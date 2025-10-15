Festivalul din România care riscă să fie anulat din cauza unei ordonanțe ce poate paraliza lumea artistică

Pe 1 octombrie, Guvernul României a emis ordonanța de urgență OUG 52 care a pus pe jar lumea culturală. Ziare.com prezintă un exemplu concret privind modul în care această ordonanță afectează viața culturală: cazul Festivalului Internațional de Jazz "Johnny Răducanu" de la Brăila, ajuns la a XII-a ediție.

Potrivit OUG 52, instituțiile publice sunt obligate să folosească o structură de buget unitară, în care cheltuielile sunt organizate pe diverse categorii: utilități, reparații, servicii și multe altele, iar tot ce nu se încadrează în aceste secțiuni sunt contabilizate în categoria „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".

Dar dacă acest lucru ar însemna, cel puțin teoretic, stoparea risipei banilor publici în primării, motivul pentru care a și fost dată, pentru instituțiile de cultură, care sunt de asemenea plătite de la bugetul de stat, însă, măsura înseamnă blocarea unor activități.

Iar asta pentru că multe dintre cheltuielile esențiale care intrau la categoria „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii" erau subcontractate, după cum arată și exemplul Festivalului Internațional de Jazz "Johnny Răducanu" de la Brăila, care acum nu se mai ține din simplul motiv că instalația de sunet trebuia închiriată, iar acest lucru nu mai este posibil sub incidența OUG 52.

"Festivalul de jazz de la Brăila, care este organizat de centrul cultural din Brăila, a avut întreaga finanțare, a rezolvat totul, are contractele cu artiștii și mai trebuia să închirieze instalația de sunet. Și nu mai au bani, nu le mai dă voie acest OUG să închirieze instalația de sunet și nu poți ține un festival fără instalație de sunet", a explicat Nicu Alifantis, inițiatorul Festivalului Internațional de Jazz "Johnny Răducanu" de la Brăila.

Prin urmare, explică Nicu Alifantis, dacă discutăm de o instituție privată care se ocupă de zona culturală, aceasta nu este afectată, în schimb tot ce înseamnă instituții de cultură, de la primărie până la ultimele entități culturale ale unui județ sau ale unui municipiu, acestea sunt afectate de OUG 52.

„Eu m-am revoltat, pentru că m-am zbătut foarte tare să ia naștere acest festival. Cu ce te îmbogățești la buget de pe urma unor bani de la cultură? De la cultură te-ai găsit să iei bani?", se întreabă, retoric, Nicu Alifantis.

Acesta mai arată însă și spre alte efecte ale ordonanței, cum ar fi că există primării, de exemplu, care au nevoie de certificate de naștere, de certificate de deces, documente necesare cetățenilor zi de zi pentru acest tip de evenimente, dar care nu mai sunt puse la dispoziția lor tot din cauza acestui OUG.

„Dacă eu reușesc să fac un decor cu o firmă care are un angajat care face mai multe decoruri, timp de o lună, pentru mai multe evenimente, faptul că eu externalizez cu firma respectivă s-ar putea chiar să-mi aducă o reducere de cheltuieli. În loc să plătesc în interiorul teatrului un decorator care face un decor pe lună și îl plătesc cu salariu full, eu aș putea să negociez un tarif cu un extern care are un lucrător care face 30 de decoruri pe lună pentru diferite locații și care, pentru că are rulaj, își poate permite să negocieze cu mine mult mai bine tariful pentru a face acel decor", a explicat profesorul de economie Cristian Păun.

„Este similar pazei. Permanent avem această discuție, să am paznicii mei ca instituție publică sau să externalizez paza către un terț, pentru că de multe ori ai costuri mai mici dacă negociezi cum trebuie, pentru că sunt concurenți care se bat pentru așa ceva", mai explică acesta. „Dacă vrem să curățăm de cheltuieli primăriile, UAT-urile, cred că ar trebui să discutăm mai clar problema acestor companii internalizate de facto în Primărie, dar care sunt, de fapt, cumva de fapt independente de Primărie. De asta OUG-ul ar trebui să fie pro-externalizare și nu să internalizeze totul în instituțiile publice".

Aceasta este, de altfel, singura cheie în care poate fi citit faptul că Ministerul Culturii va depune un amendament la "Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare".

Ministerul Culturii încearcă astfel să salveze de la colaps instituțiile de cultură din subordine, în condițiile în care aplicarea fără discernământ a tuturor prevederilor OUG 52 și la nivelul teatrelor sau muzeelor ar genera situații extrem de grave. Nicu Alifantis, care a explicat faptul că după o postare a sa pe acest subiect a fost sunat de ministrul Culturii, care i-a transmis faptul că va susține acest amendament. „Probabil că o să reușească, pentru că unele lucruri sunt aberante", încheie acesta.