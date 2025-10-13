Jaf la drumul mare cu noua lege a RCA: Transportatorii ameninta cu proteste masive

Tensiuni majore în jurul votului de marți privind modificarea Legii RCA. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează că schimbările propuse servesc intereselor companiilor multinaționale din asigurări și afectează direct milioane de șoferi români, precum și industria autohtonă. Reprezentanții transportatorilor cer respingerea amendamentelor și amenință cu proteste la nivel național.

Potrivit COTAR, sub pretextul transpunerii unei directive europene, deputați și reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară ar fi introdus amendamente care reduc drastic drepturile păgubiților RCA. Printre modificările contestate se află:

• stabilirea exclusivă de către firmele de asigurări a costului și soluției tehnice pentru reparații;

• eliminarea dreptului păgubitului de a-și alege unitatea de service;

• restrângerea mandatului prin care o terță parte poate reprezenta persoana prejudiciată;

• co-plata obligatorie a diferenței de reparație între suma achitată de asigurător și costul real;

• limitarea polițelor RCA doar la perioade de 6 sau 12 luni.

„Probabil cele mai șocante sunt propunerile deputatului minorităților naționale, care are interese financiare directe în piața de asigurări RCA din România", arată comunicatul organizației. Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că impactul economic ar fi devastator, atât pentru consumatori, cât și pentru industriile conexe - de la service-uri și transportatori până la firme de leasing și rent-a-car.

„Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări, deoarece TOATE aceste modificări sunt în avantajul multinaționalelor din asigurări și prejudiciază grav interesele celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA", a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR. El a mers mai departe, acuzând că adoptarea modificărilor ar reprezenta „execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto, care generează 15% din PIB-ul țării".

COTAR anunță că, în cazul în care amendamentele trec de Parlament, transportatorii, service-urile auto, distribuitorii de piese și alte firme din domeniu vor declanșa proteste masive și chiar suspendarea activității. „Domnilor parlamentari, stimați guvernanți, dacă v-ați hotărât să eliminați din piață cetățenii și firmele românești, pregătiți-vă să creșteți taxele multinaționalelor, pentru că noi, ceilalți, vom fi cu toții forțați să plecăm din România!", a adăugat Vasile Ștefănescu.

Confederația le reamintește aleșilor că „mandatul lor este de a reprezenta poporul român, nu companiile multinaționale". Totodată, atrage atenția că firmele de asigurări au înregistrat profituri record în ultimii ani, în timp ce nivelul de trai al românilor a scăzut. COTAR cere adoptarea legii în forma aprobată de Senat și respingerea amendamentelor contestate, subliniind că orice modificare suplimentară trebuie dezbătută transparent, cu participarea tuturor actorilor implicați.