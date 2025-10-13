EFEMERIDE - "Misiunea spațială IRIS" - Pe Pământ a început războiul!
Postat la: 13.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
S-au împlinit 50 de ani de IRIS! Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregătește în stil mare concertul aniversar. Evenimetul va avea loc pe 11 noiembrie la Berăria H, cu două ore de veritabil show rock, împărțit în două părți.
Prima parte poartă numele de Efemeride și spune povestea fascinantă a unui astronaut român care aflat într-o misiune spațială, rămâne izolat în spațiul cosmic, pierzând orice contact cu Pământul. Acest fapt se datorează tensiunilor socio-politice de pe planetă. Va reveni oare pe Pământ? Povestea este spusă prin proiecții video între piese, unde în scurte intervenții putem vedea și auzi gândurile și reflecțiile despre lume ale astronautului nostru rămas singur în spațiul cosmic.
Regizor și scenarist Silviu Munteanu.
Invitat de onoare și parte din povestea noastră este astronautul Dumitru Dorin Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic.
Cea de a doua parte nu va face decât să "arunce sala în aer" cu hiturile formației în buna tradiție IRIS, cu invitați unul și unul: Dan Bitman (HOLOGRAF), Bodo (PROCONSUL), actorul Flaviu Crișan, mezzosoprana Angelica Popescu, Ellie Heart (Eliza Manda), Mike Godoroja & The Blue Spirit, toboșarul Cristian Lucian Dumitrescu, basistul George Costinescu și chitariștii Matei Cioca, Andrei Bălașa și Cezar Popescu (VIȚA DE VIE)
IRIS NELU DUMITRESCU înseamnă:
Nelu Dumitrescu - tobe
Costi Sandu - voce
Relu Marin - claviaturi
Tibi Duțu - bass
Radu Falevici - chitară
Biletele se găsesc accesând AICI.
Nelu Dumitrescu este mai mult decât toboșarul trupei IRIS - este unul dintre membrii fondatori și motorul care a ținut viu pulsul uneia dintre cele mai longevive și iubite formații rock din România. Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a cinci decenii, Nelu a fost martorul și artizanul transformărilor trupei, rămânând fidel visului de a aduce rock-ul românesc la un standard superior. Ritmul său inconfundabil și dedicarea neclintită au transformat IRIS într-un simbol al perseverenței, al pasiunii și al libertății muzicale. Nelu Dumitrescu este considerat „tatăl" toboșarilor din rockul românesc și, împreună cu Nuțu Olteanu și Emil Lechințeanu, a pus bazele trupei IRIS in 1975. Este, însă, singurul membru din formula originală prezent în mod constant până în prezent. Concertul aniversar de 50 de ani reprezintă nu doar o celebrare a unei trupe, ci și omagiul unei vieți dedicate scenei - viața lui Nelu Dumitrescu. În 2025 aniversăm jubileul IRIS!
