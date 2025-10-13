Finanțele cuantice: Descoperirile fizicii încep să zdruncine tot ce știam despre noroc ca fiind la voia intamplarii
13.10.2025
Descoperirile recente din domeniul fizicii cuantice zdruncină percepția tradițională, sugerând că „norocul" ar putea avea o structură mai profundă, influențată de legile probabilității cuantice. De aici decurg o serie de aplicatii in viata reala, care se refera si la castigurile financiare. Daca poti sa stapanesti probabilitatea cuantica si sa o aduci in favoarea lumii macro atunci poti sa maresti exponential sansele de castig financiar.
Spre deosebire de fizica clasică, bazată pe cauză și efect, lumea cuantică funcționează după reguli în care incertitudinea este fundamentală. Aici, particulele pot exista simultan în mai multe stări, iar realitatea pare să fie modelată nu doar de evenimente, ci și de observația însăși. Aici, particulele nu ocupă o singură stare, ci există simultan într-o multitudine de stări potențiale, iar traiectoria și comportamentul lor pot fi influențate subtil de observare, de intenție și de interacțiunea cu alte sisteme.
Această realitate sugerează că evenimentele pe care le considerăm norocoase sau ghinioniste ar putea fi, de fapt, rezultatul unor interacțiuni cuantice de o complexitate remarcabilă. Atunci când indivizii iau decizii conștiente, își concentrează intențiile sau acționează într-un anume context, ei pot exercita o influență subtilă asupra rezultatelor la nivel cuantic. Aceasta nu echivalează cu o garanție că orice dorință se va îndeplini, însă deschide perspectiva că „norocul" este modelat de factori care depășesc simpla întâmplare, incluzând aici conștientizarea, o pregătire adecvată și sincronizarea acțiunilor.
Mai mult, anumite studii indică faptul că așteptările pozitive și o mentalitate orientată spre succes pot genera efecte în cascadă asupra probabilităților, un fenomen adesea descris drept efectul observatorului. În limbajul cuantic, simpla observare a unui sistem poate altera deznodământul acestuia. Transpus în viața noastră de zi cu zi, acest lucru implică faptul că ceea ce noi numim adesea noroc s-ar putea naște dintr-o combinație armonioasă între acțiunile noastre conștiente și mecanica cuantică fundamentală a universului. Așa că pe departe ieea că totul ar fi lăsat doar în mâinile sorții.
Chiar dacă aceste concepte rămân ancorate în sfera teoretică și continuă să fie subiectul unor explorări intense din partea fizicienilor, ele oferă un cadru de gândire profund fascinant pentru a redefini percepția noastră asupra norocului și a ghinionului. Norocul nu ar mai fi atunci o forță mistică, ci mai degrabă o reflectare a modului în care noi înșine interacționăm cu natura probabilistă a Universului.
Această viziune cuantică ne încurajează să adoptăm un rol mai proactiv în modelarea propriilor rezultate, punând accentul pe pregătire, pe atenție și pe intenție, în detrimentul unei speranțe oarbe. Universul ar putea fi mult mai receptiv decât ne-am imaginat odată, iar „norocul" nostru s-ar putea dovedi a fi ceva ce influențăm mai mult decât ne dăm seama. Pe aceasta teorie se bazeaza si economia cuantica, implicit finantele cuantice, care sunt privite ca un viitor absolut inevitabil.
