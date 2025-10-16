Votanții PSD și AUR sunt cei mai creduli in paranormali, conform unui studiu care arată că ezoterismul are mare trecere în societatea românească - peste 51%
Postat la: 16.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Majoritatea românilor cred în existența locurilor „încărcate energetic" și în influența acestora asupra stării oamenilor, conform Barometrului „România între magie și ezoterie". Mai mult de jumătate dintre români susțin că astfel de locuri există.
Tinerii sunt mai receptivi la aceste idei, iar surprinzător, locuitorii orașelor, inclusiv București, sunt mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în energii și fenomene paranormale. Magia și ezoterismul au o rezonanță culturală largă în societatea românească, influențând percepțiile, spiritualitatea și chiar interpretarea realității. 51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor. 37,8% își exprimă dezacordul față de această idee, iar 10,9% declară că nu știu sau nu pot aprecia.
Credința în existența locurilor „încărcate energetic" traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați. Această uniformitate sugerează că fenomenul are o rezonanță culturală generală, depășind barierele de gen. Nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini, persoanele cu studii superioare rezonând în mod similar cu restul populației cu studii medii sau primare. Acest aspect sugerează că ideea locurilor "încărcate energetic" transcende granițele dintre gândirea rațională și cea subiectivă. Oarecum contraintuitiv, vârsta introduce o dinamică nebănuită, tinerii fiind mai receptivi la ideea existenței locurilor „încărcate energetic", comparativ cu persoanele cu vârsta de peste 60 de ani.
Datele sugerează o schimbare generațională de percepție, în care noile generații, expuse la un amestec de spiritualitate, cultură alternativă și influențe distorsionate din media și social-media, reinterpretează dimensiunea simbolică a realității în afara reperelor conscarate ale raționalității. În fine, și mediul de rezidență diferențiază percepțiile în sens contrar așteptărilor: locuitorii din orașe - inclusiv din București - sunt mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în existența locurilor „încărcate energetic". Această tendință sugerează că astfel de credințe nu mai sunt alimentate predominant de tradiția rurală, ci de o formă de spiritualitate difuză, care coexistă cu modernitatea urbană.
În funcție de opțiunea de vot, valorile se distribuie astfel: în rândul votanților PSD, 58% sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor și 28% în dezacord; în rândul votanților PNL, 49% sunt de acord și 44% în dezacord; printre votanții AUR, 55% sunt de acord și 35% în dezacord; pentru votanții USR, acordul este de 40%, iar dezacordul de 48%.
În rândul bărbaților, 52% sunt de acord că există locuri „încărcate energetic" care influențează starea oamenilor, iar 39% sunt în dezacord. În rândul femeilor, 51% sunt de acord și 37% în dezacord. La categoria de vârstă 18-29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord. Pentru grupa 30-44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%. În rândul celor de 45-59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord. În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.
Pe nivel de educație, persoanele cu studii primare înregistrează un nivel de acord de 49%, iar dezacord de 38%. Cei cu studii medii declară 53% acord și 37% dezacord. Respondenții cu studii superioare prezintă 51% acord și 40% dezacord. După mediul de rezidență, în rândul locuitorilor din București, acordul este ridicat, întrunind 55%, iar dezacordul de 39%. În orașele mari cu peste 90.000 locuitori, acordul este de 55%, iar dezacordul de 36%. În orașele medii și mici de sub 90.000 locuitori, acordul este declarat de 58%, iar dezacordul de 34% dintre respondenți. În mediul rural, sunt de acord 45%, iar dezacordul este declarat de 40% dintre respondenți.
