Microbul-lipsă: Cum afectează vaccinarea COVID flora microbiană și imunitatea intregului organism

Într-o revelație izbitoare, gastroenterologul Dr. Sabine Hazan a descoperit o tendință îngrijorătoare în rândul persoanelor vaccinate cu serul anti-COVID de tip ARN mesager: o deficiență semnificativă în bifidobacterii, o bacterie intestinală vitală, esențială pentru un sistem imunitar robust.

Această cercetare nu evidențiază doar impactul potențial asupra adulților vaccinați, ci trage un semnal de alarmă și în ceea ce privește nou-născuții nevaccinați ai mamelor vaccinate, care prezintă o carență similară a acestui microb esențial. Pe măsură ce Dr. Hazan își aprofundează descoperirile, ea aruncă lumină asupra implicațiilor pentru imunitate și sănătatea generală, provocându-ne să reconsiderăm relația dintre vaccinare și sănătatea microbiomului intestinal.

În mod alarmant, nu doar persoanele vaccinate cu serul ARN mesager anti-COVID sunt lipsite de bacteriile intestinale esențiale pentru imunitate. Se pare că și nou-născuții nevaccinați ai mamelor vaccinate sunt deficitari în aceste bacterii, în ciuda faptului că microbiomul unui nou-născut este de obicei compus în proporție de 90% din bifidobacterii, care sunt esențiale pentru imunitatea lor naturală la majoritatea virușilor.

Dr. Sabine Hazan este un specialist de top la nivel mondial în gastroenterologie, medicină internă și hepatologie. Ea este, de asemenea, fondatorul și directorul general al Malibu Specialty Centre și Ventura Clinical Trials, unde conduce și supraveghează studii clinice pentru cercetări de ultimă oră privind diverse probleme medicale.

Dr. Hazan explică faptul că a observat pentru prima dată că bifidobacteriile lipseau din intestinele pacienților care prezentau Covid sever. „Am continuat să colectez probe de scaun de la pacienți și am observat că pacienții cu Covid sever aveau o anumită bacterie care lipsea în comparație cu persoanele care au fost foarte expuse la Covid, dar nu au avut niciodată Covid. Acea bacterie se numește bifidobacteria."

„Este prezent la nou-născuți, acesta este motivul pentru care nou-născuții nu au avut probleme cu Covid la început, și este absent la persoanele în vârstă. Procesul de îmbătrânire este o pierdere de bifidobacterii. Am publicat o lucrare: 'The Lost Microbes of Covid-19', a durat 8 luni să o publicăm. Dacă studiați bifidobacteriile, așa cum am făcut eu, veți observa că vitamina C chiar crește bifidobacteriile. Acesta este motivul pentru care vitamina C este importantă atunci când aveți de-a face cu viruși.", mai spune expertul.

„Ivermectina a fost, de asemenea, un medicament interesant, deoarece am observat că ivermectina a crescut, de asemenea, bifidobacteriile în termen de 24 de ore de la administrarea sa. De ce ivermectin? Dacă vă uitați la ce este ivermectina, este un produs fermentat al unei bacterii care este similară cu bifidobacteriile. De fapt, sunt în același grup de microbi. Ele trăiesc ca surori și frați în microbiom. Știam că ivermectina crește bifidobacteriile, dar mi-am spus: Nu pot să ies și să public asta, va fi prea controversat".