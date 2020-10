Mugurel Vrabete, colegul de trupă al lui Dan Bittman: "Mie îmi pute a neștiință, a impostură, fie și a conspirație!"

Iulian-Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, îi ia apărerea colegului său, Dan Bittman, care a stârnit controverse și crtici după ce și-a dezvăluit public părerea despre pandemia de coronavirus și convingerea că „numărul de infectări (n.r. cu SARS-CoV-2) e scos din burtă".

Basistul trupei Holograf transmite într-o postare pe Facebook care este părerea lui despre pandemia de coronavirus în România, dar îi ia apărarea și colegului și prietenului său, precizând că cei care vor continua să lanseze atacuri la adresa lui vor fi eliminați din lista de prieteni de pe rețeaua de socializare.

„E momentul să spun ceva. Dan Bittman este prietenul și colegul meu de peste 33 de ani. O vârstă biblică, pentru cine are cunoștințe în domeniu. Aveți dreptul la părerile dumneavoastră, dar nu înțeleg de ce oricine are alte păreri decât varianta oficială este automat incriminat. Ziarul «Scânteia» a închis redacția de mult. Cu riscul infatuarii, vă spun că am un IQ peste medie, am absolvit facultăți și mastere. Mie îmi pute ceva, și cred că multora la fel. Nu pot să trag concluzii, pentru că nu am date corecte, dar, ca un om care a intrat și la Matematică și care a absolvit Arhitectură, atunci când între cauze, măsuri și efecte nu se pupă ceva, mie îmi pute a neștiință, a impostură, fie și a conspirație. Așadar, cei care îl atacă pe Dan vor fi eliminați din lista mea. Vă doresc succes cu părerile dumneavoastră, dar nu am chef să le ascult. Pandemie plăcută", transmite Iulian-Mugurel Vrabete pe Facebook.