Un diagnostic horror asupra bolii de care suferă Nicușor Dan: A fost ales de servicii pentru că pacientii TOC sunt cel mai ușor de dresat!

Două citate ne-au atras atentia despre posibilele explicatii ale bolii evidente, grave, de care sufera presedintele Nicusor Dan, dar - in plus - de ce a fost ales pentru aceasta functie si de ce s-au anulat alegerile democratice pentru a se pune in post un om manipulabil, supus 100% serviciilor secrete si statului paralel:

"Toate acestea, puse cap la cap, ne indică fără drept de apel un individ suferind la modul evident de Tulburare Obsesiv-Compulsivă. Este însă interesant modul în care cei din staff-ul său au ascuns manifestările în timpul campaniei electorale. Toate elementele pe care le vedem acum nu au fost vizibile în timpul campaniei. Cel mai probabil Nicușor Dan a fost tratat cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, care reprezintă un tratament medicamentos de primă linie pentru TOC și care maschează destul de bine intensitatea obsesiilor, scăzând nivelul general de anxietate. Însă aceste tratamente nu pot fi recomandate de indivizii anonimi din echipa electorală, ci ele sunt prescrise doar de un psihiatru. Asta ne arată că, în realitate, există o probabilitate mare ca în spatele lui Nicușor Dan să stea un serviciu specializat care are autoritatea asupra sa.

Abia de-aici înainte putem înțelege și DE CE a fost ales Nicușor Dan pentru funcția de președinte. Puțini știu cum se comportă un individ cu TOC atunci când se află sub autoritatea cuiva: este marcat de o hiper-conformitate rigidă! Astfel: are o supunere imediată și literală, urmând la literă instrucțiunile primite, fără a pune întrebări sau a devia; ca supus îi iese în evidență perfecționismul exagerat, astfel încât e capabil să depună eforturi monumentale pentru îndeplinirea perfectă a sarcinilor; paralizat de frica de a greși, individul cu TOC dă dovadă de lipsă de inițiativă sau de creativitate; face totul întocmai ca să nu cumva să greșească". (Dan Diaconu - "În vizită la psihiatru sau de ce Nicușor Dan este în realitate o armă").

"Această mișcare a fost calculată dinainte, dar va fi justificată de incapacitatea evidentă a lui Nicușor de a conduce. După ce va fi obligat să-l învestească pe Bolojan și guvernul Sistemului, cu niște consilieri prezidențiali impuși tot de către Sistemul din SECURISTAN, Nicușor va mai presta (strict formal!) doar pentru nominalizările la directoratele civile de la SRI și SIE (decise deja!), respectiv la CCR, iar după 1 iulie nu prea vom mai auzi despre el, va conviețui cu 'activa' Mirabela, ce-o să-i reprezinte interesele de afaceri, și va avea parte de sesiuni lungi (și necesare!) de discuții cu sora sa, psiholoaga Claudia Dan.

Iar Ilie Bolojan se va opinti vreo 6 luni ca să salveze ce nu poate fi salvat, anume stabilitatea macroeconomică a țării, apoi va fi schimbat cu un alt 'Ilie de la sculărie'. Tot Nicușor va semna decretul, apoi în 2026 ne va părăsi (pe motiv de boală), iar noi vom avea parte de alte prezidențiale, cu sau fără STS. Notați-vă în minte ca să nu uitați!". (Cozmin Guşă, 10 iunie 2025, emisiune Gold FM)