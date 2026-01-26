Misterul "Soarelui Albastru" a fost rezolvat după aproape 200 de ani de la producerea evenimentului care a înspăimântat Planeta
Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Evenimentul din 1831, în care Soarele a apărut albastru și temperaturile globale au scăzut, a fost cauzat de o erupție masivă, neînregistrată anterior, a vulcanului Zavaritskii de pe îndepărtata insulă Simușir din Insulele Kurile, în nord-vestul Oceanului Pacific.
Misterul Dezlegat
Timp de aproape 200 de ani, oamenii de știință și istoricii s-au luptat să identifice sursa evenimentului care a alterat clima, unii suspectând inițial micul vulcan Ferdinandea de lângă Sicilia sau Babuyan Claro din Filipine. Adevăratul vinovat a rămas un mister, deoarece Zavaritskii este situat pe o insulă îndepărtată, pe atunci nelocuită, astfel încât nu au existat populații locale care să înregistreze erupția. Accesul în zonă a fost restricționat suplimentar în timpul Războiului Rece, când insula a găzduit o bază secretă de submarine sovietice în caldera inundată a vulcanului.
Misterul a fost rezolvat în cele din urmă de o echipă internațională de cercetători, condusă de oameni de știință de la Universitatea St Andrews, care au folosit metode științifice moderne pentru a analiza carotele de gheață din Groenlanda și Antarctica.
Dovezi Științifice
Probele cheie au provenit din:
- Analiza carotelor de gheață: Carotele conțineau straturi de depozite de sulf și fragmente microscopice de sticlă vulcanică (tephra) care au fost potrivite chimic cu mostre colectate de la situl vulcanului Zavaritskii.
- Amprentarea geochimică: Semnătura chimică a cenușii a oferit o „potrivire perfectă a amprentei" cu materialele de la Zavaritskii.
- Datarea cu radiocarbon: Datarea solului și a probelor de cărbune de la locul erupției a confirmat că erupția a avut loc în intervalul de timp corect.
- Estimarea magnitudinii: Cercetătorii au stabilit că erupția a avut o magnitudine de 5 până la 6, comparabilă cu erupția Muntelui Pinatubo din 1991, care a fost suficient de puternică pentru a injecta milioane de tone de sulf în stratosferă și a provoca o răcire globală.
Impact Global
Injecția masivă de dioxid de sulf în atmosferă a împrăștiat lumina soarelui, provocând fenomenele optice neobișnuite, cum ar fi apariția soarelui albastru, verde sau violet în emisfera nordică în august 1831. Acest voal atmosferic a blocat suficientă radiație solară pentru a provoca un efect semnificativ de răcire globală de aproximativ 0,5 până la 1 grad Celsius, ducând la eșecuri pe scară largă ale culturilor agricole și foamete în regiuni precum India și Japonia la începutul anilor 1830.
Această descoperire subliniază faptul că până și vulcanii îndepărtați, nemonitorizați, pot avea efecte semnificative, de anvergură, asupra climei globale și a societăților umane.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
În premieră o imagine la o rezoluție super-înaltă a unui atom cu detalii la scară cuantică
Oamenii de știința au dezvaluit imagini cu atomi la cea mai inalta rezoluție facuta vreodata care arata detalii la scara ...
-
S-a terminat! O baterie promite să schimbe regulile jocului în 2026: Încărcare în 5 minute și durată de viață de un secol
Industria vehiculelor electrice este obișnuita cu promisiuni ambițioase, insa rareori apar specificații care, cel puțin ...
-
Au fost desecretizate achizițiile României prin Programul SAFE. Miliarde de euro pentru apărare și infrastructură
Romania a obținut validarea integrala a primei tranșe de finanțare prin Programul SAFE, ceea ce deschide calea unor inve ...
-
Aici, Caramitru are dreptate: "Încă vorbim de bugetari, pensii speciale și de dosare cu șină. Nici nu își pot imagina ce se va întâmpla. E inimaginabil!"
Controversatul Andrei Caramitru are dreptate de data asta, in privinta impactului pe care-l va avea Inteligenta Artifici ...
-
Copernicus vine cu o profeție teribilă pentru România: Țara noastră va fi lovită de fenomene extreme și clima se va schimba radical
Conform noilor date Copernicus, 2025 a fost al treilea cel mai cald an inregistrat in Europa, martie stabilind un record ...
-
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI" pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariaza miliarde de d ...
-
Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnaleaza o schimbare ...
-
Cine este „Amelia", eleva virtuală care a devenit vedetă a extremismului online
Fenomenul ridica semne de intrebare privind raspandirea urii și manipularea digitala. „Amelia" este un avatar AI. ...
-
Experimentul care tâmpește: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a ințelege cum reacționeaza corpul cand este expus ...
-
Ai simțit și tu vibrația fantomă? Știința explică misterul vibrațiilor inexistente ale telefonului mobil
Probabil ai simțit și tu acel tremur scurt in buzunar care te-a facut sa crezi ca ai primit un mesaj, doar ca sa descope ...
-
Cei mai bogați 12 miliardari ai planetei au o avere cât 4 miliarde de oameni din cei mai săraci
Într-un raport publicat in deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, Oxfam a aratat ca averea miliardari ...
-
Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Traficul de mare viteza din Romania urmeaza sa fie supravegheat continuu. Autoritațile pregatesc implementarea unui ampl ...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit sa atenueze presiunea co ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
-
Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs in care a avert ...
-
Youval Harari la Davos: "Vom ajunge să recunoaștem Inteligența Artificială drept persoană?"
Istoricul, scriitorul și cercetatorul israelian Yuval Noah Harari pune o intrebare tulburatoare in discursul din acest a ...
-
Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?
Elon Musk ii spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial ca este un extraterestru din vi ...
-
Reuters: Vladimir Putin și Donald Trump au stabilit împărțirea Ucrainei la Anchorage
În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au conveni ...
-
Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO
Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea ale ...
-
Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Doua morminte aparținand elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedic ...
-
Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic
Presedintele SUA Donald Trump a afirmat joi ca o „armada" navala americana se indreapta spre Golful Persic, mentin ...
-
Creaturile bizare care au sfidat evoluția: nu erau nici plante, nici animale, ci doar un eșec al naturii
Cu mult inainte de apariția dinozaurilor și chiar inainte ca viețuitoarele cu schelet sa umple oceanele, Pamantul era lo ...
-
Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump
Atacurile lui Donald Trump impotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda ii forțeaza pe liderii din Europa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu