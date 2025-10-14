UE vrea să interzică țigările cu tutun, pe cele electronice și pe cele cu tutun incalzit

Postat la: 14.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

UE vrea să interzică țigările cu tutun, pe cele electronice și pe cele cu tutun incalzit

Țigările cu filtru și cele electronice de orice fel ar putea fi în curând istorie în Uniunea Europeană, deoarece Consiliul UE intenționează să urmeze propunerea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și plănuiește să le interzică, scrie cotidianul austriac Heute.

În proiectul de rezoluție al Consiliului UE, la care a avut acces Heute, se precizează că „interdicția privind producerea, importul, distribuția și vânzarea de țigări cu filtru ar aduce o contribuție importantă la suprimarea consumului de tutun", și că țigările electronice ar putea fi, de asemenea, interzise.

Așa cum s-a anunțat, OMS va analiza recomandările la conferința sa de la Geneva din noiembrie, existând posibilitatea ca o revizuire planificată a Directivei privind produsele din tutun să introducă o interdicție generală, lucru pe care Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, îl susține și ea.

