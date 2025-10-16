Percheziții DNA la Spitalul Militar Central și acasă la șefa instituției, generalul Florentina Ioniță. Prejudiciul estimat este de aproximativ 8,2 milioane de lei
Postat la: 16.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Procurorii DNA efectuează joi dimineață percheziții la Spitalul Militar Central, condus de generalul Florentina Ioniță, și la domiciliul acesteia, într-un dosar de corupție. Șefa spitalului este suspectată de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.
Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante. DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei. DNA are nu mai puțin de 17 suspecți, în acest caz, iar procurorii efectuează 19 percheziții.
Florentina Ioniță (61 de ani) este general de 2 stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015. Numită în ianuarie 2014, în perioada mandatului lui Traian Băsescu, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila", Florentina Ioniță a fost și decorată de fostul președinte al României, pe 12 noiembrie 2014, cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de „Cavaler".
Florentina Ioniță ar fi fost apropiată de o serie de politicieni importanți aflați la putere de-a lungul timpului, printre aceștia numărându-se Klaus Iohannis - fost președinte al României, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă - foști premieri. Născută în Buzău, de specialitate - medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare" oferit de Primăria Municipiului Buzău.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Votanții PSD și AUR sunt cei mai creduli in paranormali, conform unui studiu care arată că ezoterismul are mare trecere în societatea românească - peste 51%
Majoritatea romanilor cred in existența locurilor „incarcate energetic" și in influența acestora asupra starii oam ...
-
Seful Serviciului Secret GUR chiar crede ca Ucraina ar fi putut castiga pana acum războiul cu Rusia. Declaratiile lui sunt penibile
General-locotenentul Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR), ...
-
S-a publicat raportul cu inflatia din Europa. Romania este detasat pe primul loc: Avem o inflatie de 5 ori mai mare decat media din Europa. Urmează Revoluția!
Inflatia este o taxa generata de stat prin politicile fiscale si monetare. Este cea mai periculoasa taxa. Guvernele din ...
-
România practică tortura instituționalizată până la moarte în unele cazuri în unitatile de psihiatrie
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) indeamna autoritatile din Romania intr-un raport ...
-
Șeful JP Morgan anunta o criză bancară uriașă: Creditele date prea ușor vor produce falimente în lanț
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat ca recentele falimente din sectorul auto american semnale ...
-
A fost adoptată Legea prosumatorilor. Ce pot face oamenii
Camera Deputaților a adoptat Legea prosumatorilor, care le permite romanilor sa compenseze energia produsa la o locuința ...
-
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de către DNA în dosarul care l-a dat jos de la șefia ANPC
DNA l-a trimis in judecata pe Cristian Popescu Piedone, in dosarul in care este acuzat de procurori ca a anunțat control ...
-
Depresiunea mediteraneana vine vineri. Ce se va întîmpla cu vreme?
Modelarile continua sa proceseze episodul care initial era estimat pentru Duminica, mutandu-l pe parcursul zilei de Vine ...
-
Eximbank - banca pierderilor garantate. Statul român plătește nota clientelei oculte!
Ceea ce trebuia sa fie o banca de sprijin pentru exporturi și investiții romanești s-a transformat, sub ochii Guvernului ...
-
Nu le arunca, valorează o avere! Obiectele banale din anii 2000 care se vând azi cu prețuri aberante
Obiecte considerate candva banale, pe care mulți le-au ignorat sau le ignora chiar și astazi, s-au transformat, in mod n ...
-
Telefonul care iti preia apelurile si vorbeste in locul tau. Inteligența artificială cu care e dotat va decide dacă merită să vorbești chiar tu cu apelantul
Noua generatie de telefoane din 2026 va putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligența artif ...
-
Festivalul din România care riscă să fie anulat din cauza unei ordonanțe ce poate paraliza lumea artistică
Pe 1 octombrie, Guvernul Romaniei a emis ordonanța de urgența OUG 52 care a pus pe jar lumea culturala. Ziare.com prezin ...
-
Chatboții AI care promit o legătură directă cu Dumnezeu și sfinții câștigă teren și în România. Însă, dacă vrei să „discuți" cu divinitatea, o poți face doar contra cost
Tot mai multe aplicații mobile promit credincioșilor o „linie directa" cu Dumnezeu și sfinții, oferind conversații ...
