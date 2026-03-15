Moldova declară stare de alertă de mediu după un atac rusesc în Ucraina

Guvernul Republicii Moldova a decis, duminică, instituirea stării de alertă de mediu pe râul Nistru, după ce în apă au fost detectate deversări de produse petroliere apărute în urma unui atac rusesc asupra unei hidrocentrale din Ucraina.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că măsura a fost adoptată pentru a preveni orice risc la adresa sănătății populației, în contextul în care poluarea continuă să se deplaseze în aval.

„Venim cu această decizie pentru a ne asigura că prevenim orice risc la adresa sănătății populației. Din cauza undei continue de poluare cu produse petroliere și a riscului de extindere a contaminării este necesară mobilizarea rapidă a resurselor", a declarat premierul, potrivit unui comunicat de presă.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că unda de poluare se deplasează în continuare pe cursul râului, iar în zona Naslavcea - Soroca au fost înregistrate depășiri ale valorilor admise pentru produse petroliere și hidrocarburi aromatice.

Pentru limitarea efectelor, echipele de intervenție au instalat baraje antipoluare și materiale absorbante în punctele critice, iar probele de apă sunt prelevate permanent, rezultatele fiind analizate în timp real.

„Chiar dacă în unele puncte valorile pot reveni temporar în limite acceptabile, substanța continuă să vină în valuri, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a evoluției", precizează Guvernul.

Starea de alertă a fost instituită pentru o perioadă de 15 zile, începând cu 16 martie 2026, în mai multe unități administrativ-teritoriale din bazinul Nistrului, inclusiv în Bălți, Chișinău, Soroca, Orhei, Dubăsari, Criuleni și Anenii Noi, precum și în alte raioane din nordul și centrul Republicii Moldova.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), Serghei Diaconu, a precizat că această decizie nu indică o situație critică, ci reprezintă o măsură preventivă.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, ci că autoritățile instituie din timp un mecanism juridic pentru a preveni agravarea acesteia", a explicat oficialul.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că în următoarele zile vor fi instalate baraje suplimentare la lacul de acumulare Dubăsari, pentru a împiedica propagarea poluării dincolo de baraj.

Autoritățile locale vor informa populația din zonele afectate să evite utilizarea apei din Nistru pentru consum, adăparea animalelor sau alte activități până la revenirea parametrilor la valori sigure.

Guvernul de la Chișinău susține că poluarea este o consecință directă a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„Ceea ce vedem astăzi pe râu nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului de la granița noastră. Vinovatul exclusiv pentru această poluare masivă pe Nistru este Federația Rusă", a declarat ministrul Mediului.

Republica Moldova a cerut vineri activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în urma deversărilor de petrol în râul Nistru, ca urmare a unui atac al Rusiei în Ucraina.