A apărut "Colindul Bolojanului": "Pensii înghețate, salarii tăiate, datorită ție, măi, dragă Ilie!"

Presa din județul Bihor - acolo unde a activat Ilie Bolojan înainte să vină la București - a publicat, înainte de Crăciun, versurile unui cântec intitulat "Colindul Bolojanului". Colindul a fost creat de jurnalistul bihorean Mircea Chirilă și publicat în E Bihoreanul la data de 24 decembrie.

Textul prezintă unele calități pe care le-ar avea Ilie Bolojan, însă cele mai multe mențiuni la adresa premierului sunt negative. De exemplu, se spune cum a reușit fostul șef al Consiliului Județean Bihor să devină premier. Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt considerate dure. Pe de altă parte, autorul textului este de părere că Bolojan ar fi conștient de faptul că, în ciuda măsurilor dure pe care le impune, nu va reuși să anihileze "hoția".

Colindul Bolojanului

"A plecat mai an

Badea Bolojan

Tocmai la Bucale

Să fie om mare

Și-a ajuns rapid

Mahăr la partid,

Că bieții penelei

Erau vai de ei.

Iute l-au votat

Și șef la Senat,

De-au rămas aici

Mulți fără servici.

Cum a fost cuminte,

L-au uns președinte.

Fostul, KWI,

A plecat la schi.

Mult însă n-a stat,

Că a fost chemat

La Guvern, ca șef,

Că este deștept.

Plus că-i cumpătat

Și pus pe tăiat.

Meșter la tăiat,

Dar și la taxat!

TVA crescut,

Tare ne-a durut,

Inflația mare -

Gol în buzunare.

Dar nu se oprea,

Se-ncăpățâna

Să scape, în sfârșit,

De-acel deficit.

Ce-l mâna în luptă?

Dobânda scăzută!

Toți cei magistrați

Au fost scuturați

De pensii speciale

Și i-au dat la gioale.

Pensii înghețate,

Salarii tăiate,

Datorită ție,

Măi, dragă Ilie!

Colegii, plini de ură,

Vai, cum îl înjură!

Însă nea Ilie

La răbdat se știe.

Orice ar fi, oricum,

Merge pe-al lui drum,

Unul lung, dar lin:

București-Birtin.

A văzut de toate,

Știe: nu se poate

Să stârpești hoția,

C-asta-i România.

Ce mai poți să zici?

Țară de mitici..."