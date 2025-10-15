Telefonul care iti preia apelurile si vorbeste in locul tau. Inteligența artificială cu care e dotat va decide dacă merită să vorbești chiar tu cu apelantul

Noua generatie de telefoane din 2026 va putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială care îți filtrează convorbirile și îți spune, în timp real, cine te sună și de ce. Procesarea vocală și analiza apelurilor se bazează pe tehnologiile Gemini AI de la Google si va fi integrata in sistemele Android.

AI-ul nu doar că răspunde la apeluri suspecte, ci și vorbește în locul tău, cerând apelantului să explice motivul convorbirii. În câteva secunde, primești pe ecran o transcriere automată a răspunsului, iar sistemul îți oferă opțiuni rapide: să respingi, să amâni sau să preiei apelul. Totul se petrece fără ca tu să spui un cuvânt. Funcția Automatic Call Screening este declanșată printr-un sistem de filtre anti-spam. Dacă un număr este identificat ca fiind asociat cu reclame agresive, escrocherii sau apeluri internaționale suspecte, AI-ul intervine automat. Mai mult, poți seta ca asistentul să răspundă oricărui apel la care nu reacționezi la timp sau imediat, atunci când telefonul este în modul Silențios.