul
Uniunea Europeana se pregatește pentru o schimbare strategica la varful Parchetului European. Mandatul Laurei Codruța K& ...
-
Firmele se dizolvă pe bandă rulantă în România: Comerțul cu amănuntul este în cădere liberă
Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, in primele opt luni din 2025, pana la 36.171, fata de 27.023 in perioada ...
-
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
Șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghița, sfatuiește fiecare familie din Romania sa aiba pregatita o rezerva pent ...
-
Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China
Piața criptomonedelor s-a prabușit cu peste 20 miliarde de dolari pe fondul escaladarii disputelor comerciale dintre Sta ...
-
"Urmează un măcel!" O scrisoare anonima plasata intre lumânări la Notre Dame a băgat Parisul în panică generală
Alerta de proporții la Notre-Dame, Paris, dupa ce o scrisoare anonima, care avertiza asupra unui atentat, a fost descope ...
-
De acum incolo nimeni nu va mai sti ce e real si ce nu: Aplicația de la OpenAI care transforma textul in Video cu AI are un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația OpenAI care transforma textul in videoclipuri generate complet de inteligența artificiala. Lansata recen ...
-
România e la un pas de "junk" iar reforma lui Bolojan e privită ca o aberatie. Decizia agenției de evaluare S&P privind ratingul de credit al țării noastre e catastrofal
Agentia de evaluare financiara S&P indica pentru Romania, ca element-cheie luate in considerare in timpul revizuirii ...
-
Oamenii viitorului vor avea nevoie de șapte simțuri în loc de cinci. Ipoteză revoluționară despre evoluția percepției umane
Gustul, mirosul, auzul, vazul și simțul tactil sunt considerate, de milenii, pilonii prin care omul percepe realitatea. ...
-
Ditamai scandalul la Bruxelles. Big Tech refuză să se supună Comisiei Europene și blochează toate reclamele politice
Noile norme europene privind transparența și reglementarea reclamelor politice au intrat oficial in vigoare vineri, 10 o ...
-
O uriașă creatură maro cu lățimea aproape dublă față de continentul SUA se vede clar din spațiu în Oceanul Atlantic
Marea Centura de Sargassum din Atlantic este o masa uimitor de mare de alge brune, cu o lațime aproape dubla fața de con ...
-
Cât de natural era somnul acum 1000 de ani. In era moderna, oamenii dorm total greșit sau dau vina pe insomnie
Oamenii dormeau altfel acum 1.000 de ani. În Evul Mediu, ideea de a dormi opt ore nici nu exista. Noaptea era impa ...
-
Unde e "incalzirea globală"? Ce stim despre noul interval de vreme rece
Un anticiclon de blocaj oceanic (tiparul ATR) va continua sa activeze in zona Arhipelagului Britanic. In ciuda tentative ...
-
Românii, sclavii imperiilor bancare. Aşa arată dobânzile pe care le plătesc europenii pentru creditele imobiliare
Doar romanii, prosti, platesc cel mai mult din toata Europa. Noi, aici, trebuie sa platim camatarii cu acte si sa susțin ...
-
Cometa C/2025 A6 - o apariție spectaculoasă pe cerul nopții!
În prezent trecem prin zile ploioase și cu cer acoperit dar de saptamana viitoare am putea fi martorii un evenimen ...
-
5 teorii ale conspirației care s-au dovedit a fi adevărate
Multe teorii ale conspirației iau naștere din nesiguranța oamenilor, din dorința de a avea control asupra vieții lor, cr ...
-
Gates și Rockefeller finanțează un program de preluare totală a sistemului alimentar global
Nu este o coincidența ca prețurile alimentelor continua sa creasca cu rate care depașesc rata generala a inflației. Mode ...
-
E clar că fac rau organismului: Bill Gates vrea să reducă prețul medicamentelor de tip Ozempic/Mounjaro - "Trebuie să ajungă la toată lumea!"
Fundația Gates și Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) lucreaza ambele la modalitați de a face medicamentele pent ...
-
Comisia Europeană investighează Snapchat, YouTube, Apple și Google privind protecția minorilor
Comisia Europeana a anunțat vineri intr-un comunicat primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digital ...
-
Povestea celui mai faimos cod de activare Windows XP piratat din lume: "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8"
Fostul inginer Microsoft Dave W. Plummer, omul din spatele unor componente legendare precum Task Manager, Windows Pinbal ...
-
Cine este Maria Corina Machado, femeia de fier care i-a suflat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump: Se luptă cu un dictator feroce
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost caștigat de María Corina Machado, o figura emblematica a Venezuelei. Mar&ia ...
-
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
În dimineața zilei de sambata, 27 septembrie, cerul sud-estului Franței a devenit scena unui spectacol natural ire ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu