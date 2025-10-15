Nu le arunca, valorează o avere! Obiectele banale din anii 2000 care se vând azi cu prețuri aberante

Obiecte considerate cândva banale, pe care mulți le-au ignorat sau le ignoră chiar și astăzi, s-au transformat, în mod neașteptat, în piese de colecție extrem de căutate. Articole obișnuite din anii 2000, dacă sunt păstrate, pot aduce proprietarilor lor sume considerabile la vânzare.

De obicei, când facem ordine și descoperim aceste vechituri de două decenii, suntem tentați să le tratăm cu indiferență, să ne amintim cu plăcere de trecut și, în final, să ne debarasăm de ele. Totuși, această grabă de a arunca lucrurile care adună praf poate fi o eroare costisitoare, deoarece unele dintre ele au căpătat o mare valoare pe piața colecționarilor.

Unele obiecte care erau destul de banale la vremea lor au ajuns să se vândă acum cu sume uriașe. Ele sunt foarte căutate de către colecționari, care sunt dispuși să scoată din buzunar oricât de mulți bani este nevoie pentru a le avea!

De exemplu, primul iPhone, care a fost lansat în anul 2007, se vindea la acea vreme cu 499 de dolari. Astăzi, exemplarele sigilate ale acestui telefon pot ajunge chiar și la 20.000 de dolari, atunci când sunt scoase la licitație. Experții spun că modelele în stare perfectă pot depăși pragul de 50.000 de dolari până în 2030.

Câteodată, aceste telefoane pot ajunge la prețuri și mai mari. În 2023, un iPhone de primă generație, cu memoria de 8 GB, s-a vândut la o licitație cu suma de 63.356,40 de dolari. Un model și mai rar, cu memoria de 4 GB, a ajuns la 190.372,80 de dolari.

La fel de populare sunt astăzi și figurinele Star Wars, cărțile de joc Pokémon sau chiar și jucăriile Transformers, din anii 1980. Iar cărțile Harry Potter din prima ediție, care la momentul lansării se vindeau cu numai 20 de dolari, astăzi pot ajunge chiar și la 50.000 de dolari, scrie click.ro

Și la fel de populare sunt și jocurile vechi Nintendo. Unele dintre acestea, lansate în anii 1980 și 1990, se pot vinde chiar și cu 100.000 de dolari. În anul 2021, o copie sigilată a jocului Super Mario Bros. s-a vândut cu 2 milioane de dolari. La momentul lansării, costa numai 30 de dolari.