Legea Firea, PLX 145/2023 își face efectul: Copil în vârstă de 4 ani, trimis în plasament, după ce mama i-a interzis să se joace pe telefonul mobil

O mamă din București trece printr-o dramă după ce Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) i-a luat copilul în plasament de urgență, după ce au fost contactați de către medicul ei de familie.

Totul ar fi pornit de la o neînțelegere, dar autoritățile s-au grăbit să o despartă de propriul copil. Medicul de familie le-a relatat celor de la Protecția Copilului cum micuțul de 4 ani s-a supărat când nu i s-a permis să se joace pe telefonul mobil și că mama „suferă de episoade depresive şi ar avea nevoie de consiliere psihologică". Autoritățile au decis să-l ia în plasament în aceeași zi, după o evaluare sumară.

„Așteptam la programare și copilul meu voia să se joace cu telefonul, eu nu am vrut să plângă pe motiv că vrea telefonul, și ea mi-a zis „nu-i da telefonul, închide-l". Și am închis telefonul, și normal că acest copil a plâns că voia să se joace. A fost o situație în care copilul era deja plictisit. Copilul nu este agresiv, are 4 ani", a povestit Alina Păsărelu, mama copilului, citată de Digi24.ro. Până și medicul de familie a fost șocat de graba de a despărți copilul de mama și a explicat că reacția DGASPC a fost exagerată.

„A fost alta ideea, chiar le-am scris. Dacă e ceva, să retrag sesizarea, eu retrag, dar dați-i copilul înapoi, pentru că ea nu a fost o mamă rea... Dar nici să-l ia așa, dintr-o dată. Puteau să îl integreze, să ducă copilul la o grădiniță. A fost cel mai ușor să ia copilul, să o debarasăm, o declarăm nebună și aia e", a declarat medicul de familie.