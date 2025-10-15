Depresiunea mediteraneana vine vineri. Ce se va întîmpla cu vreme?

Modelarile continua sa proceseze episodul care initial era estimat pentru Duminica, mutandu-l pe parcursul zilei de Vineri. Schimbarea confirma episodul de ploi, aducandu-l la mai putin de trei zile din acest moment. Totodata, modelarile par sa mizeze pe inca un episod la inceputul saptamanii viitoare, o data cu deblocarea circulatiei atlantice.

O data cu aceasta schimbare, modelarile confirma ca este vorba de o depresiune mediteraneana de aceasta data si nu un ciclon, dar care este diferenta? Ciclonul mediteranean are o masa de aer rece de altitudine prin care interactioneaza cu vortexul troposferic. Acea masa de aer este de fapt cea care poarta denumirea de "Cut-off low", denumire ce arata faptul ca este rupta (taiata) de corpul principal al vortexului.

Depresiunea este un centru baric mai slab, cu o presiune a nucleului de obicei mai ridicata decat un ciclon si mai putin extinsa. Ne asteptam la ploi puternice? Sub nicio forma. Dupa cum probabil ca ati observat deja, modelarile sunt foarte "precaute" cu privire la precipitatiile din acest episod, care abia se ridica la valori de 20 de litri. Ciclonii sunt structuri de aer.

Astfel, acestea reactioneaza la conditiile pe care le intalnesc, la fel ca si norii Cumulonimbus, ce alcatuiesc furtunile din timpul verii. În cazul unui ciclon, orice fortare in schimbarea directiei duce la rate crescute de precipitatii, dar si la un timp mai lung petrecut in zona tarii noastre. Transporturile de aer rece intensifica la randul lor efectele.

Cu toate acestea, in acest caz vorbim DOAR despre o depresiune dinspre Marea Mediterana, care va traversa teritoriul tarii noastre. Aceasta va sosi in a doua parte a zilei de Vineri, urmand sa paraseasca teritoriul national pe parcursul zilei de Sambata.

O data ce va iesi de pe teritoriul nostru, depresiunea va fi absorbita de un ciclon temperat.