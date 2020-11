Mark Gitenstein, fostul ambasador al SUA la Bucuresti, face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden

Mark Gitenstein (73 de ani), fostul ambasador al SUA la Bucuresti in perioada 2009 - 2012, face parte din echipa de tranzitie anuntata de presedintele-ales, Joe Biden, potrivit site-ului oficial. Informatia confirma relatia de prietenie de aproape 40 de ani intre Gitenstein si Biden, care au lucrat indeaproape in Senatul SUA, dar si atunci cand Biden era vicepresedintele SUA.

In acest moment, Mark Gitenstein este consilier senior pentru comert international la compania de avocatura Mayer Brown, dar si membru in board-ul Fondului Proprietatea, care detine actiuni la majoritatea marilor companii de stat din Romania. Gitenstein a ramas un bun cunoscator al Romaniei dupa plecarea din functia de ambasador. In 5 septembrie 2020, el a fost anuntat oficial ca membru al consiliului consultativ al echipei de tranzitie Joe Biden - Kamala Harris. Cei doi sunt prieteni de familie. In 2012, la inaugurarea noului sediu al Ambasadei SUA la Bucuresti, la ceremonie a participat si Beau Biden, fiul lui Joe Biden si procuror general al statului Delaware.