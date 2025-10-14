Miliardarul Big Tech Peter Thiel spune că Greta Thunberg este slujitoarea „Anticristului"

Investitorul din Silicon Valley, Peter Thiel, i-a etichetat pe activista suedeză pentru climă Greta Thunberg și pe criticii inteligenței artificiale drept „legionari ai Anticristului" în cadrul unei serii de prelegeri private.

Cele opt ore de prelegeri au combinat credințele religioase cu avertismente împotriva reglementării tehnologiei, potrivit înregistrărilor analizate de The Washington Post.

În patru discuții de aproximativ două ore susținute în ultima lună la Commonwealth Club din San Francisco, Thiel a susținut că cei care propun limitarea dezvoltării tehnologice amenință să provoace distrugerea Statelor Unite și o eră de guvernare totalitară globală, a raportat vineri The Post.

Thiel, membru al așa-numitei mafii PayPal, din care face parte și Elon Musk, are o avere netă de aproximativ 27 de miliarde de dolari și are legături strânse cu administrația Trump, inclusiv cu vicepreședintele JD Vance, un fost asociat.

El a fost, de asemenea, singura personalitate importantă din Silicon Valley care l-a susținut pe Donald Trump în campania sa din 2016 pentru președinție.

În viziunea lui Thiel, Anticristul biblic nu este un geniu malefic al tehnologiei, ci cineva care avertizează neîncetat asupra riscurilor existențiale și solicită o reglementare strictă în sectoarele inovatoare.

„În secolul XXI, Anticristul este un luddit care vrea să oprească toată știința. Este cineva ca Greta sau Eliezer", a spus Thiel în prelegerea sa de deschidere din 15 septembrie, referindu-se la Thunberg și la criticul AI Eliezer Yudkowsky, potrivit înregistrărilor.

În discursul său, miliardarul a criticat reglementările financiare ca semne că a început să apară un guvern mondial care ar putea fi preluat de o figură anticristică.

„A devenit destul de dificil să-ți ascunzi banii", a spus Thiel, descriind o „mașinărie incredibilă de tratate fiscale, supraveghere financiară și arhitectură de sancțiuni" care le oferă oamenilor bogați doar o „iluzie de putere și autonomie".

Prelegerile au loc pe fondul creșterii naționalismului creștin în Statele Unite și al intensificării luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării IA în al doilea mandat al președintelui Trump.