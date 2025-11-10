Misiunea spațială "IRIS 50" - Bucharest, we have a problem: Dumitru Prunariu aterizează in direct la Beraria H - 11.11.2025, ora 18,00

Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregătește în stil mare concertul aniversar pentru IRIS - 50 de ani. Reamintim celor doritori ca evenimetul va avea loc pe 11 noiembrie la Berăria H, cu două ore de veritabil show rock, împărțit în două părți.

Prima parte poartă numele de "Efemeride" și spune povestea fascinantă a unui astronaut român care aflat într-o misiune spațială, rămâne izolat în spațiul cosmic, pierzând orice contact cu Pământul. Acest fapt se datorează tensiunilor socio-politice de pe planetă. Va reveni oare pe Pământ? Povestea este spusă prin proiecții video între piese, unde în scurte intervenții putem vedea și auzi gândurile și reflecțiile despre lume ale astronautului nostru rămas singur în spațiul cosmic.

Regizor și scenarist Silviu Munteanu.

Invitat de onoare și parte din povestea noastră este astronautul Dumitru Dorin Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic.

Cea de a doua parte nu va face decât să "arunce sala în aer" cu hiturile formației în buna tradiție IRIS, cu invitați unul și unul: Dan Bitman (HOLOGRAF), Bodo (PROCONSUL), actorul Flaviu Crișan, mezzosoprana Angelica Popescu, Ellie Heart (Eliza Manda), Mike Godoroja & The Blue Spirit, toboșarul Cristian Lucian Dumitrescu, basistul George Costinescu și chitariștii Matei Cioca, Andrei Bălașa și Cezar Popescu (VIȚA DE VIE)

IRIS NELU DUMITRESCU înseamnă:

Nelu Dumitrescu - tobe

Costi Sandu - voce

Relu Marin - claviaturi

Tibi Duțu - bass

Radu Falevici - chitară

Biletele se găsesc accesând AICI.