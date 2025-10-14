Expertiza criminalistică îl indică drept responsabil pe polițistul Vlad Roșca pentru moartea studentului Andrei Șerban Ionescu, accidentat mortal în Poiana Brașov

Raportul de expertiză criminalistică arată fără echivoc că polițistul Vlad Roșca, aflat sub influența alcoolului și circulând cu viteză excesivă pe un drum cu acces interzis, este responsabil pentru moartea studentului de 19 ani Andrei Șerban Ionescu și rănirea gravă a unei alte tinere, în Poiana Brașov.

FACIAS constată că, în pofida acestor probe clare și oficiale, procurorii au ales să îl lase în libertate, iar superiorii lui au hotărât să îl mențină în funcție, permițându-i să își continue activitatea. Raportul de expertiză tehnică criminalistică, întocmit la 13 octombrie 2025 de către expertul Dr. Ing. Dragoș Sorin Dima, consemnează că „la momentul accidentului polițistul Vlad Roșca avea o alcoolemie de 1,70 g/l alcool pur în sânge, circula cu viteza de 73 km/h în localitate și a intrat pe strada Poiana Ursului pe un acces interzis". Mai mult, expertul precizează în raport că „imediat după accident, acesta nu a acordat primul ajutor victimelor și nici nu a apelat serviciul de urgențe 112, stând pe marginea șoselei lângă telefon".

Expertiza stabilește și faptul că „vizibilitatea oferită de iluminatul stradal era una foarte bună, de până la 70-80 de metri, iar condițiile meteo erau favorabile, fără a exista urme de alunecare sau derapare a autovehiculului". Concluzia expertului Dr. Ing. Dragoș Sorin Dima, consemnată în raportul de expertiză, este categorică: accidentul putea fi evitat chiar și la viteza de 73 km/h, dacă atenția șoferului ar fi fost concentrată asupra drumului. Raportul de expertiză a fost finalizat abia la 10 luni de la producerea tragediei. În tot acest timp, polițistul care, conform documentului, l-a ucis pe Andrei Șerban Ionescu și a rănit grav o altă tânără s-a aflat în libertate și continuă să fie liber și astăzi.

În baza noilor probe oficiale, FACIAS solicită Ministerului Public să dispună de urgență toate măsurile necesare pentru ca polițistul Vlad Roșca să nu rămână în libertate, întrucât reprezintă un pericol pentru siguranța cetățenilor și cere Inspectoratului de Poliție Județean Iași să dispună imediat suspendarea acestuia din funcție. Totodată, FACIAS cere CSM și Inspecției Judiciare să finalizeze verificările și să sancționeze procurorii care nu au acționat conform obligațiilor legale.