-
Noi credeam ca Bolojan e doar ticălos, dar e și nătărău. Date INS: Salariul mediu e o iluzie. Cifrele reale de care se feresc politicienii
Cifrele INS arata o a doua scadere consecutiva a salariului mediu net, care a fost de 5.387 lei (puțin peste 1.058 euro) ...
-
Un studiu despre Near Death Experiments: "Sentimentul de a fi un străin în propria viață"
Inima lui Sarah s-a oprit timp de trei minute in timpul operației. Cand și-a revenit, totul parea diferit, dar nu in mod ...
-
Oamenii de știință au reușit să producă în premieră sânge uman în laborator prin intermediul unor celule stem
Cercetatorii de la Universitatea Cambridge au anunțat o realizare științifica spectaculoasa. Ei au creat in laborator st ...
-
OMS solicită politici dure anti-alcool în Europa pentru scăderea numărului de cazuri de cancer
Biroul regional european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a indemnat marti guvernele europene sa adopte politi ...
-
UE vrea să interzică țigările cu tutun, pe cele electronice și pe cele cu tutun incalzit
Țigarile cu filtru și cele electronice de orice fel ar putea fi in curand istorie in Uniunea Europeana, deoarece Consili ...
-
Miliardarul Big Tech Peter Thiel spune că Greta Thunberg este slujitoarea „Anticristului"
Investitorul din Silicon Valley, Peter Thiel, i-a etichetat pe activista suedeza pentru clima Greta Thunberg și pe criti ...
-
Expertiza criminalistică îl indică drept responsabil pe polițistul Vlad Roșca pentru moartea studentului Andrei Șerban Ionescu, accidentat mortal în Poiana Brașov
Raportul de expertiza criminalistica arata fara echivoc ca polițistul Vlad Roșca, aflat sub influența alcoolului și circ ...
-
Ne putem aștepta la o pană uriașă de curent în toată Europa: cu echipamentul potrivit, oricine poate ataca rețeaua europeană de electricitate
Gandiți-va la sistemul electric european ca la o vasta panza de paianjen invizibila, care interconecteaza nenumarate loc ...
-
UE ne exploateaza mascat bogatiile subsolului in folosul tarilor occidentale contra a 600 de milioane de euro investitii din care nu ramanem cu nimic!
Comisia europeana a pus la dispozitie peste 600 milioane de euro pentru exploatarea zacamintelor romanesti, apare transc ...
-
L-au ars iar pe Dan Diaconescu - rămâne fără emisiune. Cine a dat ordinul si de ce: e implicat un fost sef de serviciu secret
Colaborarea dintre Dan Diaconescu și Canal 33 a ajuns la final, la doar șase luni de la debut, realizatorul anuntand pe ...
-
EFEMERIDE - "Misiunea spațială IRIS" - Pe Pământ a început războiul!
S-au implinit 50 de ani de IRIS! Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregatește in stil mare concertul ...
-
Absolut inexplicabil: Oamenii de știință au descoperit ADN uman într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani
Într-o descoperire care pune sub semnul intrebarii tot ceea ce credeam ca știm despre viața in univers, cercetator ...
-
Bumerangul austeritatii il loveste pe Bolojan în cap: În loc să vină bani, se pierd bani de la Buget
Masurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul d ...
-
Jaf la drumul mare cu noua lege a RCA: Transportatorii ameninta cu proteste masive
Tensiuni majore in jurul votului de marți privind modificarea Legii RCA. Confederația Operatorilor și Transportatorilor ...
-
Omenirea a intrat pe un drum fără întoarcere - Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depăşite
Încalzirea globala depaseste pragurile de pericol mai repede decat se preconiza, recifele de corali din intreaga l ...
-
Finanțele cuantice: Descoperirile fizicii încep să zdruncine tot ce știam despre noroc ca fiind la voia intamplarii
Descoperirile recente din domeniul fizicii cuantice zdruncina percepția tradiționala, sugerand ca „norocul" ar put ...
-
Avertisment dur de la Banca Centrală Europeană. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrala Europeana (BCE) trage un semnal de alarma. În era digitala, o criza bancara nu mai are nevoie de sa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu