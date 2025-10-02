Cică iar vine Covidu' nașpa: În Statele Unite si Marea Britanie au inceput noile sesiuni de vaccinare

Noi variante de Covid, cu simptome neobișnuite, au început să cuprindă SUA pe fondul avertismentului, unul înfiorător, că până și cazurile foarte ușoare riscă acum „efecte de durată".

O voce răgușită și o durere în gât ascuțită, ca o „lamă de ras", apar ca semne revelatoare ale celor mai recente variante de Covid. Tulpinile XFB, denumite Stratus, și NB.1.8.1, cunoscute sub numele de Nimbus, alimentează o creștere a infecțiilor, cazurile crescând în special în ultimele săptămâni.

Dr. Aaron Glatt, expert în boli infecțioase de la spitalul Mount Sinai din New York, a declarat pentru Today.com că pacienții se plângeau de „durere severă, ca și cum gâtul lor ar fi acoperit cu lame de ras".

Dr. Tyler Evans, expert în boli infecțioase, care a fost directorul medical al orașului New York în timpul primului val alpandemiei, a declarat pentru Daily Mail: „Activitatea Covid este în mod clar din nou în creștere". „Deși suntem într-o situație mult mai bună decât în ​​2020, creșterea transmiterii reprezintă în continuare un risc pentru cei cu afecțiuni preexistente sau acces limitat la îngrijire. Îngrijorarea ar trebui să ducă la pregătire, dar nu la panică".

Dr. Evans a adăugat: „Tulpina dominantă în SUA în acest moment este o subvariantă Omicron numită Nimbus (NB.1.8.1). Se răspândește rapid, dar nu este mai severă decât formele anterioare. Poate fi în continuare periculoasă pentru adulții în vârstă, persoanele cu afecțiuni cronice și cele cu sistem imunitar slăbit."

Noile tulpini pot provoca, de asemenea, afecțiuni Covid mai familiare, cum ar fi dureri de cap, tuse, oboseală și nas curgător sau înfundat. Experții subliniază că nu sunt mai periculoase decât versiunile anterioare, dar mutațiile genetice înseamnă că se răspândesc mai ușor.

Nivelurile de Covid au început să crească în SUA, la sfârșitul lunii august, și au atins un vârf la mijlocul lunii septembrie. În prezent, Nevada, Utah, Delaware și Connecticut înregistrează toate niveluri „foarte ridicate".

XFB a fost detectat prima oară în ianuarie în Asia de Sud-Est și a fost găsit în SUA două luni mai târziu.

În mai, acesta a reprezentat doar trei procente din infecțiile cu Covid din SUA. Dar, la 9 septembrie, acesta a reprezentat 80% din cazurile de Covid din SUA.

În Regatul Unit, Agenția pentru Securitate Sanitară (UKHSA) a declarat că numărul cazurilor de infecție a crescut de la 7,6% la 8,4% în doar o săptămână, în timp ce internările în spital pentru Covid au crescut de la 2 la 2,73 la suta de mii de locuitori. UKHSA sfătuiește pe oricine prezintă simptome să stea acasă, dacă este posibil, și să evite contactul cu persoanele vulnerabile. Cei care trebuie să iasă sunt îndemnați să poarte o mască de protecție.

Ca măsură suplimentară, în Regatul Unit, oficialii din domeniul sănătății au lansat o campanie de vaccinare de iarnă, îndemnând milioane de oameni să se vaccineze împotriva Covid-ului și a gripei. Femeile însărcinate și copiii sunt, de asemenea, invitați la vaccinare, iar copiii mici pot primi anul acesta un spray antigripal la farmaciile comunitare.