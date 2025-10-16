Percheziții DNA la Spitalul Militar Central și acasă la șefa instituției, generalul Florentina Ioniță. Prejudiciul estimat este de aproximativ 8,2 milioane de lei

Procurorii DNA efectuează joi dimineață percheziții la Spitalul Militar Central, condus de generalul Florentina Ioniță, și la domiciliul acesteia, într-un dosar de corupție. Șefa spitalului este suspectată de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante. DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei. DNA are nu mai puțin de 17 suspecți, în acest caz, iar procurorii efectuează 19 percheziții.

Florentina Ioniță (61 de ani) este general de 2 stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015. Numită în ianuarie 2014, în perioada mandatului lui Traian Băsescu, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila", Florentina Ioniță a fost și decorată de fostul președinte al României, pe 12 noiembrie 2014, cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de „Cavaler".

Florentina Ioniță ar fi fost apropiată de o serie de politicieni importanți aflați la putere de-a lungul timpului, printre aceștia numărându-se Klaus Iohannis - fost președinte al României, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă - foști premieri. Născută în Buzău, de specialitate - medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare" oferit de Primăria Municipiului Buzău.