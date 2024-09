Misterele lui Stan Lee: Decriptarea Latveriei si legătura cu hiperboreenii de la Aiud si Călcâiul de aluminiu

Stan Lee a fost părintele universului Marvel, creatorul a zeci de personaje de benzi desenate care au stat la baza filmelor Marvel din ultimul deceniu: Avengers, Iron Man, Hulk, Cei 4 Fantastici, Căpitanul America, Omul Păianjen, Venom, Quantumania și Pantera Neagră și câteva seriale TV - Loki, Agents of SHIELD, Secret Invasion, She Hulk și Agent Carter.

În serialul Agents of Shield în două dintre episoadele seriei se face referire la România! De asemenea, în filmul „Captain America and the winter soldier". La un moment dat Tony Stark, alias Iron Man, vorbea la telefon cu secretarul american al apărării, căruia Iron Man i-a spus că „România nu a ratificat tratatul" adică nu avea încheiat un acord de extrădare, fiind vorba în acțiunea filmului despre faptul că „Soldatul Iernii" adică fostul partener al Căpitanului America din Al Doilea Război Mondial pe numele său Bucky Barnes, fusese luat de ruși în timpul unei operațiuni din Elveția în care Bucky căzuse într-o prăpastie. A supraviețuit fiind luat de ruși și transformat într-o mașină de ucis. Apoi în vremea noastră o bombă a explodat la sediul unei conferințe unde participau mai multe țări, fapta fiindu-i pusă în cârcă. Deși el nu comisese nimic. Și acțiunea din scenariu se petrecea la București, respectiv urmărirea lui Bucky Barnes, alias Soldatul Iernii. Acolo apar și mașini - niște taxiuri mai ales - cu plăcuțe de înmatriculare de București, deși toată acțiunea de acolo a fost filmată la Berlin.

Însă... În Avengers - Age of Ultron supereroii Marvel se duc să anihileze o armă foarte periculoasă în Latveria, o țară fictivă din Estul Europei. Ei bine, unde credeți că se afla Latveria - țara lui Doctor Doom din Cei 4 Fantastici? În vestul României, în vestul Transilvaniei, după cum vedeți în poză! Doctor Doom fiind inamicul redutabil al celor 4 Fantastici, un fel de Iron Man ca geniu al științei dar pe partea răului! Și anul viitor apare un nou film marca Marvel cu ce titlu...? Ați ghicit? Avenger Doomsday! În care apare iarăși Doctor Doom pe care l-am putut vedea în seria filmelor cu Cei 4 Fantastici! Și Latveria a fost aproape distrusă așa cum am văzut în Avengers Age of Ultron, și dacă Latveria este plasată în România, oare ce secret a ascuns Stan Lee printre toate aceste aventuri ale Avengerșilor și a celorlalte caractere Marvel?

Acum, pentru că Stan Lee era din părinți evrei români emigrați din România, putem presupune doar că dacă Latveria era plasată în România - de ce România și nu Ungaria sau Cehoslovacia de exemplu? - atunci dacă toate filmele Marvel poartă în ele ceea ce numim Disclosure/Dezvăluire, ce a vrut de fapt Stan Lee - a cărui origine este românească - să ne transmită?

Mi-a venit în minte să anagramez numele, și cea mai credibilă interpretare a numelui Latveria este La Verita adică Adevărul. Și dacă Latveria este în vestul Transilvaniei, unde este Muntele de Aur și unde au venit pentru prima dată Hiperboreenii pe planetă, la Aiud descoperindu-se acel „Călcăi de aluminiu" - presupus a fi parte din trenul de aterizare a unei nave spațiale - cu o vechime de 240.000 de ani, atunci Latveria - La Verita - Adevărul se află în Apuseni. Și dacă Latveria a fost salvată de către eroii Marvel ai lui Stan Lee, despre ce este vorba până la urmă în toată povestea asta?

Contescu Cornel