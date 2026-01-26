Misterul "Soarelui Albastru" a fost rezolvat după aproape 200 de ani de la producerea evenimentului care a înspăimântat Planeta

Evenimentul din 1831, în care Soarele a apărut albastru și temperaturile globale au scăzut, a fost cauzat de o erupție masivă, neînregistrată anterior, a vulcanului Zavaritskii de pe îndepărtata insulă Simușir din Insulele Kurile, în nord-vestul Oceanului Pacific.

Misterul Dezlegat

Timp de aproape 200 de ani, oamenii de știință și istoricii s-au luptat să identifice sursa evenimentului care a alterat clima, unii suspectând inițial micul vulcan Ferdinandea de lângă Sicilia sau Babuyan Claro din Filipine. Adevăratul vinovat a rămas un mister, deoarece Zavaritskii este situat pe o insulă îndepărtată, pe atunci nelocuită, astfel încât nu au existat populații locale care să înregistreze erupția. Accesul în zonă a fost restricționat suplimentar în timpul Războiului Rece, când insula a găzduit o bază secretă de submarine sovietice în caldera inundată a vulcanului.

Misterul a fost rezolvat în cele din urmă de o echipă internațională de cercetători, condusă de oameni de știință de la Universitatea St Andrews, care au folosit metode științifice moderne pentru a analiza carotele de gheață din Groenlanda și Antarctica.

Dovezi Științifice

Probele cheie au provenit din:

Analiza carotelor de gheață: Carotele conțineau straturi de depozite de sulf și fragmente microscopice de sticlă vulcanică (tephra) care au fost potrivite chimic cu mostre colectate de la situl vulcanului Zavaritskii.

Amprentarea geochimică: Semnătura chimică a cenușii a oferit o „potrivire perfectă a amprentei" cu materialele de la Zavaritskii.

Datarea cu radiocarbon: Datarea solului și a probelor de cărbune de la locul erupției a confirmat că erupția a avut loc în intervalul de timp corect.

Estimarea magnitudinii: Cercetătorii au stabilit că erupția a avut o magnitudine de 5 până la 6, comparabilă cu erupția Muntelui Pinatubo din 1991, care a fost suficient de puternică pentru a injecta milioane de tone de sulf în stratosferă și a provoca o răcire globală.

Impact Global

Injecția masivă de dioxid de sulf în atmosferă a împrăștiat lumina soarelui, provocând fenomenele optice neobișnuite, cum ar fi apariția soarelui albastru, verde sau violet în emisfera nordică în august 1831. Acest voal atmosferic a blocat suficientă radiație solară pentru a provoca un efect semnificativ de răcire globală de aproximativ 0,5 până la 1 grad Celsius, ducând la eșecuri pe scară largă ale culturilor agricole și foamete în regiuni precum India și Japonia la începutul anilor 1830.

Această descoperire subliniază faptul că până și vulcanii îndepărtați, nemonitorizați, pot avea efecte semnificative, de anvergură, asupra climei globale și a societăților umane.