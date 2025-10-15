Șeful JP Morgan anunta o criză bancară uriașă: Creditele date prea ușor vor produce falimente în lanț

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat că recentele falimente din sectorul auto american semnalează începutul unei perioade de corecţie după mai bine de un deceniu de creditare prea permisivă, transmite CNBC.

Comentariile sale vin după prăbuşirea companiei de piese auto First Brands şi falimentul creditorului subprime Tricolor Holdings, specializat în finanţarea achiziţiilor de maşini.

"Am avut o piaţă de credit în expansiune încă din 2010 sau 2012 - aproape 14 ani. Aceste falimente sunt primele semne că s-ar putea să existe un exces acolo. Dacă va veni o recesiune, vom vedea cu siguranţă mai multe probleme de credit," a spus Dimon într-o discuţie cu CNBC.

Pe o notă mai directă, Dimon a adăugat în timpul conferinţei telefonice cu analiştii: "Când vezi un gândac, probabil că sunt mai mulţi. Toată lumea ar trebui să fie avertizată."

Cele două cazuri au ridicat îngrijorări privind riscurile ascunse din finanţarea corporativă privată, unde mari bănci americane, inclusiv JPMorgan, Jefferies şi Fifth Third Bank, oferă împrumuturi companiilor din industrie.

Deşi JPMorgan nu a fost afectată direct de falimentul First Brands, banca a suferit pierderi de 170 milioane de dolari din expunerea la Tricolor, a confirmat directorul financiar Jeremy Barnum.

"Nu este cel mai strălucit moment al nostru. Important este să analizăm la rece fiecare detaliu, ca să evităm repetarea greşelilor.," a recunoscut Dimon.

Barnum a adăugat că indicatorii interni de risc de credit ai băncii, inclusiv ratele de neplată timpurii, rămân stabili şi chiar mai buni decât se aştepta, dar instituţia urmăreşte cu atenţie piaţa muncii, care ar putea influenţa creditul de consum în lunile următoare.

Falimentele din sectorul auto s-au produs în contextul tensiunilor comerciale accentuate dintre SUA şi China, generate de noile tarife impuse de administraţia Trump, care au afectat lanţurile internaţionale de aprovizionare.

Banca de investiţii Jefferies a declarat că fondurile sale sunt expuse cu 715 milioane de dolari la companii asociate cu First Brands, iar UBS a raportat o expunere de aproximativ 500 milioane de dolari. De asemenea, Fifth Third Bank a estimat pierderi de până la 200 milioane de dolari în legătură cu presupuse activităţi frauduloase ale Tricolor.

Dimon a concluzionat că aceste evenimente ar trebui să fie un semnal de avertizare pentru sistemul bancar: "Piaţa de credit a fost prea relaxată prea mult timp. Acum începem să vedem consecinţele."