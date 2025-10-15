S-a publicat raportul cu inflatia din Europa. Romania este detasat pe primul loc: Avem o inflatie de 5 ori mai mare decat media din Europa. Urmează Revoluția!

Inflatia este o taxa generata de stat prin politicile fiscale si monetare. Este cea mai periculoasa taxa. Guvernele din ultimii 10 ani au facut toate greselile monetare si fiscale scrise in cartile de economie.

Riscul maxim este ca peste 12 luni inflatia in Romania sa fie de peste 50%, după cum stau lucrurile azi. Si iată de ce:

Riscul 1: Deficitul de Cont Curent

Conform datelor Eurostat, Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. In perioada ianuarie august 2025, Romania are un deficit de Cont Curent de 18,7 miliarde euro. Practic, au iesit din Romania 18,7 miliarde euro din relatia comerciala import -export. In mod normal cursul euro ar trebui sa creasca in fiecare zi. Pentru a mentine artificial cursul, Guvernul a imprumutat de la banci straine de la inceputul anului suma de 15 miliarde euro. Aceasta schema nu va mai merge deoarece toti creditorii ne obliga sa reducem deficitul bugetar. Fara aceste imprumuturi externe, cursul euro va ajunge la 7 lei in cateva luni.

Riscul 2 : Toate preturile din Romania sunt exprimate in euro

In Romania este o anomalie economica. Toate preturile sunt exprimate in euro (locuinte, masini, telefonie, dentist, spaga etc). Preturile sunt in euro, doar ca noi platim lei. Riscul de la pct 1 pune o presiune foarte mare pe curs.

Riscul 3 : Deficitul bugetar

Romania are cel mai mare deficit bugetar din Europa , 9% din PIB. Statul trebuie sa se imprumute sume imense de bani pentru a sustine deficitul bugetar. Aceste sume imprumutate cresc inflatia. Daca inflatia din 2023 a fost la nivel mondial, inflatia uriasa de acum este 100% meritul Guvernelor din Romania din ultimii ani.

Mai mult, în anul 2009 inflatia din Romania era 4%. Acum inflatia este 10%. In 2025 este infinit mai complicat sa ti reduca salariul sau sa-ti pierzi locul de munca. De aceea este foarte dificil sa reduci numarul de bugetari.

Concluzii

Inflatia are 3 faze:

Faza 1: in care statul printeaza bani. Consumul creste. Din aceasta cauza si economia creste;

Faza 2 : inflatia creste accelerat si saraceste populatia;

Faza 3 : Revolta populatiei;

Probabil Romania va intra in curand in Faza 3.

Radu Georgescu